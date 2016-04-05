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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3886388738883889
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 00:01

  budivelnik написав:..........
На мою думку
Зараз в Україні Захід відпрацьовує варіанти можливого військового протистояння з Китаєм

Навскидку
Співідношення ВВП України до ВВП Росії - таке ж як і ВВП Китаю до ВВП Заходу
Співвідношення Населення України до населення росії - таке ж як Захід/Китай

Тобто Захід визначає (надаючи високотехнологічну зброю Україні) - чи зможе
менша високотехнологічна Західна Армія - протистояти більшій але менш технологічній китайській

1. Це вже дуже навскидку.
ВВП США - 249,99 трлн. долл.;
ВВП Япония+Германия+Великобритания+Франция+Италия+Испания - 18,8 трлн. (это даже не добавляя всякие Польши-Дании);
ВВП Китая - 17,73 трлн.

ВВП РФ - 1,776 трлн.;
ВВП Украины - 200 млрд.
Цифры за 2021 отсюда: https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp

По населению соотношение несколько ближе к Вашим "выкладкам", но тоже далеко не такое.
Китай - 1,44 млрд. чел.;
Япония+Германия+Великобритания+Франция+Италия+Испания - 851 млн.
При этом
РФ - 145,9 млн.; Украина - 43,7 млн.
Цифры за 2020 отсюда: https://nonews.co/directory/lists/countries/population

2. Вы определили для Украины роль полигона, на кот. Запад отрабатывает "варіанти можливого військового протистояння з Китаєм".
Сомневаюсь, что народ Украины устраивает такая роль.
Харьков - 3 часа назад очередной обстрел из Белгорода. Вроде, 6 прилётов. Куда, не знаю. Но в отличие от 09.03 ничего не пропало - ни свет, ни связь.
И на кой хрен нам такая "отработка"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 00:43

  Hotab написав:..........
В ларьку будівельника навіть торгаш найуспішніший і сплачує податків більше, ніж весь Львів (без цього ларька). І це ще сам будівельник за прилавок не заходив, а то б ….
.....

Как на мой взгляд, любой ларёчник ничего не обеспечивает.

В условиях войны население делится на 3 группы.
1. Армия, которая воюет и защищает страну.
2. Работники, которые обеспечивают армию оружием и всех продуктами питания, одеждой. Это производительная группа, которая и обеспечивает функционирование экономики.
У нас эта группа относительно невелика в связи с падением промышленности (которая разрушалась и до этого, особенно оборонная) и оккупацией и минированием значительных территорий, что уменьшило занятость в с/х. Обеспечение армии оружием у нас в значительной мере за счёт Запада.
3. Сфера обслуживания (в т.ч. и торговля) - необходима, но ничего не создаёт.
Налоги, которые платит эта группа, фактически заработаны второй группой.
Можно сказать, что третья группа выполняет просто роль налогового агента.
Так что хвастовство ларёчника, что он обеспечивает зарплату военным... Достаточно сомнительная заслуга.

Я, конечно, несколько огрубил ситуацию, но не слишком сильно.
В принципе, примерно так же и в мирных условиях. Когда торговля хвастается большими налогами (т.е. большими доходами), то это заслуга 2-й группы, которая хорошо поработала и, соответственно, хорошо заработала и может потратить больше денег на всякие покупки и вообще на услуги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 05:13

  Успіх написав:
  vitaliian написав:есть что сказать
Та от деякі диванні теоретики/підрахУї - таки трохи відволікають мене від перегляду на телефоні 4-ї серії "17 миттєвостей весни" ;) :)

І то ще при тому, що до розмови не підключився тутешній пі.з.дун - ой, літун)))

Читая данную ветку форума, вы травмируете свою психику, мое вам "Минздрав предупреждает".
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 05:27

  ЛАД написав:Как на мой взгляд, любой ларёчник ничего не обеспечивает
любой торгаш даже бабка базарная обеспечивает рынок, благодаря чему вы и солдаты ВСУ могут купить хлеб, масло, молоко.

Не будет торгашей деньги потеряют смысл, как уже было при позднем совке, когда деньги у всех есть, а купить на них нечего. Зато заводы работали.

Работающий ХТЗ или Малышева не привезет в ближайший магазин масло - молоко. Экономика это не только производства, а вообще ЛЮБОЙ ТРУД, ЛЮБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. Которую вы обесцениваете.

Если солдат за свою зарплату не сможет ничего купить, воевать он не будет. Таким образом любой экономически активный человек обеспечивает армию.
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