Дальність АІM-120 в топових версіях 160 км не сильно то і відрізняється від топових версій Р-27 110 км.
1. Навіть якщо в Україні є топові р-27(Э), а яка бортова РЛС у нас здатна вказати ціль цій ракеті на такі відстані??? А F-16 зможе вказати для своєї aim-120. 2. «за 150 секунд ціль пролетить ** км» . А ціль що, вже була в напрямку польоту «від винищувача»? Чи може тоді давайте добавляти час на прийняття рішення на розворот і час розвороту цілі на «курс від винищувача». 3. Р-27 з тепловою українською гсн , якій начебто не треба підсвічувати ціль, заявляється 30 назустріч, і 90 в хвіст. Непогано, але далеко не 160. Особливо назустріч все це не те. Та і в хвіст - треба ці 90км якось цілевказати ракеті. Бориовий теплопеленгатор наших літаків точно не побачить ціль на такій відстані.
Дальність АІM-120 в топових версіях 160 км не сильно то і відрізняється від топових версій Р-27 110 км.
1. Навіть якщо в Україні є топові р-27(Э), а яка бортова РЛС у нас здатна вказати ціль цій ракеті на такі відстані??? А F-16 зможе вказати для своєї aim-120. 2. «за 150 секунд ціль пролетить ** км» . А ціль що, вже була в напрямку польоту «від винищувача»? Чи може тоді давайте добавляти час на прийняття рішення на розворот і час розвороту цілі на «курс від винищувача». 3. Р-27 з тепловою українською гсн , якій начебто не треба підсвічувати ціль, заявляється 30 назустріч, і 90 в хвіст. Непогано, але далеко не 160. Особливо назустріч все це не те. Та і в хвіст - треба ці 90км якось цілевказати ракеті. Бориовий теплопеленгатор наших літаків точно не побачить ціль на такій відстані.
Кто о чём, одни про Р37 другие про Р27 в одном и томже споре
США и Южный Вьетнам не имели ни возможности, ни желания оказывать на общественное мнение такое влияние, какое оказывали коммунисты, - подчеркивает он. - На вооружении последних стояла исполинская машина пропаганды, границу власти держали на замке, а любое инакомыслие подавлялось. Тех, кто протестовал против войны, ожидали реальные тюремные сроки".
Филиппинской мухе читать до дыр , каким образом выигрываются войны у более сильного противника. А то скулит тут о КНДР ..
Незрозумів, тобто щоб Україна виграла потрібно стати аналогом комуністичного Вєтнаму з засиллям пропаганди, цензурою, репресіями і закритими кордонами? недумаю що у нас знайдеться багато прихильників такої ціни перемоги
Hotab написав:1. Навіть якщо в Україні є топові р-27(Э), а яка бортова РЛС у нас здатна вказати ціль цій ракеті на такі відстані??? А F-16 зможе вказати для своєї aim-120.
РЛС Міг-29МУ1 має дальність виявлення 100 км. РСЛ F-16 окрім останньої версії Block 60 https://en.wikipedia.org/wiki/AN/APG-68 має дальність 105 км по цілям 5м2. Більш сучасна РЛС стоїть починаючи з Block 60/E/F. Так їх не так багато в світі.
Hotab написав:3. Р-27 з тепловою українською гсн , якій начебто не треба підсвічувати ціль, заявляється 30 назустріч, і 90 в хвіст. Непогано, але далеко не 160. Особливо назустріч все це не те. Та і в хвіст - треба ці 90км якось цілевказати ракеті. Бориовий теплопеленгатор наших літаків точно не побачить ціль на такій відстані.
Тут я натякаю на те, що теплова ГСН має +- співставну ймовірність захопити ціль як і рашистська АГСН з Р-37/Р-77