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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:11
Успіх написав:
ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
Закарбуй і ти собі
1 Ти не загинув і не поранений, а в цій категорії більше 100 000 осіб- тому цим ти програв
2 Ти не на передовій, а там більше 200 000 осіб - тому і цим ти програв
3 Ти не жінка а їх 150 000+/- - і цій категорії ти програв
4 Ти не доброволець - також приблизно 200 000 осіб - і цій категорії ти програв
Висновок
Ти знаходишся в черзі з 1 млн осіб на приблизно 700 000 позиції...
Тому поважай перших 700 000 і зайвого не пиши.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:13
vitaliian написав:
Китай хочет эскалации
Як оце все вже за.ї.бало!!!
Не замахало, а саме так, як я написав!☝️👁️👁️
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:17
budivelnik написав: Успіх написав:
ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
Закарбуй і ти собі
1 Ти не загинув і не поранений, а в цій категорії більше 100 000 осіб- тому цим ти програв
2 Ти не на передовій, а там більше 200 000 осіб - тому і цим ти програв
3 Ти не жінка а їх 150 000+/- - і цій категорії ти програв
4 Ти не доброволець - також приблизно 200 000 осіб - і цій категорії ти програв
Висновок
Ти знаходишся в черзі з 1 млн осіб на приблизно 700 000 позиції...
Тому поважай перших 700 000 і зайвого не пиши.
Якась маячня!☝️
НЕ соромлюсь запитати - а де тебе шукати в тих☝️категоріях???
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:20
budivelnik написав: Успіх написав:
І ще хотів додати по Китаю - відколи це вони дивились в сторону педерації, як дружньої країни - що зараз в Китаю саме така позиція?
Важко пояснити фантазеру в якого відсутній причинно-наслідковий звязок...
Спробую
Після 1989 року в Китаї прийняли рішення що генсеком обирають на 2 терміни і
Цзян Цземінь , Ху Цзіньтао і Сі Цзіньпін - цього правила притримувались
поки в цьому році, останній будучи у віці 70 років вирішив це правило поламати....
...
там трохи цікавіше. окрім того, що обирали на два терміни, в середині терміну вже представляли наступних керівників, які ще 5 років типу "вчилися".
тобто Ху Цзіньтао, якого призначили в 2002 році, ще в 1997 був номінован. а Сі був номінован в 2007, а призначений в 2012. що Сі вирішив піти на третій термін, перші ознаки були в 2017, коли не було представлено наступне керівництво.
а започаткував все це Ден Сяопін, який сам відійшов від влади в 1989 році
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:23
Успіх написав: budivelnik написав: Успіх написав:
ТА ЗАКАРБУЙТЕ ВСІ СОБІ НА ЧОЛІ!
Закарбуй і ти собі
1 Ти не загинув і не поранений, а в цій категорії більше 100 000 осіб- тому цим ти програв
2 Ти не на передовій, а там більше 200 000 осіб - тому і цим ти програв
3 Ти не жінка а їх 150 000+/- - і цій категорії ти програв
4 Ти не доброволець - також приблизно 200 000 осіб - і цій категорії ти програв
Висновок
Ти знаходишся в черзі з 1 млн осіб на приблизно 700 000 позиції...
Тому поважай перших 700 000 і зайвого не пиши.
Якась маячня!☝️
НЕ соромлюсь запитати - а де тебе шукати в тих☝️категоріях???
Я в іншій категорії
В категорії тих хто забезпечує діяльність армії в 1млн.
Мені 57 ,також був в воєнкоматі по першій повістці яка мені прийшла через пів-року від початку війни , по стану здоровя отримав відкриту повістку( тобто мене не призвали , але дали повістку звідкритою датою по якій я повинен зявитись по телефонному звінку)
Серед тих 12 млн які забезпечують діяльність Держави і Армії , я десь в першому мільоні.
Повір свою позицію я свідомо занизив.
