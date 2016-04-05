Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:50

Василь-Рівне написав: Таких як долярчик потрібно прибирати з ЗСУ, він паплюжить честь воїна, роздмухує серед побратимів негатив стосовно рішень командування, займається критиканством влади за яку сам з піною у рота тут всіх агітував, погрожує уряду від "людей зі зброєю" бо йому мало платять і не відпускають кожен місяць у відпустку на 10 діб, але саме цікаве буде після перемоги, бо такі долярчики стануть великою проблемою для країни зі своєю неадекватною пихатістю "бо не втіки". Таких як долярчик потрібно прибирати з ЗСУ, він паплюжить честь воїна, роздмухує серед побратимів негатив стосовно рішень командування, займається критиканством влади за яку сам з піною у рота тут всіх агітував, погрожує уряду від "людей зі зброєю" бо йому мало платять і не відпускають кожен місяць у відпустку на 10 діб, але саме цікаве буде після перемоги, бо такі долярчики стануть великою проблемою для країни зі своєю неадекватною пихатістю "бо не втіки".

що у нас в країни погано, що ми не намагаємося якось порозумітися, а тільки полюбляємо сваритися.починає нервувати, коли або герої диваного фронту починають повчати - та ти ж за повісткою пішов, не добровольцем. хоча якщо подивимось багато кругом й повістки намагаються уникати, а навіть ті що отримали - морозяться. й так, у більшості повістка отримана батьками - це не повісткаабо коли поважні воїни теж починають ми тут високо літаємо, а там хтось снаряди підносить, чи у ларьку торгує. теж некрасиво. бо щоб одна людина літала скільки людей потрібно, щоб літак обслугувати, супроводжувати та таке інше. й вже мовчу про ці срсрські висери, що головне, це виробляти, а дорогу до споживача продукція сама знайде. в СРСР так й було, що товарів для населення виробляли так мало, що його починали красти вже на заводі. а зараз весь світ побудован, що виробляти є багато бажаючих, але зараз головне логістика, як це продати споживачеві (а торгівля - це частина логістика). Чому такий успіх у Amazon, Aliexpress та іншої дрібноти. кому в Китаї потрібно все, що він виробляє??? вибачте, відволікся на основи економікисила в єдності - а єдність - це повага один до одного, незважаючи хто чим займаєтьсямова не йде про різних панікерів та провокаторів.