budivelnik написав:..........
На мою думку
Зараз в Україні Захід відпрацьовує варіанти можливого військового протистояння з Китаєм
Навскидку
Співідношення ВВП України до ВВП Росії - таке ж як і ВВП Китаю до ВВП Заходу
Співвідношення Населення України до населення росії - таке ж як Захід/Китай
Тобто Захід визначає (надаючи високотехнологічну зброю Україні) - чи зможе
менша високотехнологічна Західна Армія - протистояти більшій але менш технологічній китайській
1. Це вже дуже навскидку.
ВВП США - 249,99 трлн. долл.;
ВВП Япония+Германия+Великобритания+Франция+Италия+Испания - 18,8 трлн. (это даже не добавляя всякие Польши-Дании);
ВВП Китая - 17,73 трлн.
ВВП РФ - 1,776 трлн.;
ВВП Украины - 200 млрд.
Цифры за 2021 отсюда:
По населению соотношение несколько ближе к Вашим "выкладкам", но тоже далеко не такое.
Китай - 1,44 млрд. чел.;
Япония+Германия+Великобритания+Франция+Италия+Испания - 851 млн.
При этом
РФ - 145,9 млн.; Украина - 43,7 млн.
Цифры за 2020 отсюда:
2. Вы определили для Украины роль полигона, на кот. Запад отрабатывает "варіанти можливого військового протистояння з Китаєм".
Сомневаюсь, что народ Украины устраивает такая роль.
Харьков - 3 часа назад очередной обстрел из Белгорода. Вроде, 6 прилётов. Куда, не знаю. Но в отличие от 09.03 ничего не пропало - ни свет, ни связь.
И на кой хрен нам такая "отработка"?