По населению соотношение несколько ближе к Вашим "выкладкам", но тоже далеко не такое. Китай - 1,44 млрд. чел.; Япония+Германия+Великобритания+Франция+Италия+Испания - 851 млн. При этом РФ - 145,9 млн.; Украина - 43,7 млн. Цифры за 2020 отсюда: https://nonews.co/directory/lists/countries/population
2. Вы определили для Украины роль полигона, на кот. Запад отрабатывает "варіанти можливого військового протистояння з Китаєм". Сомневаюсь, что народ Украины устраивает такая роль. Харьков - 3 часа назад очередной обстрел из Белгорода. Вроде, 6 прилётов. Куда, не знаю. Но в отличие от 09.03 ничего не пропало - ни свет, ни связь. И на кой хрен нам такая "отработка"?
Hotab написав:.......... В ларьку будівельника навіть торгаш найуспішніший і сплачує податків більше, ніж весь Львів (без цього ларька). І це ще сам будівельник за прилавок не заходив, а то б …. .....
Как на мой взгляд, любой ларёчник ничего не обеспечивает.
В условиях войны население делится на 3 группы. 1. Армия, которая воюет и защищает страну. 2. Работники, которые обеспечивают армию оружием и всех продуктами питания, одеждой. Это производительная группа, которая и обеспечивает функционирование экономики. У нас эта группа относительно невелика в связи с падением промышленности (которая разрушалась и до этого, особенно оборонная) и оккупацией и минированием значительных территорий, что уменьшило занятость в с/х. Обеспечение армии оружием у нас в значительной мере за счёт Запада. 3. Сфера обслуживания (в т.ч. и торговля) - необходима, но ничего не создаёт. Налоги, которые платит эта группа, фактически заработаны второй группой. Можно сказать, что третья группа выполняет просто роль налогового агента. Так что хвастовство ларёчника, что он обеспечивает зарплату военным... Достаточно сомнительная заслуга.
Я, конечно, несколько огрубил ситуацию, но не слишком сильно. В принципе, примерно так же и в мирных условиях. Когда торговля хвастается большими налогами (т.е. большими доходами), то это заслуга 2-й группы, которая хорошо поработала и, соответственно, хорошо заработала и может потратить больше денег на всякие покупки и вообще на услуги.
Таких як долярчик потрібно прибирати з ЗСУ, він паплюжить честь воїна, роздмухує серед побратимів негатив стосовно рішень командування, займається критиканством влади за яку сам з піною у рота тут всіх агітував, погрожує уряду від "людей зі зброєю" бо йому мало платять і не відпускають кожен місяць у відпустку на 10 діб, але саме цікаве буде після перемоги, бо такі долярчики стануть великою проблемою для країни зі своєю неадекватною пихатістю "бо не втіки".