Додано: Чет 30 бер, 2023 15:57

Vadim_ написав: Я не спец , гугл показывает что у этих ракет ТТХ отличаются примерно в 1,5-2 раза в пользу Р37 Я не спец , гугл показывает что у этих ракет ТТХ отличаются примерно в 1,5-2 раза в пользу Р37

Р-27 - достатньо дешева ракета (600 тис. доларів). Її принаймні можна використати під час навчань. Їх 2 шт можна підвісити під Міг-29, до 6 на Су-27, полетіти на гранично малій висоті, встрелити та звалити.Р-37 - ракета, 2 шт якої, ну може 4 шт можна підвісити під Міг-31 БМ. Коштує вона ХЗ скільки: може мільйон доларів, може 2, може й 4. Важить 600 кг, має довжину 4м. При цьому ні про які польоти на гранично малих висотах мова не йдеться.Ресурс - 50 годин під літаком. Тобто при 2 ракетах по 2 мільйони доларів вартість години польоту тільки за рахунок зносу ракет стає під 80 тис. доларів.Якщо б не випадки загибелі льотчиків від ракет, то на їх ефективність можна було б забити десь як на стрільбу Кінжалами по трансформаторах.Тому імовірно, що відповідь на російську "далекобійну" авіацію має бути не F-16, а якийсь асиметричний: наприклад, ударний малопомітний білязвуковий (ЕПР) БПЛА з ракетами повітря-повітря. Який не боляче буде втрачати, якщо на нього витратять штук 10 ракет Р-37 або С-400, але який може злітати в зону ППО противника, наприклад під прикриттям тих самих Міг-29 з НАRМ та відігнати або уразити А-50.