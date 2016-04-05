Letusrock написав:

Hotab написав: І все-таки ви не розказали про своє бачення.

Відкриємо кордони і всіх випустимо?

Дозволимо «вкладчикам» носити зі срана.юа фекалї рашиські?

Зєбра, який при будь-якому варіанті захищати країну не збирався, хай розказує тут і всюди, що поки останній прокурор не в окопі, то ніхто не йдіть захищати цю країну, вона цього не варта, та інша «нетвоявійна» . Так? Тоді хто буде захищати? Чи не варто взагалі?? Хай бурят з чеченом потрахує наші сім’ї? Розкажіть мені про свої 50 відтінків сірого. І все-таки ви не розказали про своє бачення.Відкриємо кордони і всіх випустимо?Дозволимо «вкладчикам» носити зі срана.юа фекалї рашиські?Зєбра, який при будь-якому варіанті захищати країну не збирався, хай розказує тут і всюди, що поки останній прокурор не в окопі, то ніхто не йдіть захищати цю країну, вона цього не варта, та інша «нетвоявійна» . Так? Тоді хто буде захищати? Чи не варто взагалі?? Хай бурят з чеченом потрахує наші сім’ї? Розкажіть мені про свої 50 відтінків сірого.

весь світ недостатньо зробив для уникнення цієї війни.

Я не хочу бути пешкою в цій довгій геополітичній грі. Союзники спеціально затягують зі зброєю, на їх думку хай краще лишні пару тисяч українців помруть ніж дамо зброю вчасно. Чекають поки повбивають всіх атошників і добровольців.

Багато риторичних питань..

А якщо війна буде років 10 ? що залишиться від України, скільки українців буде на її території? Повбивають найкращих, а на місцях після війни залишаться корупціонери, житрожопі, слабкодухі, аполітичні, пасивні, совки, ватники, вуйки, алкаші і т.д. Який тоді сенс в цьому, воюємо заради людей чи заради куска землі на якому нікому буде жити.

Може це не всім дано,

моє бачення щоВи як військовий щиро обурюєтеся небажанню пересічного воювати..Нагадаю скільки чоловіків було вбитих в окупації, тобто навіть перед безпосередньою загрозою смерті вони не стали на бік збройної боротьби. То чому дивуватись що хтось в Франківську не спішить у воєнкомат, і нехоче щоб його діти росли все дитинство в умовах війни, і готовий заради цього почати все з нуля, тягаючи цеглу десь у Квебекщині))