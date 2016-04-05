Додано: Чет 30 бер, 2023 16:23

"Факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", — заявил посол.

Как-то стало много звучать на этой ветке, а может как в КНДР, а может как во ВьетнамеМол, сойдёмся посередине (где-то я уже это слышал) и пусть будет мирТак вот, не будет мира в таком случае. РФ, если и согласится сойтись посередине, тогда для того, чтобы потом зайти в другие области УкраиныВедь это только широкомасштабные боевые действия начались 24.02.2022, а спец.операции спец.служб РФ не прекращались, примерно с начала 2000-х.Ну и военная операция в Крыму 2014 годаРФ хочет всю территорию УкраиныВедь уже в 2014 году были попытки захвата Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра, Донецка, Луганска, ХерсонаВ Донецке и Луганске удалосьВ 2022 те же попытки захвата Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона. И уже расширенный список - Киев, Чернигов, Сумы, ПолтаваОт городов отошли, после того, как получили ....ыНо записали территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в свою конституцию, мол, это уже наше.Это было не повышение ставок, это были попытки захвата новых территорий УкраиныPS. Закарпатской области уже не получится отсидется за КарпатамиПри самом пессимистичном сценарии для Украины, РФ Закарпатскую область не отдаст Венгрии