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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3885388638873888
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:11

  Успіх написав:ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
Закарбуй і ти собі
1 Ти не загинув і не поранений, а в цій категорії більше 100 000 осіб- тому цим ти програв
2 Ти не на передовій, а там більше 200 000 осіб - тому і цим ти програв
3 Ти не жінка а їх 150 000+/- - і цій категорії ти програв
4 Ти не доброволець - також приблизно 200 000 осіб - і цій категорії ти програв

Висновок
Ти знаходишся в черзі з 1 млн осіб на приблизно 700 000 позиції...
Тому поважай перших 700 000 і зайвого не пиши.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:13

  vitaliian написав:Китай хочет эскалации
Як оце все вже за.ї.бало!!!
Не замахало, а саме так, як я написав!☝️👁️👁️
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:17

  budivelnik написав:
  Успіх написав:ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
Закарбуй і ти собі
1 Ти не загинув і не поранений, а в цій категорії більше 100 000 осіб- тому цим ти програв
2 Ти не на передовій, а там більше 200 000 осіб - тому і цим ти програв
3 Ти не жінка а їх 150 000+/- - і цій категорії ти програв
4 Ти не доброволець - також приблизно 200 000 осіб - і цій категорії ти програв

Висновок
Ти знаходишся в черзі з 1 млн осіб на приблизно 700 000 позиції...
Тому поважай перших 700 000 і зайвого не пиши.

Якась маячня!☝️

НЕ соромлюсь запитати - а де тебе шукати в тих☝️категоріях??? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:20

  budivelnik написав:
  Успіх написав:І ще хотів додати по Китаю - відколи це вони дивились в сторону педерації, як дружньої країни - що зараз в Китаю саме така позиція?
Важко пояснити фантазеру в якого відсутній причинно-наслідковий звязок...
Спробую
Після 1989 року в Китаї прийняли рішення що генсеком обирають на 2 терміни і
Цзян Цземінь , Ху Цзіньтао і Сі Цзіньпін - цього правила притримувались
поки в цьому році, останній будучи у віці 70 років вирішив це правило поламати....
...

там трохи цікавіше. окрім того, що обирали на два терміни, в середині терміну вже представляли наступних керівників, які ще 5 років типу "вчилися".

тобто Ху Цзіньтао, якого призначили в 2002 році, ще в 1997 був номінован. а Сі був номінован в 2007, а призначений в 2012. що Сі вирішив піти на третій термін, перші ознаки були в 2017, коли не було представлено наступне керівництво.

а започаткував все це Ден Сяопін, який сам відійшов від влади в 1989 році
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:23

  Успіх написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
Закарбуй і ти собі
1 Ти не загинув і не поранений, а в цій категорії більше 100 000 осіб- тому цим ти програв
2 Ти не на передовій, а там більше 200 000 осіб - тому і цим ти програв
3 Ти не жінка а їх 150 000+/- - і цій категорії ти програв
4 Ти не доброволець - також приблизно 200 000 осіб - і цій категорії ти програв

Висновок
Ти знаходишся в черзі з 1 млн осіб на приблизно 700 000 позиції...
Тому поважай перших 700 000 і зайвого не пиши.
Якась маячня!☝️

НЕ соромлюсь запитати - а де тебе шукати в тих☝️категоріях??? :mrgreen:
Я в іншій категорії
В категорії тих хто забезпечує діяльність армії в 1млн.
Мені 57 ,також був в воєнкоматі по першій повістці яка мені прийшла через пів-року від початку війни , по стану здоровя отримав відкриту повістку( тобто мене не призвали , але дали повістку звідкритою датою по якій я повинен зявитись по телефонному звінку)
Серед тих 12 млн які забезпечують діяльність Держави і Армії , я десь в першому мільоні.
Повір свою позицію я свідомо занизив.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:24

Роздати їм би автомати, і ще копняка під сраку!))

  vitaliian написав:есть что сказать
Та от деякі диванні теоретики/підрахУї - таки трохи відволікають мене від перегляду на телефоні 4-ї серії "17 миттєвостей весни" ;) :)

І то ще при тому, що до розмови не підключився тутешній пі.з.дун - ой, літун)))
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  #<1 ... 3885388638873888
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