Додано: Чет 30 бер, 2023 22:56

Letusrock написав: budivelnik написав: Так це ви дорікаєте своїм опонентам чому вони не в армії? Так це ви дорікаєте своїм опонентам чому вони не в армії?



навпаки я постійно відбиваюсь від звинувачень в недостатній патріотичності і небажанні штурмувати белгород навпаки я постійно відбиваюсь від звинувачень в недостатній патріотичності і небажанні штурмувати белгород

притензія лише до кількох чоловік як не соромно озвучити та що всі думають але в слуха бояться сказати





Ніколи не думали, чому доводиться відбиватись саме вам з мухами та іншими зєбрами??Бо принцип «не допомагаєш, так хоть не шкодь» працює як і раніше. А ви і сам ні на захист (куди доречі вас ніхто не кликав) , так і іншим розкажу, що нема чого це роботи. Це те, що об’єднує отих всіх говнюків, яким я щось розказую.Так ще раз! Які пропозиції?? Де відповіді на питання вище??Я зрозумів, що ваша позиція: платити стільки, щоб були добровольці (долярчик вищить від радості на цю пропозицію) А насильно нікого не чіпати. То скільки ви платите, щоб були ці добровольці?? Це долярчик просто не сповна розуму, тому вас, того хто і не воює і не платить нормально, підтримує. А тим, хто трішки більше розуміє, що скажете?? Скільки ви платите на ЗСУ, щоб розказувати, що всіх бажаючих треба випустити за кордон , а воюють хай добровольці??Тут насправді нема ні до кого претензій. Ніхто не кидається «чому не в окопі?» Бо в більшості розуміють, що хтось має в забезпечити економіку.Але я ніколи не зрозумію дятлів, які ведуть агітацію «не та країна, яку треба захищати» , «хай депутати і судді, я після них» ,»хай лише добровольці, а моя квіточка розпустилась не для війни». Та багато іншого.Принцип «або плати, або захищай» . Або принаймні закрий хлєбало і сиди тихо. Ніяк інакше.