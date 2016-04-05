Додано: П'ят 31 бер, 2023 00:43

Hotab написав: ..........

В ларьку будівельника навіть торгаш найуспішніший і сплачує податків більше, ніж весь Львів (без цього ларька). І це ще сам будівельник за прилавок не заходив, а то б ….

..... ..........В ларьку будівельника навіть торгаш найуспішніший і сплачує податків більше, ніж весь Львів (без цього ларька). І це ще сам будівельник за прилавок не заходив, а то б …......

любой

ничего

Как на мой взгляд,ларёчникне обеспечивает.В условиях войны население делится на 3 группы.1. Армия, которая воюет и защищает страну.2. Работники, которые обеспечивают армию оружием и всех продуктами питания, одеждой. Это производительная группа, которая и обеспечивает функционирование экономики.У нас эта группа относительно невелика в связи с падением промышленности (которая разрушалась и до этого, особенно оборонная) и оккупацией и минированием значительных территорий, что уменьшило занятость в с/х. Обеспечение армии оружием у нас в значительной мере за счёт Запада.3. Сфера обслуживания (в т.ч. и торговля) - необходима, но ничего не создаёт.Налоги, которые платит эта группа, фактически заработаны второй группой.Можно сказать, что третья группа выполняет просто роль налогового агента.Так что хвастовство ларёчника, что он обеспечивает зарплату военным... Достаточно сомнительная заслуга.Я, конечно, несколько огрубил ситуацию, но не слишком сильно.В принципе, примерно так же и в мирных условиях. Когда торговля хвастается большими налогами (т.е. большими доходами), то это заслуга 2-й группы, которая хорошо поработала и, соответственно, хорошо заработала и может потратить больше денег на всякие покупки и вообще на услуги.