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budivelnik
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:24
vitaliian написав:
есть что сказать
Та от деякі диванні теоретики/підрахУї - таки трохи відволікають мене від перегляду на телефоні 4-ї серії "17 миттєвостей весни"
І то ще при тому, що до розмови не підключився тутешній пі.з.дун - ой, літун)))
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:33
budivelnik написав:
по стану здоровя отримав відкриту повістку
Хех, - а в перші дні повномасштабної, швидше за все - не було часу на медкомісії і все таке...
А то б мене...
Але це вже інша історія... - де я думав що можливо нас пізніше провірить медкомісія, а не просто якийсь чел(навіть не знаю хто він) просто позапитує ПОВЕРХНЕВО про стан здоров'я і - #навседобре/хай щастить на фронті!)))
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:34
Letusrock написав: fler написав:
Позиція "нам всі винні"
Letusrock написав:
Позиція "нехай хтось, але не я"
так це у вас позиція ''всі чоловіки повинні''. антифеміністка?
Навіщо ці фантазії (або де відповідна цитата)? Всі громадяни мають працювати на благо своєї країни, тим більше, коли в цій країні йде війна. Легше за все просто змитися з країни за кордон і чекати, поки хтось захистить твоє майно. Найбільше дратує, коли такі, як ви та флайман ведуть мову з дивану про "несправедливість" щодо виїзду М18-60. Відмовляйтеся від громадянства України та бувайте вільні. А поки не відмовилися, то будьте люб'язні виконувати свої обов'язки як громадяни належним чином. І не треба тицяти пальцем на інших, за себе відповідайте.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:56
Letusrock написав: budivelnik написав:
Так це ви дорікаєте своїм опонентам чому вони не в армії?
навпаки я постійно відбиваюсь від звинувачень в недостатній патріотичності і небажанні штурмувати белгород
Ніколи не думали, чому доводиться відбиватись саме вам з мухами та іншими зєбрами??
Бо принцип «не допомагаєш, так хоть не шкодь» працює як і раніше. А ви і сам ні на захист (куди доречі вас ніхто не кликав) , так і іншим розкажу, що нема чого це роботи. Це те, що об’єднує отих всіх говнюків, яким я щось розказую.
Так ще раз! Які пропозиції?? Де відповіді на питання вище??
Я зрозумів, що ваша позиція: платити стільки, щоб були добровольці (долярчик вищить від радості на цю пропозицію) А насильно нікого не чіпати. То скільки ви платите, щоб були ці добровольці?? Це долярчик просто не сповна розуму, тому вас, того хто і не воює і не платить нормально, підтримує. А тим, хто трішки більше розуміє, що скажете?? Скільки ви платите на ЗСУ, щоб розказувати, що всіх бажаючих треба випустити за кордон , а воюють хай добровольці??Letusrock
,
притензія лише до кількох чоловік як не соромно озвучити та що всі думають але в слуха бояться сказати
Тут насправді нема ні до кого претензій. Ніхто не кидається «чому не в окопі?» Бо в більшості розуміють, що хтось має в забезпечити економіку.
Але я ніколи не зрозумію дятлів, які ведуть агітацію «не та країна, яку треба захищати» , «хай депутати і судді, я після них» ,»хай лише добровольці, а моя квіточка розпустилась не для війни». Та багато іншого.
Принцип «або плати, або захищай» . Або принаймні закрий хлєбало і сиди тихо. Ніяк інакше.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 23:16
Letusrock написав: budivelnik написав:
До декого так і не дійде..
При 20 млн чоловік - в армії зараз 1 млн....і серед цього 1 млн - 100000-300000 жінок
Тому на одного з автоматом - припадає 19 які повинні його, його сімю , себе і свою сімю - годувати.
це не мені пишіть а тим хто пропонує призвати ще пару мільйонів))
Цифры там, правда, с потолка и точно не соответствуют действительности.
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