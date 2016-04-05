відтінків перемоги (як і поразки) є тисячі, в кожного може бути своя
перемога по вєтнамські взагалі не варіант, багато людей спитають для чого були ці руйнування і тисячі загиблих, якщо стати "Вєнтнамом" можна було мирно і безболісно. більше того, сама війна почалась із-за того що ми відмовились від пропозиції йти таким шляхом
відтінків перемоги (як і поразки) є тисячі, в кожного може бути своя
перемога по вєтнамські взагалі не варіант, багато людей спитають для чого були ці руйнування і тисячі загиблих, якщо стати "Вєнтнамом" можна було мирно і безболісно. більше того, сама війна почалась із-за того що ми відмовились від пропозиції йти таким шляхом
Что-то я не припомню, чтобы нам что-то предлагалось
Vadim_ написав:Я не спец , гугл показывает что у этих ракет ТТХ отличаются примерно в 1,5-2 раза в пользу Р37
Р-27 - достатньо дешева ракета (600 тис. доларів). Її принаймні можна використати під час навчань. Їх 2 шт можна підвісити під Міг-29, до 6 на Су-27, полетіти на гранично малій висоті, встрелити та звалити.
Р-37 - ракета, 2 шт якої, ну може 4 шт можна підвісити під Міг-31 БМ. Коштує вона ХЗ скільки: може мільйон доларів, може 2, може й 4. Важить 600 кг, має довжину 4м. При цьому ні про які польоти на гранично малих висотах мова не йдеться. Ресурс - 50 годин під літаком. Тобто при 2 ракетах по 2 мільйони доларів вартість години польоту тільки за рахунок зносу ракет стає під 80 тис. доларів. Якщо б не випадки загибелі льотчиків від ракет, то на їх ефективність можна було б забити десь як на стрільбу Кінжалами по трансформаторах.
Тому імовірно, що відповідь на російську "далекобійну" авіацію має бути не F-16, а якийсь асиметричний: наприклад, ударний малопомітний білязвуковий (ЕПР) БПЛА з ракетами повітря-повітря. Який не боляче буде втрачати, якщо на нього витратять штук 10 ракет Р-37 або С-400, але який може злітати в зону ППО противника, наприклад під прикриттям тих самих Міг-29 з НАRМ та відігнати або уразити А-50.
відтінків перемоги (як і поразки) є тисячі, в кожного може бути своя
перемога по вєтнамські взагалі не варіант, багато людей спитають для чого були ці руйнування і тисячі загиблих, якщо стати "Вєнтнамом" можна було мирно і безболісно. більше того, сама війна почалась із-за того що ми відмовились від пропозиції йти таким шляхом
Як і наслідків перемоги. Батько працював у В'єтнамі у вісімдесятому році, коли приїхав через пів року, зайшов у магазин у нашому райцентрі і обомлів - "який шалений вибір " .
якщо стати "Вєнтнамом" можна було мирно і безболісно.
А що, опція «відкрити кордони і послабити режим» взад після перемоги - відсутня?? Вас куснула філіпінська муха? Так, війна і воєнний стан вводять обмеження, а відміна цих станів - їх відміняють.
І все-таки ви не розказали про своє бачення. Відкриємо кордони і всіх випустимо? Дозволимо «вкладчикам» носити зі срана.юа фекалї рашиські? Зєбра, який при будь-якому варіанті захищати країну не збирався, хай розказує тут і всюди, що поки останній прокурор не в окопі, то ніхто не йдіть захищати цю країну, вона цього не варта, та інша «нетвоявійна» . Так? Тоді хто буде захищати? Чи не варто взагалі?? Хай бурят з чеченом потрахує наші сім’ї? Розкажіть мені про свої 50 відтінків сірого.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 30 бер, 2023 16:28, всього редагувалось 2 разів.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о подготовке страны к войне и призвал своих генералов «осмелиться сражаться», пишет Foreign Affairs со ссылкой на четыре выступления Си на ежегодном Всекитайском собрании народных представителей.
«Риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только увеличиваться и становиться более серьезными», — предупредил он в одном из выступлений и поручил готовить промышленную базу для возможного военного конфликта. Также он впервые открыто раскритиковал США. «Западные страны во главе с США осуществили против нас сдерживание со всех сторон, окружение и подавление, что принесло беспрецедентно тяжелые вызовы развитию нашей страны», — сказал Си и потребовал преодолеть технологическую зависимость от стран с развитыми демократиями.
