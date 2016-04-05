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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:36
Vadim_ написав: Schmit написав: Vadim_ написав:
Газель по раскишшему бездорожью ? Ночью как целиться и искать будете без ночного прицела , на слух?
Ну добре, не газелька, L200, плюс потужний прожектор.
До речі так, загальний напрямок - на слух, по звуку мопеда.
Зачем изобретать велосипед ?, если эти 15 шт., ПВО новых а не б/у и не гаражного изготовления Украине - ПОДАРИЛИ.
Бо потрібно не 15 а 1500.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:58
Дальність АІM-120 в топових версіях 160 км не сильно то і відрізняється від топових версій Р-27 110 км.
1. Навіть якщо в Україні є топові р-27(Э), а яка бортова РЛС у нас здатна вказати ціль цій ракеті на такі відстані??? А F-16 зможе вказати для своєї aim-120.
2. «за 150 секунд ціль пролетить ** км» . А ціль що, вже була в напрямку польоту «від винищувача»? Чи може тоді давайте добавляти час на прийняття рішення на розворот і час розвороту цілі на «курс від винищувача».
3. Р-27 з тепловою українською гсн , якій начебто не треба підсвічувати ціль, заявляється 30 назустріч, і 90 в хвіст. Непогано, але далеко не 160. Особливо назустріч все це не те. Та і в хвіст - треба ці 90км якось цілевказати ракеті. Бориовий теплопеленгатор наших літаків точно не побачить ціль на такій відстані.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:12
Hotab написав:
Дальність АІM-120 в топових версіях 160 км не сильно то і відрізняється від топових версій Р-27 110 км.
1. Навіть якщо в Україні є топові р-27(Э), а яка бортова РЛС у нас здатна вказати ціль цій ракеті на такі відстані??? А F-16 зможе вказати для своєї aim-120.
2. «за 150 секунд ціль пролетить ** км» . А ціль що, вже була в напрямку польоту «від винищувача»? Чи може тоді давайте добавляти час на прийняття рішення на розворот і час розвороту цілі на «курс від винищувача».
3. Р-27 з тепловою українською гсн , якій начебто не треба підсвічувати ціль, заявляється 30 назустріч, і 90 в хвіст. Непогано, але далеко не 160. Особливо назустріч все це не те. Та і в хвіст - треба ці 90км якось цілевказати ракеті. Бориовий теплопеленгатор наших літаків точно не побачить ціль на такій відстані.
Кто о чём, одни про Р37 другие про Р27 в одном и томже споре
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Vadim_
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:17
Vadim_ все там ок.
Р37 рашистская. Ей надо противопоставить какую-то нашу дальнобойную р27 (чем ей указывать цель?) или АІМ-120. Для второй надо еще и западные самолеты.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:18
Vadim_ написав:
Кто о чём, одни про Р37 другие про Р27 в одном и томже споре
Р-33/37 - це виключно російська зброя, Р-27 - є і в нас.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:26
Hotab написав:Vadim_
все там ок.
Р37 рашистская. Ей надо противопоставить какую-то нашу дальнобойную р27 (чем ей указывать цель?) или АІМ-120. Для второй надо еще и западные самолеты.
Я не спец , гугл показывает что у этих ракет ТТХ отличаются примерно в 1,5-2 раза в пользу Р37
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Vadim_
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:45
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
все там ок.
Р37 рашистская. Ей надо противопоставить какую-то нашу дальнобойную р27 (чем ей указывать цель?) или АІМ-120. Для второй надо еще и западные самолеты.
Я не спец , гугл показывает что у этих ракет ТТХ отличаются примерно в 1,5-2 раза в пользу Р37
Гугл може багато чого вказати. Так само як і рашиські брлс. Якщо вони такі потужні, то чому вони самі (без ДРЛО) не захоплюють і не супроводжують ціль.
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