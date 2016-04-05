Він казав багато всього. І про бажання неналежно виконувати свої обов’язки також. Питання в тому, що долярчик досі не зрозумів, що він не в ларьку. Там він міг неквапливо видавати педаль до вєліка з полиці , «виховуючи» покупця, який «недостаточно вежливо это сказал». А на війні ціна питання трішки інша.
vitaliian написав:Торгаши это логистика, вы в Москву за пепси колой и колбасой никогда не ездили?
Тут не проблема логістики, а проблема відсутності продукції. Коли в країні 2 млн населення, а ковбаси виробляють на 20 - то десь її не буде. У випадку совка, вона була в Москві, Пітері і ще може якихось закритих містечках. А у вас не було, тому ви й їздили.
Hotab написав:Він заявляє, що так як йому почали платити менше, то чому б не підзабити на свої обов’язки. Десь виконати їх неналежним чином, десь невчасно, непоспішаючи
Не я підзаб'ю, а побратими, які безпосередньо стріляють з гармати - так, як ВОНИ дуже обурені за виплати! Що ВОНИ найбільше з нашої батареї ризикують життям - а їм платять, як і всім - так, як колись платили в глухому тилу на Волині! А я писав, що Успіха ВЛАШТОВУЄ теперішні 20К+30Кпремії, так як я не так часто, як бойовий розрахунок буваю на вогневій, де по бліндажу стрибають осколки ворожих снарядів! Я писав, що ЗАГАЛОМ врізання премій на моменті, дасть негативний результат!
sashaqbl написав:Як на мене, він говорив про дещо інше. Є певний відсоток людей, які мають(або можуть отримати) право на демобілізацію з сімейних причин або по стану здоровя, або за віком, але їх досі тримали в армії гроші. Після зниження виплат вони зникнуть з армії. На жаль, freeze підтвердив це по ситуації в своєму батальйоні.
Саме так! Тепер ті, що мали троє неповнолітніх дітей - пішли.... Ті, що мали трохи проблеми зі здоров'ям - пішли... а решта з таких - хто ще думає... а хто вже готує документи... на звільнення. Те саме роблять і ті солдати, в яких дома хворі родичі(2га група і т.п.) - теж оформляють "по догляду" і ... "Бувайте! Воюйте тепер самі..."
Як то кажуть - результат обрізання премії - на ліцццо!
Успіх написав:Не я підзаб'ю, а побратими, які безпосередньо стріляють з гармати - так, як ВОНИ дуже обурені за виплати! Що ВОНИ …
Я читаю як обурений ти. Розказуєш, що заробленого за рік 1 млн+ тобі вистачить на щасливе життя кілька років і готовий все кинути, якщо тепер платять так мало. Чи вже не готовий? Вже 20+30 влаштовує?? І шукаєш справедливості саме ТИ і саме для себе!
Це я тут якоїсь ще ПРАВДИ/справедливості чекаю/шукаю... А хлопці плюють і йдуть... звільняються...
І це біля тебе з твоїх слів розривається, і це коштує більше, ніж20+30.
Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?)) (а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються)
Коротше кажучи - треба було просто зробити премію на нулі 150К і решта все залишити, як є. Або(якщо нема грошей) спочатку було ПОДУМАТИ і розділити на декілька груп: 3. Зона БД, де вже приходи бувають як за 1км, так і за 500-300-100-50-0м - давати 20К +50К
Так тобі 20+30 вистачить, чи таки треба 20+50? Чи залишити ті 100к, як було?? (щоб ти не підзабивав на обов’язки) бо я вже заплутався. Сьогодні ти кажеш геть інше:
Успіха ВЛАШТОВУЄ теперішні 20К+30Кпремії
Це знов як з якимись іншими побратимами, які незаконно отримували бойові у відпустці у Львові, але ти ні, ти лише хотів??
Давай нарешті домовимось , якщо тебе особисто вже влаштовує 20+30к, відпустимо тему твого невдоволення своїм ГЗ. Бо як для задоволеного ти вже трохи набрид з нею.