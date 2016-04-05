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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:07
Shaman написав:герої диваного фронту починають повчати - та ти ж за повісткою пішов, не добровольцем. хоча якщо подивимось багато кругом й повістки намагаються уникати, а навіть ті що отримали - морозяться. й так, у більшості повістка отримана батьками - це не повістка
👍👍👍
Shaman написав:
або коли поважні воїни теж починають ми тут високо літаємо, а там хтось снаряди підносить, чи у ларьку торгує. теж некрасиво. бо щоб одна людина літала скільки людей потрібно, щоб літак обслугувати, супроводжувати та таке інше.
Те саме і без зв'язку!
Немає зв'язку - немає і координат, по яких потрібно наносити удари!
Та й взагалі - скільки потрібно всякого забезпечення (від їжі до снарядів) - щоб бойова машина змогла працювати по ворогу?!(а це все само по собі не з'являється на вогневій!)
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:09
Hotab написав:
Сподіваюсь там присутній художній витвір (здається вірно переклав) .
Художній вимисел.
Є ще словосполучення з іншим змістом художній твір, витвір мистецтва.
freeze написав:
В этом репосте есть много несовпадающего с моим повседневным военным опытом. Возможно такой бардак где-то есть, не буду спорить. Но в нашей бригаде такие примеры невозможны. Ищем специалистов по всем военкоматам.
От поваров и механиков на БМП до связистов и остальных.
Любой высококлассный специалист в своем деле на вес золота. Его ищут.
Добре. Зараз рекомендують потенційним контрактникам розвідати ситуацію в конкретній частині з якою планується підписувати договір. Ну але йшла мова про людей які добровольцями з перших днів воюють. Хоча за цей час могли би їх адекватніше задіяти.
В мене, на жаль, є сумний приклад сусіда, який маючи науковий ступінь з інформатики, адміністративну посаду, місцеве депутатство, пішов добровольцем і загинув у піхоті. А сусіди спочатку думали, що він чи то снабженець, чи то штабіст, чи в інформвійськах.
З свого давнього досвіду чи строкової служби знаю, що ситуація в різних в/ч могла просто разюче відрізнятись. Думаю, що і тепер таке є.
Востаннє редагувалось Ой+
в П'ят 31 бер, 2023 08:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:39
Hotab написав:
Ніколи не думали, чому доводиться відбиватись саме вам з мухами та іншими зєбрами??
Бо принцип «не допомагаєш, так хоть не шкодь» працює як і раніше. А ви і сам ні на захист (куди доречі вас ніхто не кликав) , так і іншим розкажу, що нема чого це роботи. Це те, що об’єднує отих всіх говнюків, яким я щось розказую.
Так ще раз! Які пропозиції?? Де відповіді на питання вище??
Я зрозумів, що ваша позиція: платити стільки, щоб були добровольці (долярчик вищить від радості на цю пропозицію) А насильно нікого не чіпати. То скільки ви платите, щоб були ці добровольці?? Це долярчик просто не сповна розуму, тому вас, того хто і не воює і не платить нормально, підтримує. А тим, хто трішки більше розуміє, що скажете?? Скільки ви платите на ЗСУ, щоб розказувати, що всіх бажаючих треба випустити за кордон , а воюють хай добровольці??
я плачу достатньо, процентів 40 від доходу, але за рік це вже починає бути тягарем..
Більшість хто накрав сотні мільйонів за останні роки, думаю не платять і 4%. Забираючи з друзями черговий L200 з кордону (під час пільгового розмитнення) бачив які спорткари заїзжали в Україну, шок і обурення словацьких митників. А потім власники цих авто будуть розказувати по ТВ щось типу, цитую "ми не зупинимося, допоки не звільнимо останній метр української землі, руками Хотаба і Успіха"
Hotab написав:
Принцип «або плати, або захищай» . Або принаймні закрий хлєбало і сиди тихо. Ніяк інакше.
для чого тоді форум якщо всім сидіти тихо? Закрити тоді все, і ютуб і телеграм, відключити інет а по ТВ показувати сурове і мужнє обличчя big brother, який має дивитись на тебе максимально мотивуюче і з осудом
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:46
Ой+ написав:
З свого давнього досвіду чи строкової служби знаю, що ситуація в різних в/ч могла просто разюче відрізнятись. Думаю, що і тепер таке є.
так, впевнений що в частині freeze командування більш ніж адекватне..
в деяких частинах чув взагалі бредові речі - небуду тут писати (про сухі окопи і залиті водою, і хто в які попадає і чому)
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:51
Успіх написав:
Але це вже інша історія... - де я думав що можливо нас пізніше провірить медкомісія, а не просто якийсь чел(навіть не знаю хто він) просто позапитує ПОВЕРХНЕВО про стан здоров'я і - #навседобре/хай щастить на фронті!)))
