Цей
старий хрін не входить у топ конкурентів.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 08:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цей
старий хрін не входить у топ конкурентів.
Додано: Чет 30 бер, 2023 09:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 30 бер, 2023 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А відкрити вікіпедію і прочитати важко? Нехай Хотаб поправить мене, якщо я в чомусь помиляюся, але..
В НАТО є купа різного озброєння. Зі значною кількістю його міражі таки не сумісні. В тому числі й з переданими нам Хармами.
З ракет "повітря-повітря" там тільки R-530 та R-550. Вони в чомусь кращі від нашої Р-27, в чомусь гірщі, але це +/- озброєння того ж класу.
Радари там є кращі, але знову ж таки, навряд чи нам дадуть найновіші модифікації, які французи самі використовують. А старі, зі збрерігання - такі самі машини.
І найголовніше, вибудова логістики озброєння і запчастин, щоб отримати 4-8 машин - навряд чи це розумне рішення. Ігнат абсолютно правий.
P.S. Ви плакались за мобільні групи проти дронів - ось їдуть.
Оцініть їх вартість і побачимо, що це змінить...
Додано: Чет 30 бер, 2023 10:35
sashaqbl , до того ж по міг-29 (а це літаки -+ того ж класу і номенклатури озброєння) у нас нема проблеми. Їх більше, ніж було на податок війни. І ще на плані скоро отримання цього застарілого озброєння. Але з ним ми втрачаємо пілотів. Позавчора мінус замкомеска, правда не з міг-29, але не набагато краща стара техніка.
Рашисти б’ють зараз з дальності під 200км по нашим повітряним цілям за цілеваказівкою від ДРЛО .
Винищувач пускає в підсвічену від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН (здатна близько 200км діставати) , та після зближення вже сама знаходить ціль, захоплює і збиває. Відлякати їх винищувачі нам нічим, вони там поза зоною наших засобів.
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:26
Старенькі станції активних перешкод. Ніпрощо. На винищувач потужну станцію не встановити. Це все вага. На самому ДРЛО і станція потужна.
ПТУР (ракета)
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:34
Hotab я власне про це й кажу. Ракети на Міраж або близького радіусу з активною, або середнього з напівактивною боєголовкою.
Альтернативою можуть бути тільки F-16 з AIM-120(які до того ж в нас вже використовуються в NASAMS).
При цьому навіть вони гірші за російські Р-37, тому що в американців є значні обмеження по розмірам ракети, повязані з тактикою застосування - на F-22/F-35 все озброєння має бути у внутрішніх відсіках, для зниження радіоконтрастності.
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