27 марта

1. Установить, что до 1 января 2026 г.:



а) при поступлении граждан Российской Федерации на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области :



предельный возраст поступления на службу, предусмотренный пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для таких граждан не устанавливается , ...



годность к службе определяется на основании заключения , подтверждающего соответствие требованиям к состоянию здоровья лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, по результатам военно-врачебной экспертизы, ..., - по результатам военно-врачебной экспертизы, проведенной заочно (по документам о прохождении профилактического медицинского осмотра или диспансеризации в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения), при условии прохождения военно-врачебной экспертизы в установленном порядке в течение одного года со дня поступления на службу;

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мероприятия по профессиональному психологическому отбору для поступления на службу не проводятся ...



испытание не устанавливается ;



личное поручительство не оформляется ;

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в случае отсутствия у таких граждан документов , предусмотренных пунктами 2, 5 - 8 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", они представляют иные документы и указывают сведения, подлежащие рассмотрению аттестационными комиссиями;