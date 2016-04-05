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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3887388838893890
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але це вже інша історія... - де я думав що можливо нас пізніше провірить медкомісія, а не просто якийсь чел(навіть не знаю хто він) просто позапитує ПОВЕРХНЕВО про стан здоров'я і - #навседобре/хай щастить на фронті!)))

Думаєш, ситуація сильно змінилася відтоді? Змінилася. Тепер не один, а кілька запитують, чи скарги є.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы определили для Украины роль полигона, на кот. Запад отрабатывает "варіанти можливого військового протистояння з Китаєм".
Сомневаюсь, что народ Украины устраивает такая роль.

Якщо народ України не влаштовує така роль, то думати треба було раніше: коли 30 років голосували за голів обкомів, комсоргів, зеків та клоунів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Всі громадяни мають працювати на благо своєї країни, тим більше, коли в цій країні йде війна. Легше за все просто змитися з країни за кордон і чекати, поки хтось захистить твоє майно. Найбільше дратує, коли такі, як ви та флайман ведуть мову з дивану про "несправедливість" щодо виїзду М18-60. Відмовляйтеся від громадянства України та бувайте вільні. А поки не відмовилися, то будьте люб'язні виконувати свої обов'язки


по-перше я працюю
по-друге хіба існує спосіб відмовитись від громадянства, здається нема (цікавлюсь лише для загального розвитку)
по-третє жодне майно не варте того щоб через нього померти. І я не хочу щоб навіть Успіх помирав через моє майно

Цікава ваша думка на таку ситуацію - от війна 10 років, у вас є свій будинок і два шляхи :
а) будинок лишається ваш, але все дитинство ваших дітей пройде у підвалі ховаючись від ракет, а вашого чоловіка скоріш за все вбють на війні
б) ви переїзжаєте в умовну Австралію, жиєте довгим щасливим мирним життям, в дітей справжнє дитинство, але квартира арендована і працюєте перші роки в макдональдсі
Що ви виберете, і чи мають ваші співвідчизники право на інший вибір ніж ваш?
Наперед дякую за відповідь
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І Я МІГ СПОКІЙНО УХИЛИТИСЬ, ЯКЩО Б ЗАХОТІВ!(так як я її не отримував/ніде не розписувався про отримання)
ЦЕ - ЗРОЗУМІЛО?

Добре, визнаю, ти набагато крутіший за тих, кого воєнкоми силою крутять і в кайданках везуть на медкомісію.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:по-перше я працюю
по-друге хіба існує спосіб відмовитись від громадянства, здається нема (цікавлюсь лише для загального розвитку)
по-третє жодне майно не варте того щоб через нього померти. І я не хочу щоб навіть Успіх помирав через моє майно

Звісно, що нема. Коли ви 40 чи скільки вам там років користувались громадянством, а зараз треба розплачуватися - то звісно хочеться відмовитися.
Ви ж банку працюєте ніби - хіба можна відмовитися від кредитки, використавши весь кредитний ліміт? Навіть якщро банк збанкрутував...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:08

Shaman ,
Успіх починає нервувати, коли або герої диваного фронту починають повчати - та ти ж за повісткою пішов, не добровольцем. хоча якщо подивимось багато кругом й повістки намагаються уникати, а навіть ті що отримали - морозяться. й так, у більшості повістка отримана батьками - це не повістка ;)

або коли поважні воїни теж починають


Ви ж правда розібрались, коли саме долярчик починає отримувати на горіхи? Невже просто так? Невже тут зібрались ненависники захисників свлєї країни?
Давайте розберемось зі словами долярчика.
Він заявляє, що так як йому почали платити менше, то чому б не підзабити на свої обов’язки. Десь виконати їх неналежним чином, десь невчасно, непоспішаючи. Перекладемо з ларьочної мови на військову:
Коли піхота в окопі попросить від мене (від арти) нанести удар по ворожим позиціям, які їх кошмарять, то я, як зв’язківець спочатку зроблю вигляд, що не розчув, потім снаряд понесу не кваплячись, потім , коли піхота дасть дорозвідку і уточнення, не передам нові координати .
А давайте коли долярчика (хай цього не трапиться) поранять , то умовний Холява трішки його недоколе, трішки недообробить рану, хай трішки погниє нога. А Хотаб трішки недовезе долярчика до шпиталю, буде облітати придуману грозу, бо він теж , як долярчик, несповна розуму, і вважає, що можна трішки підзабити. Причому не важливо насправді багато чи мало заплатили, « я художнік, я так віжу!»
Ви розумієте соціальну небезпеку від таких долярчиків?? Тепер розумієте за що його тут писком в какахи товчуть?
А хто погоджується з долярчиком в його прзиції, може особисто дораховується йому 70к щомісяця. Він буде задоволено мурликати тут, не сумнівайтесь.
Hotab
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