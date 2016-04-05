Успіх написав:нам дадуть ВСЕ і ЗРАЗУ по максимуму!!!
Знаєш що буде коли такому як ти дати мільон баксів? Просреш на протязі трьох років влазячи в різні піраміди - і це кращий варіант.. Гірший - зіпєшся...
А що буде якщо тобі давати кожного разу в два рази більше від попереднього починаючи від 1000 - ..але при умові що ти правильно освоїш попередній? Правильно , десь на 10колі - тобі вже не треба буде давати , бо ти вже будеш не в стані власні гроші пристроювати...
А таких як ти у нас 75 %...Тепер розумієш чому тобі спочатку дали р123, а тільки на третій ітерації допустили до Старлінку?
Успіх написав:Я давав прогнози на літо - так як думав і тоді ще ВІРИВ, що нам дадуть ВСЕ і ЗРАЗУ по максимуму!!! А вийшло(майже) як в тому анекдоті - "нічого і поступово"!)) Ні, ну звичайно що давали... - але далеко не в тих масштабах, що було потрібно на той момент!
"Нічого і поступово" означає, що в них на складах лежать тисячі літаків, гаубиць, десятки тисяч танків і ракет, сотні мільйонів снарядів, які нам не дають? Якщо так, то треба виходити з фантазійного світу в реальний.
Торгаш в ларьку може бути більшим патріотом і інтелектуалом ніж льотчик....
Все може бути. В ларьку будівельника навіть торгаш найуспішніший і сплачує податків більше, ніж весь Львів (без цього ларька). І це ще сам будівельник за прилавок не заходив, а то б ….
через одного недалекого мобілізованого
Та ясно зщо долярчик псує всю картину ларькових продавців…
Не долярчик псує.. Просто один штурман настільки втратив розум що дозволяє собі всіх хто не такий як він - обзивати...
ПС А третина твоєї зарплати - це я А ще в 5 будинках для неповносправних -твій вертольот по грошам у вигляді різних памперсів,ліжок , 150 літрових конвектоматів - це мій старший( ясно що не сам, а з друзями)
Тому може заткнеш свою пиху куди подалі?
ППС Сьогодні повернувся з фронту мій колега торгаш (ларьчник/таксист) ...добре що живий здоровий демобілізували по досягненню 60 років... Добре що він не знав як ти його обзиваєш коли захищав твій аеродром....
vitaliian написав:budivelnik сегодня в ударе. Вместо обсуждения событий связанных с войной воспитываем долярчика.
Так про війну я сказав Захід відпрацьовує варіанти протистояння проти Китаю.
budivelnik написав:На мою думку Зараз в Україні Захід відпрацьовує варіанти можливого військового протистояння з Китаєм
Навскидку Співідношення ВВП України до ВВП Росії - таке ж як і ВВП Китаю до ВВП Заходу Співвідношення Населення України до населення росії - таке ж як Захід/Китай
Тобто Захід визначає (надаючи високотехнологічну зброю Україні) - чи зможе менша високотехнологічна Західна Армія - протистояти більшій але менш технологічній китайській
Для такого горлопана як ти - це зрада в кубі Для мене - це розуміння того , що якщо не знищити пуйла - Україна не буде процвітаючою.. Якщо не знищити бажання Сі перетворитись в МАО - то не тільки зле буде в Україні...ти й в Польщі чи Німеччині не заховаєшся..
freeze написав:На самом деле в армии может найти применение любой. Даже в самой боевой части есть множество вакансий никак не связанных с сидеть в окопах и стрелять в противника.
чомусь більшість знайомих що йшли на інші посади, вже безпосередньо в частині ВНЕЗАПНО ставали піхотинцями з автоматом.
Если человек профессионал в своем деле, его и в армии с руками оторвут и он не будет пехотинцем. Только за последнюю неделю получали указания из бригады в батальонном чате: - срочно нужен специалист- компьютерщик, доложить завтра до 9.00 - проверить списки особового складу нужен психолог по образованию - срочно выяснить и доложить необходимы два человека со знанием английского языка
freeze написав:Если человек профессионал в своем деле, его и в армии с руками оторвут и он не будет пехотинцем.
