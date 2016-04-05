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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:07
Letusrock написав:
Я не хочу бути пешкою в цій довгій геополітичній грі. Союзники спеціально затягують зі зброєю, на їх думку хай краще лишні пару тисяч українців помруть ніж дамо зброю вчасно. Чекають поки повбивають всіх атошників і добровольців.
Прикольно. Сильно втомлений викочує якісь претензії, причому надумані, тим, хто "я вам ничего не должен". Треба дякувати, що хоч щось дають і самим готуватись, в тому числі і не голосувати за шуфричей.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:08
Letusrock написав:
моє бачення що весь світ недостатньо зробив для уникнення цієї війни.
Позиція "нам всі винні"
Letusrock написав:
Я не хочу бути пешкою в цій довгій геополітичній грі...
Позиція "нехай хтось, але не я" .
Letusrock написав:
То чому дивуватись що хтось в Франківську ... готовий почати все з нуля, тягаючи цеглу десь
у Квебекщині))
Таким я вважаю слід надати можливість виїзду за кордон за умови, що вони відмовляться від громадянства України та все їх майно буде націоналізовано (передано тим, чиє було розбомблено тощо). Навіщо нам такі громадяни? Обнулити їх та нехай їдуть втілювати мрію "починати з нуля".
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:15
Letusrock написав: Hotab написав:
І все-таки ви не розказали про своє бачення.
Відкриємо кордони і всіх випустимо?
Дозволимо «вкладчикам» носити зі срана.юа фекалї рашиські?
Зєбра, який при будь-якому варіанті захищати країну не збирався, хай розказує тут і всюди, що поки останній прокурор не в окопі, то ніхто не йдіть захищати цю країну, вона цього не варта, та інша «нетвоявійна» . Так? Тоді хто буде захищати? Чи не варто взагалі?? Хай бурят з чеченом потрахує наші сім’ї? Розкажіть мені про свої 50 відтінків сірого.
моє бачення що весь світ недостатньо зробив для уникнення цієї війни.
Я не хочу бути пешкою в цій довгій геополітичній грі. Союзники спеціально затягують зі зброєю, на їх думку хай краще лишні пару тисяч українців помруть ніж дамо зброю вчасно. Чекають поки повбивають всіх атошників і добровольців.
Багато риторичних питань..
А якщо війна буде років 10 ? що залишиться від України, скільки українців буде на її території? Повбивають найкращих, а на місцях після війни залишаться корупціонери, житрожопі, слабкодухі, аполітичні, пасивні, совки, ватники, вуйки, алкаші і т.д. Який тоді сенс в цьому, воюємо заради людей чи заради куска землі на якому нікому буде жити.
Ви як військовий щиро обурюєтеся небажанню пересічного воювати..Може це не всім дано, це як дивуватися чому фрезировщик Ваня не хоче вступити в магістратуру по напряму "філософія"
Нагадаю скільки чоловіків було вбитих в окупації, тобто навіть перед безпосередньою загрозою смерті вони не стали на бік збройної боротьби. То чому дивуватись що хтось в Франківську не спішить у воєнкомат, і нехоче щоб його діти росли все дитинство в умовах війни, і готовий заради цього почати все з нуля, тягаючи цеглу десь у Квебекщині))
Може комусь буде дивно, але я цілком погоджуюсь з цим☝️дописом Letusrock
а.
І, як тут вище згадано про "фрезировщика Ваню" - гарний приклад.
Так і в мене є нижче приклад, але в контексті оплати "зварювальника"
Правда, ніхто - ніяк на це не відреагував?(а хотілось би саме до цього прикладу почути коментарі) >>>
Успіх написав: yama написав:
це чудово що платять хоть щось
Це рік тому всі б військові Вам би сказали "Так!"(Ющенко ©😀)
І потрібно було ще тоді, зробити щось приблизне, як зараз - а то і ще менше платити!
Але!
Але що-другий місяць трошки(пару тисяч) докидати до премії!
І щоб ми вийшли на теперішні цифри тільки зараз, або навіть, влітку!
Але, якщо так не зробили/затупили/не знали на перед і т.д. - то вже зараз зовсім не варто було робити отаке "обрізання"!!!От уявіть - Ви пішли на завод без жодного досвіду(а багато хто - і без теорії роботи) - і вас Не поспішаючи, почали вчити, на зварювальника... і вам дали за перший місяць 30К, а далі почали платити 100К щомісяця!
