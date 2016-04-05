RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3876387738783879>
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:бачив ролик що конкурент Ердогана пропонує визнати Крим і окуповані території за рф (такий собі Трамп по турецькі). Думаю що його потенційна перемога це мінус для нас а не для рузьких

Цей
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 16423.html
старий хрін не входить у топ конкурентів.
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Turk ... l_election
Denik
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 23.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:старий хрін не входить у топ конкурентів.

тоді пардон, не розібрався до кінця
Letusrock
 
Повідомлень: 396
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Що значить "ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть"? Вони що не сумісні з НАТОвським озброєнням чи мають гірший радар, ніж у МіГ-29?

А відкрити вікіпедію і прочитати важко? Нехай Хотаб поправить мене, якщо я в чомусь помиляюся, але..
В НАТО є купа різного озброєння. Зі значною кількістю його міражі таки не сумісні. В тому числі й з переданими нам Хармами.
З ракет "повітря-повітря" там тільки R-530 та R-550. Вони в чомусь кращі від нашої Р-27, в чомусь гірщі, але це +/- озброєння того ж класу.
Радари там є кращі, але знову ж таки, навряд чи нам дадуть найновіші модифікації, які французи самі використовують. А старі, зі збрерігання - такі самі машини.
І найголовніше, вибудова логістики озброєння і запчастин, щоб отримати 4-8 машин - навряд чи це розумне рішення. Ігнат абсолютно правий.
P.S. Ви плакались за мобільні групи проти дронів - ось їдуть.
https://mil.in.ua/uk/news/do-ukrayiny-z-chehiyi-yidut-15-kompleksiv-ppo-viktor/
Оцініть їх вартість і побачимо, що це змінить...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:35

sashaqbl , до того ж по міг-29 (а це літаки -+ того ж класу і номенклатури озброєння) у нас нема проблеми. Їх більше, ніж було на податок війни. І ще на плані скоро отримання цього застарілого озброєння. Але з ним ми втрачаємо пілотів. Позавчора мінус замкомеска, правда не з міг-29, але не набагато краща стара техніка.
Рашисти б’ють зараз з дальності під 200км по нашим повітряним цілям за цілеваказівкою від ДРЛО .
Винищувач пускає в підсвічену від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН (здатна близько 200км діставати) , та після зближення вже сама знаходить ціль, захоплює і збиває. Відлякати їх винищувачі нам нічим, вони там поза зоною наших засобів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8764
З нами з: 15.02.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН

а нема у нас на леталках шото подобного Шторе, шо на танках против птурсов?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 05.05.21
Подякував: 267 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:26

  Amethyst написав:
  Hotab написав:від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН

а нема у нас на леталках шото подобного Шторе, шо на танках против птурсов?

Старенькі станції активних перешкод. Ніпрощо. На винищувач потужну станцію не встановити. Це все вага. На самому ДРЛО і станція потужна.

птурсов

ПТУР (ракета)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8764
З нами з: 15.02.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:34

Hotab я власне про це й кажу. Ракети на Міраж або близького радіусу з активною, або середнього з напівактивною боєголовкою.
Альтернативою можуть бути тільки F-16 з AIM-120(які до того ж в нас вже використовуються в NASAMS).
При цьому навіть вони гірші за російські Р-37, тому що в американців є значні обмеження по розмірам ракети, повязані з тактикою застосування - на F-22/F-35 все озброєння має бути у внутрішніх відсіках, для зниження радіоконтрастності.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:52

  andrijk777 написав:ЛАД
Миддап считает, что, в целом, люди, которые выбрали в этом конфликте сторону коммунистов, сражались куда более самоотверженно, чем те, кого призвали воевать на стороне южан.

"И Министерство обороны США и Корпорация Рэнда (НИИ, связанный с военными США) проводили исследования мотивации и боевого духа, изучая мотивацию вьетконговцев и вьетнамцев к войне. Вывод, к которому они все единодушно приходят, заключается в том, что вьетнамцев мотивировало восприятие своей борьбы как патриотической - они боролись за объединение страны под одной властью", - добавляет Миддап.

Не стал приводить эту цитату, т.к. в нашей ситуации эта причина очевидна.
Обратил внимание на раздел "Проиграть войну Вашингтон заставили собственные избиратели", т.к. читая форум иногда вижу такую же опасность.
Ещё:
"Коррупция была распространена, но не настолько, чтобы привести к поражению в войне. Она приводила к множеству недочетов и неэффективной работе отдельных военных частей, но в целом южновьетнамская армия воевала очень недурно", - уверяет он.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 бер, 2023 12:14, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24250
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:58

  Hotab написав:sashaqbl , до того ж по міг-29 (а це літаки -+ того ж класу і номенклатури озброєння) у нас нема проблеми. Їх більше, ніж було на податок війни. І ще на плані скоро отримання цього застарілого озброєння. Але з ним ми втрачаємо пілотів. Позавчора мінус замкомеска, правда не з міг-29, але не набагато краща стара техніка.
Рашисти б’ють зараз з дальності під 200км по нашим повітряним цілям за цілеваказівкою від ДРЛО .
Винищувач пускає в підсвічену від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН (здатна близько 200км діставати) , та після зближення вже сама знаходить ціль, захоплює і збиває. Відлякати їх винищувачі нам нічим, вони там поза зоною наших засобів.

Жаль ребят.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24250
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:sashaqbl , до того ж по міг-29 (а це літаки -+ того ж класу і номенклатури озброєння) у нас нема проблеми. Їх більше, ніж було на податок війни. І ще на плані скоро отримання цього застарілого озброєння. Але з ним ми втрачаємо пілотів. Позавчора мінус замкомеска, правда не з міг-29, але не набагато краща стара техніка.
Рашисти б’ють зараз з дальності під 200км по нашим повітряним цілям за цілеваказівкою від ДРЛО .
Винищувач пускає в підсвічену від ДРЛО ціль дальню новітню ракету з активною ГСН (здатна близько 200км діставати) , та після зближення вже сама знаходить ціль, захоплює і збиває. Відлякати їх винищувачі нам нічим, вони там поза зоною наших засобів.

F-16 в цьому випадку нічого не змінять. Дальність АІM-120 в топових версіях 160 км не сильно то і відрізняється від топових версій Р-27 110 км.
Ситуацію може вирівняти комплекс ППО тіпа Петріота з дальністю стрільби 150 км, що дасть те, що орки ближче 120 км не підлітатимуть до зони бойових дій на винищувачах на середніх та великих висотах. Та ДРЛО не підлітатиме ближче 200 км.
До Петріота вкупі треба додати винищувачі хоча б F/A-18, які мають ЕПР 1 м2, а не 10 як у F-16 та Міг-29, що в 1,8 рази знизить дальність їх виявлення радарами як ДРЛО (200 км) так і винищувачів та самих ракет з АГСН (10 км).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-77
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-50 ... 0%BA%D0%B8
Дальності виявлення бортовою РЛС Су-35 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D035 ... 0%B8%D1%81
- це скоріше з області пропаганди, а не техніки.
Denik
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 23.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3876387738783879>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484646
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5090
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7152)
30.03.2023 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron