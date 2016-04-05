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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 38843885388638873888>
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:50

В недорашке не хватает мяса для атак - *уйло 27 марта подписал указ:
1. Установить, что до 1 января 2026 г.:

а) при поступлении граждан Российской Федерации на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:

предельный возраст поступления на службу, предусмотренный пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для таких граждан не устанавливается, ...

годность к службе определяется на основании заключения, подтверждающего соответствие требованиям к состоянию здоровья лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, по результатам военно-врачебной экспертизы, ..., - по результатам военно-врачебной экспертизы, проведенной заочно (по документам о прохождении профилактического медицинского осмотра или диспансеризации в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения), при условии прохождения военно-врачебной экспертизы в установленном порядке в течение одного года со дня поступления на службу;
...
мероприятия по профессиональному психологическому отбору для поступления на службу не проводятся ...

испытание не устанавливается;

личное поручительство не оформляется;
...
в случае отсутствия у таких граждан документов, предусмотренных пунктами 2, 5 - 8 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", они представляют иные документы и указывают сведения, подлежащие рассмотрению аттестационными комиссиями;


(обязательные документы, которые теперь не нужны - паспорт гражданина недорашки, об образовании, военный билет, трудовая книжка и др.).
...
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.


Теперь будут грести всех подряд, сперва якобы в нацгвардию, затем вместо зеков пригожина на утилизацию.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:На мою думку
Зараз в Україні Захід відпрацьовує варіанти можливого військового протистояння з Китаєм


тільки один невеличкий побічний ефект - під час цього опрацювання загинуло і має загинути тисячі хороших українців. але це дрібниці в планетарному маштабі
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:57

  freeze написав:
vitaliian написав:Ой+ спасибо за репост.


В этом репосте есть много несовпадающего с моим повседневным военным опытом. Возможно такой бардак где-то есть, не буду спорить. Но в нашей бригаде такие примеры невозможны. Ищем специалистов по всем военкоматам.
От поваров и механиков на БМП до связистов и остальных.
Любой высококлассный специалист в своем деле на вес золота. Его ищут.

На То и форум, чтобы встречались разные точки зрения и разный опыт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Позиція "нам всі винні"
  Letusrock написав:
Позиція "нехай хтось, але не я"


так це у вас позиція ''всі чоловіки повинні''. антифеміністка?
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Пропоную всіх "диванних всезнайок" на місяць під Бахмут!(я там був 1,5міс)
А от тоді можна продовжувати розмову!
Але тоді вже вони зовсім не те будуть писати...


вас уже місцеві диванні "посилателі на фронт" звинувачують в інфантилізмі, а раніше в політичній несвідомості, а недавно в небажанні захищати їх безкоштовно
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Кто-то спасётся, но бОльшей части достанется

Скажи сразу, что ты не хочешь воевать с РФ, что ты хочешь сбежать из Украины
Это неприятно, но хотя бы это будет честно


тут мало хто хоче, точніше "не только лишь все", але чомусь притензія лише до кількох чоловік як не соромно озвучити та що всі думають але в слуха бояться сказати. Ще й Успіха повчають що він хреново воює і грошей забагато простить.. а як підмінити то всі на мороз падають.
Ви теж наскільки зрозумів з Чернігова не в сторону ТРО бігли а в протилежну
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:17

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:На мою думку
Зараз в Україні Захід відпрацьовує варіанти можливого військового протистояння з Китаєм
тільки один невеличкий побічний ефект - під час цього опрацювання загинуло і має загинути тисячі хороших українців. але це дрібниці в планетарному маштабі
Це не побічний ефект
Це наша удача...
Це виграш для наших дітей/внуків...

Поки Китай розвивався більш/менш адекватно - цієї опції(допомоги Заходу в протистоянні з роССійським міром) - у нас не було...
А раз не було , значить ми постійно перебували під ймовірністю того що зїхавший з катушок дідуган перетворить Україну на суцільний гулаг(Буча-Маріуполь) Вам в приклад
І в цьому гулагу загинуло б на два порядки ( в сто разів) більше Українців...ніж загине в сьогоднішньому протистоянні.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а як підмінити то всі на мороз падають.
До декого так і не дійде..
При 20 млн чоловік - в армії зараз 1 млн....і серед цього 1 млн - 100000-300000 жінок

Тому на одного з автоматом - припадає 19 які повинні його, його сімю , себе і свою сімю - годувати.

Чи вам позакладало і ви не бачите ,що навіть допомога 50 країн не створила умови тотальної переваги у зброї.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:21

  Letusrock написав:Ви теж наскільки зрозумів з Чернігова не в сторону ТРО бігли а в протилежну
:D :D :D
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:До декого так і не дійде..
При 20 млн чоловік - в армії зараз 1 млн....і серед цього 1 млн - 100000-300000 жінок

Тому на одного з автоматом - припадає 19 які повинні його, його сімю , себе і свою сімю - годувати.


це не мені пишіть а тим хто пропонує призвати ще пару мільйонів))
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