Додано: Чет 30 бер, 2023 22:07

Успіх написав: І ще хотів додати по Китаю - відколи це вони дивились в сторону педерації, як дружньої країни - що зараз в Китаю саме така позиція? І ще хотів додати по Китаю - відколи це вони дивились в сторону педерації, як дружньої країни - що зараз в Китаю саме така позиція?

Важко пояснити фантазеру в якого відсутній причинно-наслідковий звязок...СпробуюПісля 1989 року в Китаї прийняли рішення що генсеком обирають на 2 терміни іЦзян Цземінь , Ху Цзіньтао і Сі Цзіньпін - цього правила притримувалисьпоки в цьому році, останній будучи у віці 70 років вирішив це правило поламати....Приїхав китаєць до пуйла - а пуйло йому- дивись Сі мені 70 +тобі 70, ти диктатор і я диктатор, америкоси спочатку завалять мене( як завалили Каддафі і Хусейна), а потім візьмуться за тебе...тому в тебе один варіант - підтримати росію...Але для Сі - пуйло вигідний ..тому Китай буде підтримувати педерацію (але тишком/нишком) щоб собі не зашкодити , а сам (Китай) буде готуватись до війни...При цьомуКитайці кажутьЯкщо довго дивитись у води ріки - то можна побачити труп ворога,який несуть води цієї ріки...ТомуЗ одного боку вони підтримують педераціюЗ другого так само як і Захід вивчають ймовірність своєї перемоги...При цьому Світ у виграші, бо китайці не попруть напролом, якщо Захід доведе що в стані перемогти диктаторський режим росії.Висновокросійсько -Українську війну вивчають дві моделі розвитку людства(диктаторська і демократична) і по результатам цієї війни буде прийматись рішення подальшого вектору розвитку(або програє демократія і демократичні країни перетворяться в диктаторські, або програє диктатура і диктаторські режими будуть знесені демократичними рухами)