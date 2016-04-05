Цей
старий хрін не входить у топ конкурентів.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 08:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цей
старий хрін не входить у топ конкурентів.
Додано: Чет 30 бер, 2023 09:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 30 бер, 2023 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А відкрити вікіпедію і прочитати важко? Нехай Хотаб поправить мене, якщо я в чомусь помиляюся, але..
В НАТО є купа різного озброєння. Зі значною кількістю його міражі таки не сумісні. В тому числі й з переданими нам Хармами.
З ракет "повітря-повітря" там тільки R-530 та R-550. Вони в чомусь кращі від нашої Р-27, в чомусь гірщі, але це +/- озброєння того ж класу.
Радари там є кращі, але знову ж таки, навряд чи нам дадуть найновіші модифікації, які французи самі використовують. А старі, зі збрерігання - такі самі машини.
І найголовніше, вибудова логістики озброєння і запчастин, щоб отримати 4-8 машин - навряд чи це розумне рішення. Ігнат абсолютно правий.
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