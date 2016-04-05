RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3875387638773878
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:бачив ролик що конкурент Ердогана пропонує визнати Крим і окуповані території за рф (такий собі Трамп по турецькі). Думаю що його потенційна перемога це мінус для нас а не для рузьких

Цей
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 16423.html
старий хрін не входить у топ конкурентів.
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Turk ... l_election
Denik
 
Повідомлень: 1954
З нами з: 23.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:старий хрін не входить у топ конкурентів.

тоді пардон, не розібрався до кінця
Letusrock
 
Повідомлень: 396
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Що значить "ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть"? Вони що не сумісні з НАТОвським озброєнням чи мають гірший радар, ніж у МіГ-29?

А відкрити вікіпедію і прочитати важко? Нехай Хотаб поправить мене, якщо я в чомусь помиляюся, але..
В НАТО є купа різного озброєння. Зі значною кількістю його міражі таки не сумісні. В тому числі й з переданими нам Хармами.
З ракет "повітря-повітря" там тільки R-530 та R-550. Вони в чомусь кращі від нашої Р-27, в чомусь гірщі, але це +/- озброєння того ж класу.
Радари там є кращі, але знову ж таки, навряд чи нам дадуть найновіші модифікації, які французи самі використовують. А старі, зі збрерігання - такі самі машини.
І найголовніше, вибудова логістики озброєння і запчастин, щоб отримати 4-8 машин - навряд чи це розумне рішення. Ігнат абсолютно правий.
P.S. Ви плакались за мобільні групи проти дронів - ось їдуть.
https://mil.in.ua/uk/news/do-ukrayiny-z-chehiyi-yidut-15-kompleksiv-ppo-viktor/
Оцініть їх вартість і побачимо, що це змінить...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:35

sashaqbl , до того ж по міг-29 (а це літаки -+ того ж класу і номенклатури озброєння) у нас нема проблеми. Їх більше, ніж було на податок війни. І ще на плані скоро отримання цього застарілого озброєння. Але з ним ми втрачаємо пілотів. Позавчора мінус замкомеска, правда не з міг-29, але не набагато краща стара техніка.
Рашисти б’ють зараз з дальності під 200км по нашим повітряним цілям за цілеваказівкою від ДРЛО .
Винищувач пускає в підсвічену від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН (здатна близько 200км діставати) , та після зближення вже сама знаходить ціль, захоплює і збиває. Відлякати їх винищувачі нам нічим, вони там поза зоною наших засобів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8764
З нами з: 15.02.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН

а нема у нас на леталках шото подобного Шторе, шо на танках против птурсов?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 05.05.21
Подякував: 267 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:26

  Amethyst написав:
  Hotab написав:від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН

а нема у нас на леталках шото подобного Шторе, шо на танках против птурсов?

Старенькі станції активних перешкод. Ніпрощо. На винищувач потужну станцію не встановити. Це все вага. На самому ДРЛО і станція потужна.

птурсов

ПТУР (ракета)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8764
З нами з: 15.02.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:34

Hotab я власне про це й кажу. Ракети на Міраж або близького радіусу з активною, або середнього з напівактивною боєголовкою.
Альтернативою можуть бути тільки F-16 з AIM-120(які до того ж в нас вже використовуються в NASAMS).
При цьому навіть вони гірші за російські Р-37, тому що в американців є значні обмеження по розмірам ракети, повязані з тактикою застосування - на F-22/F-35 все озброєння має бути у внутрішніх відсіках, для зниження радіоконтрастності.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3875387638773878
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114610
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484639
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5090
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3933)
30.03.2023 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.