Думаєш, ситуація сильно змінилася відтоді? Змінилася. Тепер не один, а кілька запитують, чи скарги є.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:01
fler написав:
Всі громадяни мають працювати на благо своєї країни, тим більше, коли в цій країні йде війна. Легше за все просто змитися з країни за кордон і чекати, поки хтось захистить твоє майно. Найбільше дратує, коли такі, як ви та флайман ведуть мову з дивану про "несправедливість" щодо виїзду М18-60. Відмовляйтеся від громадянства України та бувайте вільні. А поки не відмовилися, то будьте люб'язні виконувати свої обов'язки
по-перше я працюю
по-друге хіба існує спосіб відмовитись від громадянства, здається нема (цікавлюсь лише для загального розвитку)
по-третє жодне майно не варте того щоб через нього померти. І я не хочу щоб навіть Успіх помирав через моє майно
Цікава ваша думка на таку ситуацію - от війна 10 років, у вас є свій будинок і два шляхи :
а) будинок лишається ваш, але все дитинство ваших дітей пройде у підвалі ховаючись від ракет, а вашого чоловіка скоріш за все вбють на війні
б) ви переїзжаєте в умовну Австралію, жиєте довгим щасливим мирним життям, в дітей справжнє дитинство, але квартира арендована і працюєте перші роки в макдональдсі
Що ви виберете, і чи мають ваші співвідчизники право на інший вибір ніж ваш?
Наперед дякую за відповідь
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:02
Успіх написав:
І Я МІГ СПОКІЙНО УХИЛИТИСЬ, ЯКЩО Б ЗАХОТІВ!(так як я її не отримував/ніде не розписувався про отримання)
ЦЕ - ЗРОЗУМІЛО?
Добре, визнаю, ти набагато крутіший за тих, кого воєнкоми силою крутять і в кайданках везуть на медкомісію.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:04
Letusrock написав:
по-перше я працюю
по-друге хіба існує спосіб відмовитись від громадянства, здається нема (цікавлюсь лише для загального розвитку)
по-третє жодне майно не варте того щоб через нього померти. І я не хочу щоб навіть Успіх помирав через моє майно
Звісно, що нема. Коли ви 40 чи скільки вам там років користувались громадянством, а зараз треба розплачуватися - то звісно хочеться відмовитися.
Ви ж банку працюєте ніби - хіба можна відмовитися від кредитки, використавши весь кредитний ліміт? Навіть якщро банк збанкрутував...
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:08
Shaman
,
Успіх починає нервувати, коли або герої диваного фронту починають повчати - та ти ж за повісткою пішов, не добровольцем. хоча якщо подивимось багато кругом й повістки намагаються уникати, а навіть ті що отримали - морозяться. й так, у більшості повістка отримана батьками - це не повістка
або коли поважні воїни теж починають
Ви ж правда розібрались, коли саме долярчик починає отримувати на горіхи? Невже просто так? Невже тут зібрались ненависники захисників свлєї країни?
Давайте розберемось зі словами долярчика.
Успіх написав:
Чи не буде бажання тепер десь більше "пошаритись/побайдикувати", а роботи зробити по-мінімуму і як небудь?
Він заявляє, що так як йому почали платити менше, то чому б не підзабити на свої обов’язки. Десь виконати їх неналежним чином, десь невчасно, непоспішаючи. Перекладемо з ларьочної мови на військову:Коли піхота в окопі попросить від мене (від арти) нанести удар по ворожим позиціям, які їх кошмарять, то я, як зв’язківець спочатку зроблю вигляд, що не розчув, потім снаряд понесу не кваплячись, потім , коли піхота дасть дорозвідку і уточнення, не передам нові координати
.
А давайте коли долярчика (хай цього не трапиться) поранять , то умовний Холява
трішки його недоколе, трішки недообробить рану, хай трішки погниє нога. А Хотаб трішки недовезе долярчика до шпиталю, буде облітати придуману грозу, бо він теж , як долярчик, несповна розуму, і вважає, що можна трішки підзабити. Причому не важливо насправді багато чи мало заплатили, « я художнік, я так віжу!»
Ви розумієте соціальну небезпеку від таких долярчиків?? Тепер розумієте за що його тут писком в какахи товчуть?
А хто погоджується з долярчиком в його позиції, може особисто дорахувати йому 70к щомісяця. Він буде задоволено мурликати тут, не сумнівайтесь.
З.І зараз наш «майже доброволець» почне знов верещати, що його не так зрозуміли, він не збирався о̶т̶р̶и̶м̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶б̶о̶й̶о̶в̶і̶ ̶1̶0̶0̶к̶ ̶у̶ ̶в̶і̶д̶п̶у̶с̶т̶ц̶і̶ ̶у̶ ̶Л̶ь̶в̶о̶в̶і неналежно виконувати свої обов’язки, то він просто так казав.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 31 бер, 2023 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:18
Hotab написав:
Коли піхота в окопі попросить від мене (від арти) нанести удар по ворожим позиціям, які їх кошмарять, то я, як зв’язківець спочатку зроблю вигляд, що не розчув, потім снаряд понесу не кваплячись, потім , коли піхота дасть дорозвідку і уточнення, не передам нові координати .
Трошки не погоджуюсь. Як на мене, він говорив про дещо інше. Є певний відсоток людей, які мають(або можуть отримати) право на демобілізацію з сімейних причин або по стану здоровя, або за віком, але їх досі тримали в армії гроші.
Після зниження виплат вони зникнуть з армії.
На жаль, freeze
підтвердив це по ситуації в своєму батальйоні.
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