Є і інакші історії:
На фронті легко помітити, у чому ж секрет українських перемог над "другою армією світу". У Бахмуті зустрічався з бійцями 205-го київського батальону Тероборони, які два місяця безперервно бились у контактних боях на відстані 10-20 метрів з російськими штурмовими групами і втримали свої позиції. Попри значні втрати, вони зберегли боєздатність, я говорив з тими воїнами, хто залишився та продовжував сумлінно виконувати усі бойові завдання у дуже важких умовах.
Так ось, в окопах із автоматами та гранатами виявились: два програмісти високої кваліфікації, один із них — з компанії EPAM, інженер-електронщик з багаторічним досвідом високої кваліфікації, власник станції техобслуговування автомоболів із тридцятирічним досвідом, електромонтер із двадятирічним досвідом столичної будівельної компанії. Це все вкрай дефіцитні та важливі спеціальності для сучасної війни, але у нас вони воюють у траншеях зі зброєю і з тактикою 40-х років ХХ сторіччя. Командир взводу — кухар ресторанів рейтингу Мішлен у Польщі, в якого вся родина в Європі давно проживає і який повернувся 25 лютого на захист України. Підвоз їм забезпечує власник транспортної компанії, у якого були свої фури. Командир роти — відомий у політиці прессекретар, глибоко інтелектуальна людина. Ці інтерв'ю виклав на Youtube.
Перша думка — яка ж ми непереможна країна, де справжня еліта нації, яка має високооплачувану роботу та можливість влаштуватися за кордоном, бере звичайний Калашніков та б'ється до останнього з російським маргінальним непотребом, який направив на війну Путін. Ось у цьому і є основний секрет наших перемог, у ворога нема і близько такої якості людського ресурсу.
Друга думка — ми, мабуть, найбагатша країна у світі, тому що у нас ідуть у бій як звичайні піхотинці дорослі люди, на підготовку та виховання яких затрачені десятки років важкої праці і кваліфікація яких коштує на ринку сотні тисяч доларів.
Третя думка — сучасна війна ведеться технологіями, і кожен із цих піхотинців, якби застосовувався згідно з фахом на фронті, міг би вбивати ворогів набагато більше і ризикувати набагато менше — бо є гостра потреба налаштувати сенсори, дрони, системи управління, прицілювання, ремонтувати техніку, щоб вбивати ворога з більших дистанцій далекобійною точною зброєю.
І четверта думка. Ми виграємо, безперечно, війну за країну. Але те, що продовжуємо використовувати людей не за призначенням, не використовуємо нашу перевагу в інтелекті, культурі, кваліфікації, мотивації наших людей, те, що ми намагаємось вести війну ХХІ сторіччя за радянськими лекалами Другой світової — це поразка української нації. Так, це поразка, бо це втрати, які неможливо відновити ніколи. https://focus.ua/uk/opinions/556968-cho ... na-porazku
Denik написав:Ціни на нафту пішли вслід за російським військовим кораблем. Брент - 73,70. ВТІ - 67,60. Це означає ціни на Юралз без урахування її транспортування кораблями та портових витрат десь в діапазоні 30-40 дол./бар. Бюджет педерації розрахований з ціни 70 дол. / бар. і на 5% вищого рівня видобутку аніж на моменті. Оподотковується, те, що вище 15 дол. Тобто база оподаткування впала з 55 до діапазону 15 - 25, приблизно в 3 рази. В таких умовах робити ще одну хвилю часткової мобілізації - це повністю розвалити економіку, бо впаде банківська система через відток депозитів. Означає це власне те, що рашисти отримають чисто військових люлей влітку...
Все як і очікувалося. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов, який традиційно почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня. https://censor.net/ua/n3409114 проблема орків зараз в тому, що підвищувати ставки вони вже не можуть через проблеми з бюджетом. Власне вагнерівці скінчилися. Тепер за кілька місяців мають скінчитися чмобіки минулого набору. Набирати чергову хвилю часткової мобілізації разом із строковиками мобілізаційна система підорів невзмозі.