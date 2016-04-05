RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3878387938803881>
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:36

  Vadim_ написав:
  Schmit написав:
  Vadim_ написав:Газель по раскишшему бездорожью ? Ночью как целиться и искать будете без ночного прицела , на слух?

Ну добре, не газелька, L200, плюс потужний прожектор.
До речі так, загальний напрямок - на слух, по звуку мопеда.

Зачем изобретать велосипед ?, если эти 15 шт., ПВО новых а не б/у и не гаражного изготовления Украине - ПОДАРИЛИ.

Бо потрібно не 15 а 1500.
Schmit
 
Повідомлень: 3538
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:58


Дальність АІM-120 в топових версіях 160 км не сильно то і відрізняється від топових версій Р-27 110 км.

1. Навіть якщо в Україні є топові р-27(Э), а яка бортова РЛС у нас здатна вказати ціль цій ракеті на такі відстані??? А F-16 зможе вказати для своєї aim-120.
2. «за 150 секунд ціль пролетить ** км» . А ціль що, вже була в напрямку польоту «від винищувача»? Чи може тоді давайте добавляти час на прийняття рішення на розворот і час розвороту цілі на «курс від винищувача».
3. Р-27 з тепловою українською гсн , якій начебто не треба підсвічувати ціль, заявляється 30 назустріч, і 90 в хвіст. Непогано, але далеко не 160. Особливо назустріч все це не те. Та і в хвіст - треба ці 90км якось цілевказати ракеті. Бориовий теплопеленгатор наших літаків точно не побачить ціль на такій відстані.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 15.02.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:12

  Hotab написав:

Дальність АІM-120 в топових версіях 160 км не сильно то і відрізняється від топових версій Р-27 110 км.

1. Навіть якщо в Україні є топові р-27(Э), а яка бортова РЛС у нас здатна вказати ціль цій ракеті на такі відстані??? А F-16 зможе вказати для своєї aim-120.
2. «за 150 секунд ціль пролетить ** км» . А ціль що, вже була в напрямку польоту «від винищувача»? Чи може тоді давайте добавляти час на прийняття рішення на розворот і час розвороту цілі на «курс від винищувача».
3. Р-27 з тепловою українською гсн , якій начебто не треба підсвічувати ціль, заявляється 30 назустріч, і 90 в хвіст. Непогано, але далеко не 160. Особливо назустріч все це не те. Та і в хвіст - треба ці 90км якось цілевказати ракеті. Бориовий теплопеленгатор наших літаків точно не побачить ціль на такій відстані.

Кто о чём, одни про Р37 другие про Р27 в одном и томже споре :mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 23.05.14
Подякував: 592 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:17

Vadim_ все там ок.
Р37 рашистская. Ей надо противопоставить какую-то нашу дальнобойную р27 (чем ей указывать цель?) или АІМ-120. Для второй надо еще и западные самолеты.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 15.02.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Кто о чём, одни про Р37 другие про Р27 в одном и томже споре

Р-33/37 - це виключно російська зброя, Р-27 - є і в нас.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:26

  Hotab написав:Vadim_ все там ок.
Р37 рашистская. Ей надо противопоставить какую-то нашу дальнобойную р27 (чем ей указывать цель?) или АІМ-120. Для второй надо еще и западные самолеты.

Я не спец , гугл показывает что у этих ракет ТТХ отличаются примерно в 1,5-2 раза в пользу Р37
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 23.05.14
Подякував: 592 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:45

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ все там ок.
Р37 рашистская. Ей надо противопоставить какую-то нашу дальнобойную р27 (чем ей указывать цель?) или АІМ-120. Для второй надо еще и западные самолеты.

Я не спец , гугл показывает что у этих ракет ТТХ отличаются примерно в 1,5-2 раза в пользу Р37

Гугл може багато чого вказати. Так само як і рашиські брлс. Якщо вони такі потужні, то чому вони самі (без ДРЛО) не захоплюють і не супроводжують ціль.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 15.02.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:57

  Hotab написав:
США и Южный Вьетнам не имели ни возможности, ни желания оказывать на общественное мнение такое влияние, какое оказывали коммунисты, - подчеркивает он. - На вооружении последних стояла исполинская машина пропаганды, границу власти держали на замке, а любое инакомыслие подавлялось. Тех, кто протестовал против войны, ожидали реальные тюремные сроки".


Филиппинской мухе читать до дыр , каким образом выигрываются войны у более сильного противника. А то скулит тут о КНДР ..


Незрозумів, тобто щоб Україна виграла потрібно стати аналогом комуністичного Вєтнаму з засиллям пропаганди, цензурою, репресіями і закритими кордонами? недумаю що у нас знайдеться багато прихильників такої ціни перемоги
Letusrock
 
Повідомлень: 398
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:12

Letusrock ,
недумаю що у нас знайдеться багато прихильників такої ціни перемоги


Запропонуйте свій варіант перемоги.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 15.02.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:1. Навіть якщо в Україні є топові р-27(Э), а яка бортова РЛС у нас здатна вказати ціль цій ракеті на такі відстані??? А F-16 зможе вказати для своєї aim-120.

РЛС Міг-29МУ1 має дальність виявлення 100 км.
РСЛ F-16 окрім останньої версії Block 60 https://en.wikipedia.org/wiki/AN/APG-68
має дальність 105 км по цілям 5м2.
Більш сучасна РЛС стоїть починаючи з Block 60/E/F. Так їх не так багато в світі.
  Hotab написав:3. Р-27 з тепловою українською гсн , якій начебто не треба підсвічувати ціль, заявляється 30 назустріч, і 90 в хвіст. Непогано, але далеко не 160. Особливо назустріч все це не те. Та і в хвіст - треба ці 90км якось цілевказати ракеті. Бориовий теплопеленгатор наших літаків точно не побачить ціль на такій відстані.

Тут я натякаю на те, що теплова ГСН має +- співставну ймовірність захопити ціль як і рашистська АГСН з Р-37/Р-77
Denik
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 23.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3878387938803881>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114613
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5090
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3948)
30.03.2023 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.