RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3881388238833884
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:48

  Hotab написав:Рік на війні не може щось кардинально змінити, якщо до цього розуму було на рівні торгаша в ларьку.
Тут нюанс...
Торгаш в ларьку може бути більшим патріотом і інтелектуалом ніж льотчик....
Я також торгаш в ларьку...прапорщик...і так далі...
І що через одного недалекого мобілізованого якому Держава з моїх податків платить в 4 рази більше ніж він заробляв самостійно - треба вішати ярлики?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26124
З нами з: 15.01.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але ж - так не сталось...
Чому?
Причина в ЗСУ???

Чи все ж таки в ...?

В величезних складах радянської зброї, які ми просрали, а вони ні. В ядерній зброї, яка не дає знищувати ці склади і воєнні заводи на їх території. В біснуватому фюрері і зомбованому народі, коли на нашу сотню тисяч мобілізованих виставляють свої дві сотні.
Те, що більшість українців не вірили у велику і довгу війну, ще не означає, що ця віра могла щось змінити. Не віра змінює, а вчасна дія. Захід міг би щось дати швидше, як би знав, що біснуватість фюрера обмежиться конвенційною зброєю.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 30 бер, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
lapay
 
Повідомлень: 13443
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:52

Боже, от що вони морозять?!

  Hotab написав:чи своєчасно і в достатній кількості захід дав зброї.
А що - дали максимум і в короткий термін?
І, навіть, минув рік(Карллл!!!) - знову дають максимально/повністю все, що можуть дати і в короткий термін?(до 2-3х місяців?)
Серйозно???!
  Hotab написав:Не знецінюючи твою працю, але про що тут мова? Ти став носити «кабани» більш професійно??
Не тупи!
Носити снаряди - це в мене так/іноді "халтурка"(іноді допомагаю "бойовому
розрахунку") Як і іноді охороняю бойову машину!
А основна моя робота - радіо-телефоніст!!!
Займаюсь зв'язком!
Встановлюю/підключаю Старлінк/Либідь/стаціонарні рації... і т.д., і т. п.!

  pesikot написав:начебто воює, начебто все бачить. Але висновки
А я бачу, що тобі з дивану видніше???
Так приїдь сюди, а краще під Бахмут - там швидко "прозрієш"! Там швидко тобі "розплющаться очі" і зрозумієш "що і як" є насправді!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4599
З нами з: 18.03.21
Подякував: 180 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:58

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Рік на війні не може щось кардинально змінити, якщо до цього розуму було на рівні торгаша в ларьку.
Тут нюанс...
Торгаш в ларьку може бути більшим патріотом і інтелектуалом ніж льотчик....
Я також торгаш в ларьку...прапорщик...і так далі...
І що через одного недалекого мобілізованого якому Держава з моїх податків платить в 4 рази більше ніж він заробляв самостійно - треба вішати ярлики?

Предлагаю их всех на свиноферму.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17370
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2122 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:В величезних складах радянської зброї, які ми просрали, а вони ні. В ядерній зброї, яка не дає знищувати ці склади і воєнні заводи на їх території
Так, нажаль... - але це помилки в минулому...
А треба було вирішувати тут і зараз(рік тому) - як діяти?
Тобто, виходити з того, що мали на моменті рік тому!
А мали цілу куйню! Тому і покладали великі надії на колективний Захід, який звичайно допоміг "вижити з голоду", але і "ситно не нагодував", щоб ми мали силу ЗРАЗУ зрубати голову ворожому змію!
  lapay написав:Не віра змінює, а вчасна дія. Захід міг би щось дати швидше, як би знав,
Отож!!!
Ну от - чию тут☝️ провину чітко видно?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4599
З нами з: 18.03.21
Подякував: 180 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:10

"Страшне перо - не в гусака!© ;)

  vitaliian написав:Предлагаю
:)
Пропоную всіх "диванних всезнайок" на місяць під Бахмут!(я там був 1,5міс)
А от тоді можна продовжувати розмову! :)
Але тоді вже вони зовсім не те будуть писати... ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4599
З нами з: 18.03.21
Подякував: 180 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Отож!!!
Ну от - чию тут☝️ провину чітко видно?

В чому провину? В тому що війна почалась? Тут основна провина у фюрера зі своїми кацапами.
В тому що ми не виграли за два-три тижні? Тут провина тих, хто давав такі нереальні прогнози, тобто, провина Успіха.
Ядерні країни не програють швидко, статус не дозволяє.
lapay
 
Повідомлень: 13443
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:14

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Предлагаю
:)
Пропоную всіх "диванних всезнайок" на місяць під Бахмут!(я там був 1,5міс)
А от тоді можна продовжувати розмову! :)
Але тоді вже вони зовсім не те будуть писати... ;)

:D
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17370
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2122 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3881388238833884
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114619
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484672
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5092
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (289)
30.03.2023 20:13
Ринок ОВДП (3950)
30.03.2023 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.