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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:48
Hotab написав:
Рік на війні не може щось кардинально змінити, якщо до цього розуму було на рівні торгаша в ларьку.
Тут нюанс...
Торгаш в ларьку може бути більшим патріотом і інтелектуалом ніж льотчик....
Я також торгаш в ларьку...прапорщик...і так далі...
І що через одного недалекого мобілізованого якому Держава з моїх податків платить в 4 рази більше ніж він заробляв самостійно - треба вішати ярлики?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:50
Успіх написав:
Але ж - так не сталось...
Чому?
Причина в ЗСУ???
Чи все ж таки в ...?
В величезних складах радянської зброї, які ми просрали, а вони ні. В ядерній зброї, яка не дає знищувати ці склади і воєнні заводи на їх території. В біснуватому фюрері і зомбованому народі, коли на нашу сотню тисяч мобілізованих виставляють свої дві сотні.
Те, що більшість українців не вірили у велику і довгу війну, ще не означає, що ця віра могла щось змінити. Не віра змінює, а вчасна дія. Захід міг би щось дати швидше, як би знав, що біснуватість фюрера обмежиться конвенційною зброєю.
Востаннє редагувалось lapay
в Чет 30 бер, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:52
Hotab написав:
чи своєчасно і в достатній кількості захід дав зброї.
А що - дали максимум і в короткий термін?
І, навіть, минув рік(Карллл!!!) - знову дають максимально/повністю все, що можуть дати і в короткий термін?(до 2-3х місяців?)
Серйозно???!
Hotab написав:
Не знецінюючи твою працю, але про що тут мова? Ти став носити «кабани» більш професійно??
Не тупи!
Носити снаряди - це в мене так/іноді "халтурка"(іноді допомагаю "бойовому
розрахунку") Як і іноді охороняю бойову машину!
А основна моя робота - радіо-телефоніст!!!
Займаюсь зв'язком!
Встановлюю/підключаю Старлінк/Либідь/стаціонарні рації... і т.д., і т. п.!
pesikot написав:
начебто воює, начебто все бачить. Але висновки
А я бачу, що тобі з дивану видніше???
Так приїдь сюди, а краще під Бахмут - там швидко "прозрієш"! Там швидко тобі "розплющаться очі" і зрозумієш "що і як" є насправді!
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:58
budivelnik написав: Hotab написав:
Рік на війні не може щось кардинально змінити, якщо до цього розуму було на рівні торгаша в ларьку.
Тут нюанс...
Торгаш в ларьку може бути більшим патріотом і інтелектуалом ніж льотчик....
Я також торгаш в ларьку...прапорщик...і так далі...
І що через одного недалекого мобілізованого якому Держава з моїх податків платить в 4 рази більше ніж він заробляв самостійно - треба вішати ярлики?
Предлагаю их всех на свиноферму.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 19:05
lapay написав:
В величезних складах радянської зброї, які ми просрали, а вони ні. В ядерній зброї, яка не дає знищувати ці склади і воєнні заводи на їх території
Так, нажаль... - але це помилки в минулому...
А треба було вирішувати тут і зараз(рік тому) - як діяти?
Тобто, виходити з того, що мали на моменті рік тому!
А мали цілу куйню! Тому і покладали великі надії на колективний Захід, який звичайно допоміг "вижити з голоду", але і "ситно не нагодував", щоб ми мали силу ЗРАЗУ зрубати голову ворожому змію!
lapay написав:
Не віра змінює
, а вчасна дія
. Захід міг би щось дати швидше, як би знав,
Отож!!!
Ну от - чию тут☝️ провину чітко видно?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 19:10
vitaliian написав:
Предлагаю
Пропоную всіх "диванних всезнайок" на місяць під Бахмут!(я там був 1,5міс)
А от тоді можна продовжувати розмову!
Але тоді вже вони зовсім не те будуть писати...
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Додано: Чет 30 бер, 2023 19:14
Успіх написав:
Отож!!!
Ну от - чию тут☝️ провину чітко видно?
В чому провину? В тому що війна почалась? Тут основна провина у фюрера зі своїми кацапами.
В тому що ми не виграли за два-три тижні? Тут провина тих, хто давав такі нереальні прогнози, тобто, провина Успіха.
Ядерні країни не програють швидко, статус не дозволяє.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 19:29
lapay написав:
чому провину? В тому що війна почалась?
Чому ви все далі в минуле лізете?
Давайте відштовхуватись від точки 24.02.22 - від повномасштабного вторгнення!
Що ми могли зробити після того?
А що міг зробити Захід?(хоча Захід міг зробити багато чого і до цього!)
lapay написав:
В тому що ми не виграли за два-три тижні? Тут провина тих, хто давав такі нереальні прогнози, тобто, провина Успіха.
Я давав прогнози на літо - так як думав і тоді ще ВІРИВ, що нам дадуть ВСЕ і ЗРАЗУ по максимуму!!!
А вийшло(майже) як в тому анекдоті - "нічого і поступово"!))
Ні, ну звичайно що давали... - але далеко не в тих масштабах, що було потрібно на той момент!
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Додано: Чет 30 бер, 2023 19:36
budivelnik
,
Торгаш в ларьку може бути більшим патріотом і інтелектуалом ніж льотчик....
Все може бути.
В ларьку будівельника навіть торгаш найуспішніший і сплачує податків більше, ніж весь Львів (без цього ларька). І це ще сам будівельник за прилавок не заходив, а то б ….
через одного недалекого мобілізованого
Та ясно зщо долярчик псує всю картину ларькових продавців…
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 30 бер, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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