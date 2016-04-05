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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3887388838893890>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 00:01

  budivelnik написав:..........
На мою думку
Зараз в Україні Захід відпрацьовує варіанти можливого військового протистояння з Китаєм

Навскидку
Співідношення ВВП України до ВВП Росії - таке ж як і ВВП Китаю до ВВП Заходу
Співвідношення Населення України до населення росії - таке ж як Захід/Китай

Тобто Захід визначає (надаючи високотехнологічну зброю Україні) - чи зможе
менша високотехнологічна Західна Армія - протистояти більшій але менш технологічній китайській

1. Це вже дуже навскидку.
ВВП США - 249,99 трлн. долл.;
ВВП Япония+Германия+Великобритания+Франция+Италия+Испания - 18,8 трлн. (это даже не добавляя всякие Польши-Дании);
ВВП Китая - 17,73 трлн.

ВВП РФ - 1,776 трлн.;
ВВП Украины - 200 млрд.
Цифры за 2021 отсюда: https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp

По населению соотношение несколько ближе к Вашим "выкладкам", но тоже далеко не такое.
Китай - 1,44 млрд. чел.;
Япония+Германия+Великобритания+Франция+Италия+Испания - 851 млн.
При этом
РФ - 145,9 млн.; Украина - 43,7 млн.
Цифры за 2020 отсюда: https://nonews.co/directory/lists/countries/population

2. Вы определили для Украины роль полигона, на кот. Запад отрабатывает "варіанти можливого військового протистояння з Китаєм".
Сомневаюсь, что народ Украины устраивает такая роль.
Харьков - 3 часа назад очередной обстрел из Белгорода. Вроде, 6 прилётов. Куда, не знаю. Но в отличие от 09.03 ничего не пропало - ни свет, ни связь.
И на кой хрен нам такая "отработка"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 00:43

  Hotab написав:..........
В ларьку будівельника навіть торгаш найуспішніший і сплачує податків більше, ніж весь Львів (без цього ларька). І це ще сам будівельник за прилавок не заходив, а то б ….
.....

Как на мой взгляд, любой ларёчник ничего не обеспечивает.

В условиях войны население делится на 3 группы.
1. Армия, которая воюет и защищает страну.
2. Работники, которые обеспечивают армию оружием и всех продуктами питания, одеждой. Это производительная группа, которая и обеспечивает функционирование экономики.
У нас эта группа относительно невелика в связи с падением промышленности (которая разрушалась и до этого, особенно оборонная) и оккупацией и минированием значительных территорий, что уменьшило занятость в с/х. Обеспечение армии оружием у нас в значительной мере за счёт Запада.
3. Сфера обслуживания (в т.ч. и торговля) - необходима, но ничего не создаёт.
Налоги, которые платит эта группа, фактически заработаны второй группой.
Можно сказать, что третья группа выполняет просто роль налогового агента.
Так что хвастовство ларёчника, что он обеспечивает зарплату военным... Достаточно сомнительная заслуга.

Я, конечно, несколько огрубил ситуацию, но не слишком сильно.
В принципе, примерно так же и в мирных условиях. Когда торговля хвастается большими налогами (т.е. большими доходами), то это заслуга 2-й группы, которая хорошо поработала и, соответственно, хорошо заработала и может потратить больше денег на всякие покупки и вообще на услуги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 05:13

  Успіх написав:
  vitaliian написав:есть что сказать
Та от деякі диванні теоретики/підрахУї - таки трохи відволікають мене від перегляду на телефоні 4-ї серії "17 миттєвостей весни" ;) :)

І то ще при тому, що до розмови не підключився тутешній пі.з.дун - ой, літун)))

Читая данную ветку форума, вы травмируете свою психику, мое вам "Минздрав предупреждает".
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 05:27

  ЛАД написав:Как на мой взгляд, любой ларёчник ничего не обеспечивает
любой торгаш даже бабка базарная обеспечивает рынок, благодаря чему вы и солдаты ВСУ могут купить хлеб, масло, молоко.

Не будет торгашей деньги потеряют смысл, как уже было при позднем совке, когда деньги у всех есть, а купить на них нечего. Зато заводы работали.

Работающий ХТЗ или Малышева не привезет в ближайший магазин масло - молоко. Экономика это не только производства, а вообще ЛЮБОЙ ТРУД, ЛЮБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. Которую вы обесцениваете.

Если солдат за свою зарплату не сможет ничего купить, воевать он не будет. Таким образом любой экономически активный человек обеспечивает армию.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:50

  Василь-Рівне написав:Таких як долярчик потрібно прибирати з ЗСУ, він паплюжить честь воїна, роздмухує серед побратимів негатив стосовно рішень командування, займається критиканством влади за яку сам з піною у рота тут всіх агітував, погрожує уряду від "людей зі зброєю" бо йому мало платять і не відпускають кожен місяць у відпустку на 10 діб, але саме цікаве буде після перемоги, бо такі долярчики стануть великою проблемою для країни зі своєю неадекватною пихатістю "бо не втіки".

