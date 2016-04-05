Denik написав:F-16 в цьому випадку нічого не змінять. Дальність АІM-120 в топових версіях 160 км не сильно то і відрізняється від топових версій Р-27 110 км.
Змінять. Наскільки я розумію, в Р-27 напівактивна ГСН, яка потребує постійної підсвітки цілі. AIM-120 GPS/інерційне цілевказання і активна ГСН на фінальній ділянці з можливістю коректування цілі. + останні версії мають максимальну дальність польоту в 180 км. Крім того, першочерговим є питання боротьби з крилатими ракетами, F-16 можуть закрити дірки в ППО. Починаючи з Block52+ там доволоі потужний радар.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 30 бер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Альтернативою можуть бути тільки F-16 з AIM-120(які до того ж в нас вже використовуються в NASAMS). При цьому навіть вони гірші за російські Р-37, тому що в американців є значні обмеження по розмірам ракети, повязані з тактикою застосування - на F-22/F-35 все озброєння має бути у внутрішніх відсіках, для зниження радіоконтрастності.
AIM-120 не гірша за Р-37. При цьому при стрільбі з великих відстаней вона все одно має примарну ймовірність. Бо навіть коли вона летить 200 км за ~150 секунд ціль може переміститися на 25 км. Виготовлення Р-37 коштує страшних грошей. Навіть якщо її просто возити за собою вона має льотний ресурс 50 годин.
Schmit написав:Що значить "ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть"? Вони що не сумісні з НАТОвським озброєнням чи мають гірший радар, ніж у МіГ-29?
А відкрити вікіпедію і прочитати важко? Нехай Хотаб поправить мене, якщо я в чомусь помиляюся, але.. В НАТО є купа різного озброєння. Зі значною кількістю його міражі таки не сумісні. В тому числі й з переданими нам Хармами. З ракет "повітря-повітря" там тільки R-530 та R-550. Вони в чомусь кращі від нашої Р-27, в чомусь гірщі, але це +/- озброєння того ж класу. Радари там є кращі, але знову ж таки, навряд чи нам дадуть найновіші модифікації, які французи самі використовують. А старі, зі збрерігання - такі самі машини. І найголовніше, вибудова логістики озброєння і запчастин, щоб отримати 4-8 машин - навряд чи це розумне рішення. Ігнат абсолютно правий.
Сперечатись не буду. Якщо Міражі з Торнадами не мають аналогів потрібного нам озброєння (згаданої вами ракети Харм), а все інше озброєння, яке вони можуть нести, для нас марне, то ви праві.
15 шт нічого не змінять. Для ефективності потрібно значно більше. По вартості - майже 300к $ за шт. Для держави це копійки, але старий пікап (чи навіть бортова Газель), спарка (та навіть стрійка) з "максимів" проста станина з профільних труб - дешевше на порядок.
sashaqbl написав:AIM-120 GPS/інерційне цілевказання і активна ГСН на фінальній ділянці з можливістю коректування цілі. + останні версії мають максимальну дальність польоту в 180 км.
По американським даним все таки 160 км https://en.wikipedia.org/wiki/AIM-120_AMRAAM Р-27 не може бути глобально гірша, бо вона має версію з діаметром двигуна 260 мм і вона вдвічі важча за АІМ-120. Хіба що порівнювати останню версію АІМ-120D та ранню Р-27 радянського виготовлення, взяту зі складу.
Ще можна додати, що не буде ніякої дальності 400 км у Р-37 та 160 км у AIM-120 по цілям, які пересуваються на гранично малих висотах - занадто сильний опір повітря.
По АГСН так в Р-27 є версії з тепловими ГСН, її не треба нічим підсвічувати.
Британский оборонный аналитический центр утверждает, что после полномасштабного вторжения в Украину российские службы безопасности и разведки добились гораздо больших успехов, чем армия. Однако в работе спецслужб есть и фундаментальные недостатки, которые в значительной мере способствовали провалу планов российского вторжения в Украину, считают эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute). Один из таких недостатков - желание всячески угодить президенту России.
В качество основного механизма операции российские военные полагались на внутреннюю дестабилизацию и дезорганизацию Украины, которая должна была вывести из строя систему управления и военного командования и контроля, подорвать доверие населения к государственным институтам, снизить стабильность страны и минимизировать помощь Украине со стороны международных партнеров.