Отдельно он призвал укрепить национальную оборону и объединить общество вокруг Национальной освободительной армии Китая (НОАК), вдохновившись Движением двойной поддержки — кампании коммунистов 1943 года по милитаризации общества в районе Яньань.
Намекнул Си Цзиньпин и на захват Тайваня, отметив, что суть всей этой подготовки заключается в предстоящем «объединении родины».
Как-то стало много звучать на этой ветке, а может как в КНДР, а может как во Вьетнаме Мол, сойдёмся посередине (где-то я уже это слышал) и пусть будет мир
Так вот, не будет мира в таком случае. РФ, если и согласится сойтись посередине, тогда для того, чтобы потом зайти в другие области Украины
Ведь это только широкомасштабные боевые действия начались 24.02.2022, а спец.операции спец.служб РФ не прекращались, примерно с начала 2000-х. Ну и военная операция в Крыму 2014 года
РФ хочет всю территорию Украины Ведь уже в 2014 году были попытки захвата Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра, Донецка, Луганска, Херсона В Донецке и Луганске удалось
В 2022 те же попытки захвата Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона. И уже расширенный список - Киев, Чернигов, Сумы, Полтава От городов отошли, после того, как получили ....ы Но записали территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в свою конституцию, мол, это уже наше.
Это было не повышение ставок, это были попытки захвата новых территорий Украины
"Факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", — заявил посол.
При самом пессимистичном сценарии для Украины, РФ Закарпатскую область не отдаст Венгрии
США и Южный Вьетнам не имели ни возможности, ни желания оказывать на общественное мнение такое влияние, какое оказывали коммунисты, - подчеркивает он. - На вооружении последних стояла исполинская машина пропаганды, границу власти держали на замке, а любое инакомыслие подавлялось. Тех, кто протестовал против войны, ожидали реальные тюремные сроки".
Филиппинской мухе читать до дыр , каким образом выигрываются войны у более сильного противника. А то скулит тут о КНДР ..
Незрозумів, тобто щоб Україна виграла потрібно стати аналогом комуністичного Вєтнаму з засиллям пропаганди, цензурою, репресіями і закритими кордонами? недумаю що у нас знайдеться багато прихильників такої ціни перемоги
Так, закриття кордонів би значно підсилило наші позиції в довготривалій перспективі. "ціни перемоги" - це філософське питання. Ось СРСР переміг і що? Життя(після війни) стало набагато гірше. А Фінляндія програла... Але, як вище написали, - вибору у нас не було насправді. У випадку несупротиву ми б просто стали частиною РФ з відповідними наслідками. Вивчайте історію, вже був 1919-1920 рік, а потім був 1933, 1937 і т.д.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 30 бер, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Как-то стало много звучать на этой ветке, а может как в КНДР, а может как во Вьетнаме Мол, сойдёмся посередине (где-то я уже это слышал) и пусть будет мир
Ніяких особливих аналогій нашої війни з КНДР чи В'єтнамом немає! Це взагалі фактично є громадянські війни. У нас звичайна війна між 2 країнами. Люди просто пишуть щоб писати.
Наша війна є дійсно унікальна. Аналогів в історії немає. Одну сторону підтримує 146 держав, іншу 7 недодержав. Проблема тільки в тому що одна сторона потенційно набагато сильніша ніж інша і плюс володіє природніми ресурсами від яких світ не може так просто відмовитись. Зате іншій помагає пів світу.
У випадку несупротиву ми б просто стали частиною РФ.
З усіма наслідками. Якщо мирно «віддатись», то може і не потрахували б. І у кавалірці філіппінської мухи може навіть не поселився б «моторола». Але сама муха і його діти воювати б в армії рф (чи вже ссср?) в черговому Афганістані, Сирії, чи Польщі з Балтією. І навіть на такому форумі від би не відкрив ротяку про свої права. Не кажучи про майдан. І закарпатські вуйки теж би спокійно не жили , якщо що.
Ну а відправити «атошників» в Сибір кудись - так це ж свята справа.
Я всяким «трохи вкладчікам» та укушеним філіппінською мухою рекомендую фільм 2022 року «Щедрик». Виробництво Україна.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 30 бер, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз.