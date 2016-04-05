Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:08





або коли поважні воїни теж починають



Успіх починає нервувати, коли або герої диваного фронту починають повчати - та ти ж за повісткою пішов, не добровольцем. хоча якщо подивимось багато кругом й повістки намагаються уникати, а навіть ті що отримали - морозяться. й так, у більшості повістка отримана батьками - це не повісткаабо коли поважні воїни теж починають

Ви ж правда розібрались, коли саме долярчик починає отримувати на горіхи? Невже просто так? Невже тут зібрались ненависники захисників свлєї країни?Давайте розберемось зі словами долярчика.Він заявляє, що так як йому почали платити менше, то чому б не підзабити на свої обов’язки. Десь виконати їх неналежним чином, десь невчасно, непоспішаючи. Перекладемо з ларьочної мови на військову:Коли піхота в окопі попросить від мене (від арти) нанести удар по ворожим позиціям, які їх кошмарять, то я, як зв’язківець спочатку зроблю вигляд, що не розчув, потім снаряд понесу не кваплячись, потім , коли піхота дасть дорозвідку і уточнення, не передам нові координати .А давайте коли долярчика (хай цього не трапиться) поранять , то умовнийтрішки його недоколе, трішки недообробить рану, хай трішки погниє нога. А Хотаб трішки недовезе долярчика до шпиталю, буде облітати придуману грозу, бо він теж , як долярчик, несповна розуму, і вважає, що можна трішки підзабити. Причому не важливо насправді багато чи мало заплатили, « я художнік, я так віжу!»Ви розумієте соціальну небезпеку від таких долярчиків?? Тепер розумієте за що його тут писком в какахи товчуть?А хто погоджується з долярчиком в його прзиції, може особисто дораховується йому 70к щомісяця. Він буде задоволено мурликати тут, не сумнівайтесь.