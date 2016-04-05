На фронті легко помітити, у чому ж секрет українських перемог над "другою армією світу". У Бахмуті зустрічався з бійцями 205-го київського батальону Тероборони, які два місяця безперервно бились у контактних боях на відстані 10-20 метрів з російськими штурмовими групами і втримали свої позиції. Попри значні втрати, вони зберегли боєздатність, я говорив з тими воїнами, хто залишився та продовжував сумлінно виконувати усі бойові завдання у дуже важких умовах.Так ось, в окопах із автоматами та гранатами виявились: два програмісти високої кваліфікації, один із них — з компанії EPAM, інженер-електронщик з багаторічним досвідом високої кваліфікації, власник станції техобслуговування автомоболів із тридцятирічним досвідом, електромонтер із двадятирічним досвідом столичної будівельної компанії. Це все вкрай дефіцитні та важливі спеціальності для сучасної війни, але у нас вони воюють у траншеях зі зброєю і з тактикою 40-х років ХХ сторіччя. Командир взводу — кухар ресторанів рейтингу Мішлен у Польщі, в якого вся родина в Європі давно проживає і який повернувся 25 лютого на захист України. Підвоз їм забезпечує власник транспортної компанії, у якого були свої фури. Командир роти — відомий у політиці прессекретар, глибоко інтелектуальна людина. Ці інтерв'ю виклав на Youtube.Перша думка — яка ж ми непереможна країна, де справжня еліта нації, яка має високооплачувану роботу та можливість влаштуватися за кордоном, бере звичайний Калашніков та б'ється до останнього з російським маргінальним непотребом, який направив на війну Путін. Ось у цьому і є основний секрет наших перемог, у ворога нема і близько такої якості людського ресурсу.Друга думка — ми, мабуть, найбагатша країна у світі, тому що у нас ідуть у бій як звичайні піхотинці дорослі люди, на підготовку та виховання яких затрачені десятки років важкої праці і кваліфікація яких коштує на ринку сотні тисяч доларів.Третя думка — сучасна війна ведеться технологіями, і кожен із цих піхотинців, якби застосовувався згідно з фахом на фронті, міг би вбивати ворогів набагато більше і ризикувати набагато менше — бо є гостра потреба налаштувати сенсори, дрони, системи управління, прицілювання, ремонтувати техніку, щоб вбивати ворога з більших дистанцій далекобійною точною зброєю.І четверта думка. Ми виграємо, безперечно, війну за країну. Але те, що продовжуємо використовувати людей не за призначенням, не використовуємо нашу перевагу в інтелекті, культурі, кваліфікації, мотивації наших людей, те, що ми намагаємось вести війну ХХІ сторіччя за радянськими лекалами Другой світової — це поразка української нації. Так, це поразка, бо це втрати, які неможливо відновити ніколи.