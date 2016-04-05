Letusrock написав:бачив ролик що конкурент Ердогана пропонує визнати Крим і окуповані території за рф (такий собі Трамп по турецькі). Думаю що його потенційна перемога це мінус для нас а не для рузьких
Schmit написав:Що значить "ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть"? Вони що не сумісні з НАТОвським озброєнням чи мають гірший радар, ніж у МіГ-29?
А відкрити вікіпедію і прочитати важко? Нехай Хотаб поправить мене, якщо я в чомусь помиляюся, але.. В НАТО є купа різного озброєння. Зі значною кількістю його міражі таки не сумісні. В тому числі й з переданими нам Хармами. З ракет "повітря-повітря" там тільки R-530 та R-550. Вони в чомусь кращі від нашої Р-27, в чомусь гірщі, але це +/- озброєння того ж класу. Радари там є кращі, але знову ж таки, навряд чи нам дадуть найновіші модифікації, які французи самі використовують. А старі, зі збрерігання - такі самі машини. І найголовніше, вибудова логістики озброєння і запчастин, щоб отримати 4-8 машин - навряд чи це розумне рішення. Ігнат абсолютно правий. P.S. Ви плакались за мобільні групи проти дронів - ось їдуть. https://mil.in.ua/uk/news/do-ukrayiny-z-chehiyi-yidut-15-kompleksiv-ppo-viktor/ Оцініть їх вартість і побачимо, що це змінить...
sashaqbl , до того ж по міг-29 (а це літаки -+ того ж класу і номенклатури озброєння) у нас нема проблеми. Їх більше, ніж було на податок війни. І ще на плані скоро отримання цього застарілого озброєння. Але з ним ми втрачаємо пілотів. Позавчора мінус замкомеска, правда не з міг-29, але не набагато краща стара техніка. Рашисти б’ють зараз з дальності під 200км по нашим повітряним цілям за цілеваказівкою від ДРЛО . Винищувач пускає в підсвічену від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН (здатна близько 200км діставати) , та після зближення вже сама знаходить ціль, захоплює і збиває. Відлякати їх винищувачі нам нічим, вони там поза зоною наших засобів.
Hotab я власне про це й кажу. Ракети на Міраж або близького радіусу з активною, або середнього з напівактивною боєголовкою. Альтернативою можуть бути тільки F-16 з AIM-120(які до того ж в нас вже використовуються в NASAMS). При цьому навіть вони гірші за російські Р-37, тому що в американців є значні обмеження по розмірам ракети, повязані з тактикою застосування - на F-22/F-35 все озброєння має бути у внутрішніх відсіках, для зниження радіоконтрастності.
Миддап считает, что, в целом, люди, которые выбрали в этом конфликте сторону коммунистов, сражались куда более самоотверженно, чем те, кого призвали воевать на стороне южан.
"И Министерство обороны США и Корпорация Рэнда (НИИ, связанный с военными США) проводили исследования мотивации и боевого духа, изучая мотивацию вьетконговцев и вьетнамцев к войне. Вывод, к которому они все единодушно приходят, заключается в том, что вьетнамцев мотивировало восприятие своей борьбы как патриотической - они боролись за объединение страны под одной властью", - добавляет Миддап.
Не стал приводить эту цитату, т.к. в нашей ситуации эта причина очевидна. Обратил внимание на раздел "Проиграть войну Вашингтон заставили собственные избиратели", т.к. читая форум иногда вижу такую же опасность. Ещё:
"Коррупция была распространена, но не настолько, чтобы привести к поражению в войне. Она приводила к множеству недочетов и неэффективной работе отдельных военных частей, но в целом южновьетнамская армия воевала очень недурно", - уверяет он.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 бер, 2023 12:14, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:sashaqbl , до того ж по міг-29 (а це літаки -+ того ж класу і номенклатури озброєння) у нас нема проблеми. Їх більше, ніж було на податок війни. І ще на плані скоро отримання цього застарілого озброєння. Але з ним ми втрачаємо пілотів. Позавчора мінус замкомеска, правда не з міг-29, але не набагато краща стара техніка. Рашисти б’ють зараз з дальності під 200км по нашим повітряним цілям за цілеваказівкою від ДРЛО . Винищувач пускає в підсвічену від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН (здатна близько 200км діставати) , та після зближення вже сама знаходить ціль, захоплює і збиває. Відлякати їх винищувачі нам нічим, вони там поза зоною наших засобів.
Hotab написав:sashaqbl , до того ж по міг-29 (а це літаки -+ того ж класу і номенклатури озброєння) у нас нема проблеми. Їх більше, ніж було на податок війни. І ще на плані скоро отримання цього застарілого озброєння. Але з ним ми втрачаємо пілотів. Позавчора мінус замкомеска, правда не з міг-29, але не набагато краща стара техніка. Рашисти б’ють зараз з дальності під 200км по нашим повітряним цілям за цілеваказівкою від ДРЛО . Винищувач пускає в підсвічену від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН (здатна близько 200км діставати) , та після зближення вже сама знаходить ціль, захоплює і збиває. Відлякати їх винищувачі нам нічим, вони там поза зоною наших засобів.
F-16 в цьому випадку нічого не змінять. Дальність АІM-120 в топових версіях 160 км не сильно то і відрізняється від топових версій Р-27 110 км. Ситуацію може вирівняти комплекс ППО тіпа Петріота з дальністю стрільби 150 км, що дасть те, що орки ближче 120 км не підлітатимуть до зони бойових дій на винищувачах на середніх та великих висотах. Та ДРЛО не підлітатиме ближче 200 км. До Петріота вкупі треба додати винищувачі хоча б F/A-18, які мають ЕПР 1 м2, а не 10 як у F-16 та Міг-29, що в 1,8 рази знизить дальність їх виявлення радарами як ДРЛО (200 км) так і винищувачів та самих ракет з АГСН (10 км). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-77 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-50 ... 0%BA%D0%B8 Дальності виявлення бортовою РЛС Су-35 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D035 ... 0%B8%D1%81 - це скоріше з області пропаганди, а не техніки.