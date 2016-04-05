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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:11
Успіх написав:
ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
Закарбуй і ти собі
1 Ти не загинув і не поранений, а в цій категорії більше 100 000 осіб- тому цим ти програв
2 Ти не на передовій, а там більше 200 000 осіб - тому і цим ти програв
3 Ти не жінка а їх 150 000+/- - і цій категорії ти програв
4 Ти не доброволець - також приблизно 200 000 осіб - і цій категорії ти програв
Висновок
Ти знаходишся в черзі з 1 млн осіб на приблизно 700 000 позиції...
Тому поважай перших 700 000 і зайвого не пиши.
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budivelnik
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:13
vitaliian написав:
Китай хочет эскалации
Як оце все вже за.ї.бало!!!
Не замахало, а саме так, як я написав!☝️👁️👁️
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:17
budivelnik написав: Успіх написав:
ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
Закарбуй і ти собі
1 Ти не загинув і не поранений, а в цій категорії більше 100 000 осіб- тому цим ти програв
2 Ти не на передовій, а там більше 200 000 осіб - тому і цим ти програв
3 Ти не жінка а їх 150 000+/- - і цій категорії ти програв
4 Ти не доброволець - також приблизно 200 000 осіб - і цій категорії ти програв
Висновок
Ти знаходишся в черзі з 1 млн осіб на приблизно 700 000 позиції...
Тому поважай перших 700 000 і зайвого не пиши.
Якась маячня!☝️
НЕ соромлюсь запитати - а де тебе шукати в тих☝️категоріях???
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:20
budivelnik написав: Успіх написав:
І ще хотів додати по Китаю - відколи це вони дивились в сторону педерації, як дружньої країни - що зараз в Китаю саме така позиція?
Важко пояснити фантазеру в якого відсутній причинно-наслідковий звязок...
Спробую
Після 1989 року в Китаї прийняли рішення що генсеком обирають на 2 терміни і
Цзян Цземінь , Ху Цзіньтао і Сі Цзіньпін - цього правила притримувались
поки в цьому році, останній будучи у віці 70 років вирішив це правило поламати....
...
там трохи цікавіше. окрім того, що обирали на два терміни, в середині терміну вже представляли наступних керівників, які ще 5 років типу "вчилися".
тобто Ху Цзіньтао, якого призначили в 2002 році, ще в 1997 був номінован. а Сі був номінован в 2007, а призначений в 2012. що Сі вирішив піти на третій термін, перші ознаки були в 2017, коли не було представлено наступне керівництво.
а започаткував все це Ден Сяопін, який сам відійшов від влади в 1989 році
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:23
Успіх написав: budivelnik написав: Успіх написав:
ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
Закарбуй і ти собі
1 Ти не загинув і не поранений, а в цій категорії більше 100 000 осіб- тому цим ти програв
2 Ти не на передовій, а там більше 200 000 осіб - тому і цим ти програв
3 Ти не жінка а їх 150 000+/- - і цій категорії ти програв
4 Ти не доброволець - також приблизно 200 000 осіб - і цій категорії ти програв
Висновок
Ти знаходишся в черзі з 1 млн осіб на приблизно 700 000 позиції...
Тому поважай перших 700 000 і зайвого не пиши.
Якась маячня!☝️
НЕ соромлюсь запитати - а де тебе шукати в тих☝️категоріях???
Я в іншій категорії
В категорії тих хто забезпечує діяльність армії в 1млн.
Мені 57 ,також був в воєнкоматі по першій повістці яка мені прийшла через пів-року від початку війни , по стану здоровя отримав відкриту повістку( тобто мене не призвали , але дали повістку звідкритою датою по якій я повинен зявитись по телефонному звінку)
Серед тих 12 млн які забезпечують діяльність Держави і Армії , я десь в першому мільоні.
Повір свою позицію я свідомо занизив.
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budivelnik
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:24
vitaliian написав:
есть что сказать
Та от деякі диванні теоретики/підрахУї - таки трохи відволікають мене від перегляду на телефоні 4-ї серії "17 миттєвостей весни"
І то ще при тому, що до розмови не підключився тутешній пі.з.дун - ой, літун)))
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