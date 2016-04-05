Hotab написав:
Він заявляє, що так як йому почали платити менше, то чому б не підзабити на свої обов’язки. Десь виконати їх неналежним чином, десь невчасно, непоспішаючи
Не я підзаб'ю, а побратими, які безпосередньо стріляють з гармати - так, як ВОНИ дуже обурені за виплати! Що ВОНИ найбільше з нашої батареї ризикують життям - а їм платять, як і всім - так, як колись платили в глухому тилу на Волині!
А я писав, що Успіха ВЛАШТОВУЄ теперішні 20К+30Кпремії, так як я не так часто, як бойовий розрахунок буваю на вогневій, де по бліндажу стрибають осколки ворожих снарядів!
Я писав, що ЗАГАЛОМ врізання премій на моменті, дасть негативний результат!
sashaqbl написав:
Як на мене, він говорив про дещо інше. Є певний відсоток людей, які мають(або можуть отримати) право на демобілізацію з сімейних причин або по стану здоровя, або за віком, але їх досі тримали в армії гроші.
Після зниження виплат вони зникнуть з армії.
На жаль, freeze підтвердив це по ситуації в своєму батальйоні.
Саме так!
Тепер ті, що мали троє неповнолітніх дітей - пішли....
Ті, що мали трохи проблеми зі здоров'ям - пішли... а решта з таких - хто ще думає... а хто вже готує документи... на звільнення.
Те саме роблять і ті солдати, в яких дома хворі родичі(2га група і т.п.) - теж оформляють "по догляду" і ... "Бувайте! Воюйте тепер самі..."
Як то кажуть - результат обрізання премії - на ліцццо!