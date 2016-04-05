Hotab написав:Vadim_ все там ок. Р37 рашистская. Ей надо противопоставить какую-то нашу дальнобойную р27 (чем ей указывать цель?) или АІМ-120. Для второй надо еще и западные самолеты.
Я не спец , гугл показывает что у этих ракет ТТХ отличаются примерно в 1,5-2 раза в пользу Р37
Гугл може багато чого вказати. Так само як і рашиські брлс. Якщо вони такі потужні, то чому вони самі (без ДРЛО) не захоплюють і не супроводжують ціль.
Я думал что вы как военный боевой лётчик знаете ньюансы реальные и нам расскажите , я не в теме. п.с. Р27 работают без ДРЛО , а от радара истребителя запустившего или ? Дальность Р27 60км +- . Была редкая модификация 110 км.
На мою думку час чогось на кшталт F-16 ще не настав. Спочатку партнери подивляться як вплине використання Петріотів на ситуацію. Імовірно, що вони відсунуть рубежі дії літаків ДРЛО та рубежів пуску орківських ракет Р-37. А поки американці збільшують виробництво того, що ефективно при будь-яких умовах: https://defence-ua.com/news/u_pentagoni ... 11121.html
Щодо 155-мм артилерійських боєприпасів ситуація наступна – Камарильо говорить про те, що до кінця 2023 року планується подвоїти виробництво до 24 тисяч в місяць і збільшити у шість разів протягом наступних п’яти років. Щоправда, не уточнюється, від яких саме показників йдеться про збільшення виробництва – від поточних чи озвученої суми у 24 тисячі, бо раніше у США говорили про те, що хочуть збільшити виробництво 155-мм боєприпасів у шість разів за два роки. Протитанкових ракетних комплексів та безпосередньо ракет Javelin теж буде більше – у планах подвоїти виробництво у два рази: до 330 ракет та 41 пускових на місяць (відповідно 3960 ракет та 492 пускові на рік).
Ну і зрештою про GMLRS відзначається таке – виробництво теж планують збільшити майже вдвічі до 2026 року – з 566 до 1110 ракет на місяць або ж з 6792 до понад 13 000 ракет на рік.
Hotab написав:І все-таки ви не розказали про своє бачення. Відкриємо кордони і всіх випустимо? Дозволимо «вкладчикам» носити зі срана.юа фекалї рашиські? Зєбра, який при будь-якому варіанті захищати країну не збирався, хай розказує тут і всюди, що поки останній прокурор не в окопі, то ніхто не йдіть захищати цю країну, вона цього не варта, та інша «нетвоявійна» . Так? Тоді хто буде захищати? Чи не варто взагалі?? Хай бурят з чеченом потрахує наші сім’ї? Розкажіть мені про свої 50 відтінків сірого.
моє бачення що весь світ недостатньо зробив для уникнення цієї війни. Я не хочу бути пешкою в цій довгій геополітичній грі. Союзники спеціально затягують зі зброєю, на їх думку хай краще лишні пару тисяч українців помруть ніж дамо зброю вчасно. Чекають поки повбивають всіх атошників і добровольців. Багато риторичних питань.. А якщо війна буде років 10 ? що залишиться від України, скільки українців буде на її території? Повбивають найкращих, а на місцях після війни залишаться корупціонери, житрожопі, слабкодухі, аполітичні, пасивні, совки, ватники, вуйки, алкаші і т.д. Який тоді сенс в цьому, воюємо заради людей чи заради куска землі на якому нікому буде жити. Ви як військовий щиро обурюєтеся небажанню пересічного воювати.. Може це не всім дано, це як дивуватися чому фрезировщик Ваня не хоче вступити в магістратуру по напряму "філософія" Нагадаю скільки чоловіків було вбитих в окупації, тобто навіть перед безпосередньою загрозою смерті вони не стали на бік збройної боротьби. То чому дивуватись що хтось в Франківську не спішить у воєнкомат, і нехоче щоб його діти росли все дитинство в умовах війни, і готовий заради цього почати все з нуля, тягаючи цеглу десь у Квебекщині))
Letusrock написав:То чому дивуватись що хтось в Франківську не спішить у воєнкомат, і нехоче щоб його діти росли все дитинство в умовах війни, і готовий заради цього почати все з нуля, тягаючи цеглу десь у Квебекщині))
Это ущербная позиция
Кто-то выедет с детьми, но гораздо бОльшее количество останется. Но вероятнее всего, под зеками РФ и дон-донами
Кто-то спасётся, но бОльшей части достанется
Скажи сразу, что ты не хочешь воевать с РФ, что ты хочешь сбежать из Украины Это неприятно, но хотя бы это будет честно
Letusrock написав:Може це не всім дано, це як дивуватися чому фрезировщик Ваня не хоче вступити в магістратуру по напряму "філософія"
На самом деле в армии может найти применение любой. Даже в самой боевой части есть множество вакансий никак не связанных с сидеть в окопах и стрелять в противника. Есть финансовая служба, группа персонала, планирования, капеллан, оперативные, продовольственная служба, вещевая служба, автослужба и служба ПММ, моралисты, юрист, повара, начальники складов, взвод материально-технического обеспечения, связисты и тд.
моє бачення що весь світ недостатньо зробив для уникнення цієї війни.
Очевидні загальні фрази мені не цікаві. Мені треба ваші пропрзиції. «Критикуєш - пропонуй». Вас не влаштовують обмеження воєнного стану, закриті кордони і цензура. Як ви пропонуєте перемагати? Та решта питань у моєму повідомленні вище (здаємось? Чи що?) Мене не обурює абсолютно чийсь страх. Мене обурює , що ті, хто розказує, що так не можна, не кажуть, а як треба.