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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3879388038813882>
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Запропонуйте свій варіант перемоги.

відтінків перемоги (як і поразки) є тисячі, в кожного може бути своя

перемога по вєтнамські взагалі не варіант, багато людей спитають для чого були ці руйнування і тисячі загиблих, якщо стати "Вєнтнамом" можна було мирно і безболісно. більше того, сама війна почалась із-за того що ми відмовились від пропозиції йти таким шляхом
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:29

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Запропонуйте свій варіант перемоги.

відтінків перемоги (як і поразки) є тисячі, в кожного може бути своя

перемога по вєтнамські взагалі не варіант, багато людей спитають для чого були ці руйнування і тисячі загиблих, якщо стати "Вєнтнамом" можна було мирно і безболісно. більше того, сама війна почалась із-за того що ми відмовились від пропозиції йти таким шляхом

Что-то я не припомню, чтобы нам что-то предлагалось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Я не спец , гугл показывает что у этих ракет ТТХ отличаются примерно в 1,5-2 раза в пользу Р37

Р-27 - достатньо дешева ракета (600 тис. доларів). Її принаймні можна використати під час навчань. Їх 2 шт можна підвісити під Міг-29, до 6 на Су-27, полетіти на гранично малій висоті, встрелити та звалити.

Р-37 - ракета, 2 шт якої, ну може 4 шт можна підвісити під Міг-31 БМ. Коштує вона ХЗ скільки: може мільйон доларів, може 2, може й 4. Важить 600 кг, має довжину 4м. При цьому ні про які польоти на гранично малих висотах мова не йдеться.
Ресурс - 50 годин під літаком. Тобто при 2 ракетах по 2 мільйони доларів вартість години польоту тільки за рахунок зносу ракет стає під 80 тис. доларів.
Якщо б не випадки загибелі льотчиків від ракет, то на їх ефективність можна було б забити десь як на стрільбу Кінжалами по трансформаторах.

Тому імовірно, що відповідь на російську "далекобійну" авіацію має бути не F-16, а якийсь асиметричний: наприклад, ударний малопомітний білязвуковий (ЕПР) БПЛА з ракетами повітря-повітря. Який не боляче буде втрачати, якщо на нього витратять штук 10 ракет Р-37 або С-400, але який може злітати в зону ППО противника, наприклад під прикриттям тих самих Міг-29 з НАRМ та відігнати або уразити А-50.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:58

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Запропонуйте свій варіант перемоги.

відтінків перемоги (як і поразки) є тисячі, в кожного може бути своя

перемога по вєтнамські взагалі не варіант, багато людей спитають для чого були ці руйнування і тисячі загиблих, якщо стати "Вєнтнамом" можна було мирно і безболісно. більше того, сама війна почалась із-за того що ми відмовились від пропозиції йти таким шляхом

Як і наслідків перемоги. Батько працював у В'єтнамі у вісімдесятому році, коли приїхав через пів року, зайшов у магазин у нашому райцентрі і обомлів - "який шалений вибір " :D .
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:18

Letusrock ,


якщо стати "Вєнтнамом" можна було мирно і безболісно.

А що, опція «відкрити кордони і послабити режим» взад після перемоги - відсутня??
Вас куснула філіпінська муха? Так, війна і воєнний стан вводять обмеження, а відміна цих станів - їх відміняють.

І все-таки ви не розказали про своє бачення.
Відкриємо кордони і всіх випустимо?
Дозволимо «вкладчикам» носити зі срана.юа фекалї рашиські?
Зєбра, який при будь-якому варіанті захищати країну не збирався, хай розказує тут і всюди, що поки останній прокурор не в окопі, то ніхто не йдіть захищати цю країну, вона цього не варта, та інша «нетвоявійна» . Так? Тоді хто буде захищати? Чи не варто взагалі?? Хай бурят з чеченом потрахує наші сім’ї? Розкажіть мені про свої 50 відтінків сірого.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 30 бер, 2023 16:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:21

Cи Цзиньпин поручил готовить Китай к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о подготовке страны к войне и призвал своих генералов «осмелиться сражаться», пишет Foreign Affairs со ссылкой на четыре выступления Си на ежегодном Всекитайском собрании народных представителей.

«Риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только увеличиваться и становиться более серьезными», — предупредил он в одном из выступлений и поручил готовить промышленную базу для возможного военного конфликта. Также он впервые открыто раскритиковал США. «Западные страны во главе с США осуществили против нас сдерживание со всех сторон, окружение и подавление, что принесло беспрецедентно тяжелые вызовы развитию нашей страны», — сказал Си и потребовал преодолеть технологическую зависимость от стран с развитыми демократиями.

Отдельно он призвал укрепить национальную оборону и объединить общество вокруг Национальной освободительной армии Китая (НОАК), вдохновившись Движением двойной поддержки — кампании коммунистов 1943 года по милитаризации общества в районе Яньань.

Намекнул Си Цзиньпин и на захват Тайваня, отметив, что суть всей этой подготовки заключается в предстоящем «объединении родины».

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как-то стало много звучать на этой ветке, а может как в КНДР, а может как во Вьетнаме
Мол, сойдёмся посередине (где-то я уже это слышал) и пусть будет мир

Так вот, не будет мира в таком случае. РФ, если и согласится сойтись посередине, тогда для того, чтобы потом зайти в другие области Украины

Ведь это только широкомасштабные боевые действия начались 24.02.2022, а спец.операции спец.служб РФ не прекращались, примерно с начала 2000-х.
Ну и военная операция в Крыму 2014 года

РФ хочет всю территорию Украины
Ведь уже в 2014 году были попытки захвата Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра, Донецка, Луганска, Херсона
В Донецке и Луганске удалось

В 2022 те же попытки захвата Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона. И уже расширенный список - Киев, Чернигов, Сумы, Полтава
От городов отошли, после того, как получили ....ы
Но записали территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в свою конституцию, мол, это уже наше.

Это было не повышение ставок, это были попытки захвата новых территорий Украины

PS. Закарпатской области уже не получится отсидется за Карпатами
Пророссийскую Венгрию Кремль внес в список "недружественных стран"
"Факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", — заявил посол.

При самом пессимистичном сценарии для Украины, РФ Закарпатскую область не отдаст Венгрии
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:26

  Letusrock написав:
  Hotab написав:
США и Южный Вьетнам не имели ни возможности, ни желания оказывать на общественное мнение такое влияние, какое оказывали коммунисты, - подчеркивает он. - На вооружении последних стояла исполинская машина пропаганды, границу власти держали на замке, а любое инакомыслие подавлялось. Тех, кто протестовал против войны, ожидали реальные тюремные сроки".


Филиппинской мухе читать до дыр , каким образом выигрываются войны у более сильного противника. А то скулит тут о КНДР ..


Незрозумів, тобто щоб Україна виграла потрібно стати аналогом комуністичного Вєтнаму з засиллям пропаганди, цензурою, репресіями і закритими кордонами? недумаю що у нас знайдеться багато прихильників такої ціни перемоги

Так, закриття кордонів би значно підсилило наші позиції в довготривалій перспективі.
"ціни перемоги" - це філософське питання.
Ось СРСР переміг і що? Життя(після війни) стало набагато гірше. А Фінляндія програла...
Але, як вище написали, - вибору у нас не було насправді. У випадку несупротиву ми б просто стали частиною РФ з відповідними наслідками. Вивчайте історію, вже був 1919-1920 рік, а потім був 1933, 1937 і т.д.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 30 бер, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:34

  pesikot написав:Как-то стало много звучать на этой ветке, а может как в КНДР, а может как во Вьетнаме
Мол, сойдёмся посередине (где-то я уже это слышал) и пусть будет мир

Ніяких особливих аналогій нашої війни з КНДР чи В'єтнамом немає! Це взагалі фактично є громадянські війни. У нас звичайна війна між 2 країнами.
Люди просто пишуть щоб писати.

Наша війна є дійсно унікальна. Аналогів в історії немає.
Одну сторону підтримує 146 держав, іншу 7 недодержав. Проблема тільки в тому що одна сторона потенційно набагато сильніша ніж інша і плюс володіє природніми ресурсами від яких світ не може так просто відмовитись. Зате іншій помагає пів світу. :D
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:39

andrijk777 ,
У випадку несупротиву ми б просто стали частиною РФ.


З усіма наслідками.
Якщо мирно «віддатись», то може і не потрахували б. І у кавалірці філіппінської мухи може навіть не поселився б «моторола». Але сама муха і його діти воювати б в армії рф (чи вже ссср?) в черговому Афганістані, Сирії, чи Польщі з Балтією. І навіть на такому форумі від би не відкрив ротяку про свої права. Не кажучи про майдан.
І закарпатські вуйки теж би спокійно не жили , якщо що.

Ну а відправити «атошників» в Сибір кудись - так це ж свята справа.

Я всяким «трохи вкладчікам» та укушеним філіппінською мухою рекомендую фільм 2022 року «Щедрик». Виробництво Україна.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 30 бер, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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