І от, коли Ви за рік часу, вже стали, професійним зварювальником (ну чи майже професійним) - а Вам раз і знову почали платити за Вашу роботу(яку ви вже добре знаєте і вмієте робити - а рік тому, то і зеленого поняття не мали) - знову 30К!
То яка буде реакція на таке?
Який буде стимул/бажання далі якісно виконувати свою роботу?
Чи не буде бажання тепер десь більше "пошаритись/побайдикувати", а роботи зробити по-мінімуму і як небудь?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:25
Letusrock написав:
А якщо війна буде років 10 ? що залишиться від України, скільки українців буде на її території? Повбивають найкращих, а на місцях після війни залишаться корупціонери, житрожопі, слабкодухі, аполітичні, пасивні, совки, ватники, вуйки, алкаші
і т.д. Який тоді сенс в цьому, воюємо заради людей чи заради куска землі на якому нікому буде жити.
извиняюсь но у вас каша в голове
кстати подскажите вы кто из вышеперечисленных
?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:26
Успіх
,
Може комусь буде дивно,
Не дивно. Рік на війні не може щось кардинально змінити, якщо до цього розуму було на рівні торгаша в ларьку.
але я цілком погоджуюсь з цим☝️дописом Letusrockа.
Ну тоді не питай де ті, хто тебе замінить. Бо ідея твого друга ось в чому: це тебе мама ростила носити снаряди, а його квіточку для того, щоб аналізувати, чи своєчасно і в достатній кількості захід дав зброї.
І от, коли Ви за рік часу, вже стали, професійним зварювальником (ну чи майже професійним)
Не знецінюючи твою працю, але про що тут мова? Ти став носити «кабани» більш професійно??
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 30 бер, 2023 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:28
Успіх
Та не питання
Повертайся торгувати педалями від ровера
Але потім не скигли, що в твою квартирку заїде капітан Іванов
PS. Мене прямо дратує оцей інфантилізм Долярчика
начебто воює, начебто все бачить. Але висновки, як у дурня
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:32
pesikot
Але висновки, як у дурня
Глибоко ображений. Каже, що за 50к буде снаряди носити набагато повільніше, ніж за 114к:
Чи не буде бажання тепер десь більше "пошаритись/побайдикувати", а роботи зробити по-мінімуму і як небудь?
Пора під дощик на львівському ринку на 15к запчастин до вєліка продавати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 30 бер, 2023 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:33
fler написав:
Позиція "нехай хтось, але не я"
Тут я хочу "взяти удар на себе"))
От більше року почалась повномасштабна війна...
І я, і мої побратими(дозвольте я і за них буду "розписуватись" - так як ми вже більше року пліч-о-пліч/разом!) - сказали - "хто, як не ми?"
- "Всі в тилу ж не можуть бути - хтось має бути і тут!"
Але!
Але всі гуртом зібрались і хотіли дати п#ди ворогові зразу!
Зразу! Оперативно! Не розтягуючи "баян"!
І надіялись на швидку підтримку "колективного Заходу"!
Щоб ми виклались на повну своєю силою/відвагою/здоров'ям/життям - а Захід - максимально і в короткий термін своєю зброєю/технікою/фіндопомогою... - і ми всі разом розбили ворога вщент!!!
В короткий термін!!!
За деякілька місяців!
Ну нехай за півроку!
Ну, на крайній випадок - за рік часу!
Але ж - так не сталось...
Чому?
Причина в ЗСУ???
Чи все ж таки в ...?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:33
Прапаганду? Читайте вниматеьно , шевеля губами
, это не ко мне.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:44
Letusrock написав:
моє бачення що весь світ недостатньо зробив для уникнення цієї війни.
Стандартне бачення шукачів тих хто має вирішити ТВОЇ проблеми....
Таких тез вагон з маленьким причепом...Коломойський мало зробив щоб всі були багатшими від нього...
Двірник погано підмів розкидане мною сміття..
І так далі і тому подібне...
На мою думку
Зараз в Україні Захід відпрацьовує варіанти можливого військового протистояння з Китаєм
Навскидку
Співідношення ВВП України до ВВП Росії - таке ж як і ВВП Китаю до ВВП Заходу
Співвідношення Населення України до населення росії - таке ж як Захід/Китай
Тобто Захід визначає (надаючи високотехнологічну зброю Україні) - чи зможе
менша високотехнологічна Західна Армія - протистояти більшій але менш технологічній китайській
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