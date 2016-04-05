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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3885388638873888>
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:27

Диванним воїнам присвячується...

  Letusrock написав:вас уже місцеві диванні "посилателі на фронт" звинувачують в інфантилізмі, а раніше в політичній несвідомості, а недавно в небажанні захищати їх безкоштовно
Отака "подяка" за прикривання в тому числі і їхнього ж заду/отака "подяка" за те, що ворога зупинено в багато сотень км від їхніх домівок/і ворог не добрався до їхніх дружин/дітей!
  Letusrock написав:Ще й Успіха повчають що він хреново воює і грошей забагато простить.. а як підмінити то всі на мороз падають.
Ну от - не штурмують вони воєнкомати/не хочуть "заробити шалених грошей"!))
Не хочуть прийти і показати "як треба воювати"!))
А з дивану - то так... і автомат влучніше стріляє)) - і з гармати усі снаряди попадають точно в ціль))
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:28

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:До декого так і не дійде..
При 20 млн чоловік - в армії зараз 1 млн....і серед цього 1 млн - 100000-300000 жінок

Тому на одного з автоматом - припадає 19 які повинні його, його сімю , себе і свою сімю - годувати.
це не мені пишіть а тим хто пропонує призвати ще пару мільйонів))
Так це ви дорікаєте своїм опонентам чому вони не в армії?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Ви теж наскільки зрозумів з Чернігова не в сторону ТРО бігли а в протилежну
😁😁😁
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну от - не штурмують вони воєнкомати/не хочуть "заробити шалених грошей"!))
Так і ти ж не штурмував....
Тебе так само як і 1 млн інших викликали повісткою....
Зараз формуються парочка бригад на добровільній основі...Туди йдуть не по повісткам а добровільно...
Тому ти десь в кінці черги з 1 млн осіб таких самих як і ти.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Так це ви дорікаєте своїм опонентам чому вони не в армії?


навпаки я постійно відбиваюсь від звинувачень в недостатній патріотичності і небажанні штурмувати белгород
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:вам позакладало і ви не бачите ,що навіть допомога 50 країн не створила умови тотальної переваги у зброї.
Отут хочеться запитати - "а як так???!"

п.с.
І ще хотів додати по Китаю - відколи це вони дивились в сторону педерації, як дружньої країни - що зараз в Китаю саме така позиція?
А не ще й зі свого боку напасти на педерацію і рознести її на шматки?

Теж бояться ЯЗ?
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:46

Кажуть, що тупим треба по 100500разів пояснювати одне і те ж

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Ну от - не штурмують вони воєнкомати/не хочуть "заробити шалених грошей"!))
Так і ти ж не штурмував....
Тебе так само як і 1 млн інших викликали повісткою....
Зараз формуються парочка бригад на добровільній основі...Туди йдуть не по повісткам а добровільно...
Тому ти десь в кінці черги з 1 млн осіб таких самих як і ти.

Плять!!!
100500раз одне і теж!!!!

ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
КОЛИ Я МАВ ШТУРМУВАТИ ВОЄНКОМАТ, ЯК ЗРАЗУ Ж НА ДРУГИЙ ДЕНЬ 25го лютого ПРИЙШЛА ПОВІСТКА???!!!
І ПРИЙШЛА ВОНА ДО БАТЬКІВ, ДЕ Я ПРОПИСАНИЙ!
А ЖИВУ Я ЗОВСІМ В ІНШОМУ МІСЦІ!!!
І Я МІГ СПОКІЙНО УХИЛИТИСЬ, ЯКЩО Б ЗАХОТІВ!(так як я її не отримував/ніде не розписувався про отримання)
ЦЕ - ЗРОЗУМІЛО?
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:п.с.
І ще хотів додати по Китаю - відколи це вони дивились в сторону педерації, як дружньої країни - що зараз в Китаю саме така позиція?

З часів СРСР. Тільки Китайці народ специфічний і дружба в їх розумінні далеко не те, що в нашому: дружба діє поки вона приносить прибуток, або дає блат
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І ще хотів додати по Китаю - відколи це вони дивились в сторону педерації, як дружньої країни - що зараз в Китаю саме така позиція?
Важко пояснити фантазеру в якого відсутній причинно-наслідковий звязок...
Спробую
Після 1989 року в Китаї прийняли рішення що генсеком обирають на 2 терміни і
Цзян Цземінь , Ху Цзіньтао і Сі Цзіньпін - цього правила притримувались
поки в цьому році, останній будучи у віці 70 років вирішив це правило поламати....
Приїхав китаєць до пуйла - а пуйло йому- дивись Сі мені 70 +тобі 70, ти диктатор і я диктатор, америкоси спочатку завалять мене( як завалили Каддафі і Хусейна), а потім візьмуться за тебе...тому в тебе один варіант - підтримати росію...
Але для Сі - пуйло вигідний ..тому Китай буде підтримувати педерацію (але тишком/нишком) щоб собі не зашкодити , а сам (Китай) буде готуватись до війни...
При цьому
Китайці кажуть
Якщо довго дивитись у води ріки - то можна побачити труп ворога,який несуть води цієї ріки...
Тому
З одного боку вони підтримують педерацію
З другого так само як і Захід вивчають ймовірність своєї перемоги...
При цьому Світ у виграші, бо китайці не попруть напролом, якщо Захід доведе що в стані перемогти диктаторський режим росії.

Висновок
російсько -Українську війну вивчають дві моделі розвитку людства(диктаторська і демократична) і по результатам цієї війни буде прийматись рішення подальшого вектору розвитку(або програє демократія і демократичні країни перетворяться в диктаторські, або програє диктатура і диктаторські режими будуть знесені демократичними рухами)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:07

  Успіх написав:І ще хотів додати по Китаю - відколи це вони дивились в сторону педерації, як дружньої країни - що зараз в Китаю саме така позиція?
А не ще й зі свого боку напасти на педерацію і рознести її на шматки
есть вообще вариант что эта война спровоцирована Китаем, который долго молчал в тени, Байден в Киев, Си в Москву. Чтобы было понятно кто с кем в итоге воюет. А до горячей фазы между Китаем и США доводить смысла нет. Китай хочет чтобы США подвинулись. По крайней мере в Азии. Перестали поддерживать враждебные Китаю режимы. Война в Украине удобный повод это (или что то другое) попросить, взамен на не поставку рф оружия. Посмотрим, позвонит ли Си Зеленскому. Если нет, значит всё сходится. Китай хочет эскалации, а не примирения. Просто нечего сказать, поэтому и не звонит. Когда лидер огромной страны за мир, ему всегда есть что сказать.
vitaliian
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