що у нас в країни погано, що ми не намагаємося якось порозумітися, а тільки полюбляємо сваритися. :(

Успіх починає нервувати, коли або герої диваного фронту починають повчати - та ти ж за повісткою пішов, не добровольцем. хоча якщо подивимось багато кругом й повістки намагаються уникати, а навіть ті що отримали - морозяться. й так, у більшості повістка отримана батьками - це не повістка ;)

або коли поважні воїни теж починають ми тут високо літаємо, а там хтось снаряди підносить, чи у ларьку торгує. теж некрасиво. бо щоб одна людина літала скільки людей потрібно, щоб літак обслугувати, супроводжувати та таке інше. й вже мовчу про ці срсрські висери, що головне, це виробляти, а дорогу до споживача продукція сама знайде. в СРСР так й було, що товарів для населення виробляли так мало, що його починали красти вже на заводі. а зараз весь світ побудован, що виробляти є багато бажаючих, але зараз головне логістика, як це продати споживачеві (а торгівля - це частина логістика). Чому такий успіх у Amazon, Aliexpress та іншої дрібноти. кому в Китаї потрібно все, що він виробляє??? вибачте, відволікся на основи економіки

сила в єдності - а єдність - це повага один до одного, незважаючи хто чим займається 8)
мова не йде про різних панікерів та провокаторів.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:07

Чому диванним воїнам не видно простих речей?

  Shaman написав:герої диваного фронту починають повчати - та ти ж за повісткою пішов, не добровольцем. хоча якщо подивимось багато кругом й повістки намагаються уникати, а навіть ті що отримали - морозяться. й так, у більшості повістка отримана батьками - це не повістка
👍👍👍
  Shaman написав:або коли поважні воїни теж починають ми тут високо літаємо, а там хтось снаряди підносить, чи у ларьку торгує. теж некрасиво. бо щоб одна людина літала скільки людей потрібно, щоб літак обслугувати, супроводжувати та таке інше.
Те саме і без зв'язку!
Немає зв'язку - немає і координат, по яких потрібно наносити удари!
Та й взагалі - скільки потрібно всякого забезпечення (від їжі до снарядів) - щоб бойова машина змогла працювати по ворогу?!(а це все само по собі не з'являється на вогневій!)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Сподіваюсь там присутній художній витвір (здається вірно переклав) .

Художній вимисел.
Є ще словосполучення з іншим змістом художній твір, витвір мистецтва.
  freeze написав:В этом репосте есть много несовпадающего с моим повседневным военным опытом. Возможно такой бардак где-то есть, не буду спорить. Но в нашей бригаде такие примеры невозможны. Ищем специалистов по всем военкоматам.
От поваров и механиков на БМП до связистов и остальных.
Любой высококлассный специалист в своем деле на вес золота. Его ищут.

Добре. Зараз рекомендують потенційним контрактникам розвідати ситуацію в конкретній частині з якою планується підписувати договір. Ну але йшла мова про людей які добровольцями з перших днів воюють. Хоча за цей час могли би їх адекватніше задіяти.
В мене, на жаль, є сумний приклад сусіда, який маючи науковий ступінь з інформатики, адміністративну посаду, місцеве депутатство, пішов добровольцем і загинув у піхоті. А сусіди спочатку думали, що він чи то снабженець, чи то штабіст, чи в інформвійськах.
З свого давнього досвіду чи строкової служби знаю, що ситуація в різних в/ч могла просто разюче відрізнятись. Думаю, що і тепер таке є.
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 31 бер, 2023 08:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:12

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliian написав:Читая данную ветку форума, вы травмируете свою психику, мое вам "Минздрав предупреждает".
Нічого - вона в мене сильна! :D
Просто буду до таких "диванних експерДів" відноситись так, як вони відносяться до мене!
А як далі будуть борзіти, то буду їх посилати за руським кораблем!)))
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ніколи не думали, чому доводиться відбиватись саме вам з мухами та іншими зєбрами??
Бо принцип «не допомагаєш, так хоть не шкодь» працює як і раніше. А ви і сам ні на захист (куди доречі вас ніхто не кликав) , так і іншим розкажу, що нема чого це роботи. Це те, що об’єднує отих всіх говнюків, яким я щось розказую.
Так ще раз! Які пропозиції?? Де відповіді на питання вище??
Я зрозумів, що ваша позиція: платити стільки, щоб були добровольці (долярчик вищить від радості на цю пропозицію) А насильно нікого не чіпати. То скільки ви платите, щоб були ці добровольці?? Це долярчик просто не сповна розуму, тому вас, того хто і не воює і не платить нормально, підтримує. А тим, хто трішки більше розуміє, що скажете?? Скільки ви платите на ЗСУ, щоб розказувати, що всіх бажаючих треба випустити за кордон , а воюють хай добровольці??


я плачу достатньо, процентів 40 від доходу, але за рік це вже починає бути тягарем..
Більшість хто накрав сотні мільйонів за останні роки, думаю не платять і 4%. Забираючи з друзями черговий L200 з кордону (під час пільгового розмитнення) бачив які спорткари заїзжали в Україну, шок і обурення словацьких митників. А потім власники цих авто будуть розказувати по ТВ щось типу, цитую "ми не зупинимося, допоки не звільнимо останній метр української землі, руками Хотаба і Успіха"

  Hotab написав:Принцип «або плати, або захищай» . Або принаймні закрий хлєбало і сиди тихо. Ніяк інакше.


для чого тоді форум якщо всім сидіти тихо? Закрити тоді все, і ютуб і телеграм, відключити інет а по ТВ показувати сурове і мужнє обличчя big brother, який має дивитись на тебе максимально мотивуюче і з осудом
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:З свого давнього досвіду чи строкової служби знаю, що ситуація в різних в/ч могла просто разюче відрізнятись. Думаю, що і тепер таке є.


так, впевнений що в частині freeze командування більш ніж адекватне..
в деяких частинах чув взагалі бредові речі - небуду тут писати (про сухі окопи і залиті водою, і хто в які попадає і чому)
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