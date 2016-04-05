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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3888388938903891>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:22

sashaqbl ,

Як на мене, він говорив про дещо інше.


Він казав багато всього. І про бажання неналежно виконувати свої обов’язки також.
Питання в тому, що долярчик досі не зрозумів, що він не в ларьку. Там він міг неквапливо видавати педаль до вєліка з полиці , «виховуючи» покупця, який «недостаточно вежливо это сказал». А на війні ціна питання трішки інша.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А на війні ціна питання трішки інша.

На жаль так. І рішення про зниження виплат теж матиме свою ціну.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Торгаши это логистика, вы в Москву за пепси колой и колбасой никогда не ездили?

Тут не проблема логістики, а проблема відсутності продукції. Коли в країні 2 млн населення, а ковбаси виробляють на 20 - то десь її не буде. У випадку совка, вона була в Москві, Пітері і ще може якихось закритих містечках. А у вас не було, тому ви й їздили.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:18

ДумайТЕ!

  Hotab написав:Він заявляє, що так як йому почали платити менше, то чому б не підзабити на свої обов’язки. Десь виконати їх неналежним чином, десь невчасно, непоспішаючи
Не я підзаб'ю, а побратими, які безпосередньо стріляють з гармати - так, як ВОНИ дуже обурені за виплати! Що ВОНИ найбільше з нашої батареї ризикують життям - а їм платять, як і всім - так, як колись платили в глухому тилу на Волині!
А я писав, що Успіха ВЛАШТОВУЄ теперішні 20К+30Кпремії, так як я не так часто, як бойовий розрахунок буваю на вогневій, де по бліндажу стрибають осколки ворожих снарядів!
Я писав, що ЗАГАЛОМ врізання премій на моменті, дасть негативний результат!
  sashaqbl написав:Як на мене, він говорив про дещо інше. Є певний відсоток людей, які мають(або можуть отримати) право на демобілізацію з сімейних причин або по стану здоровя, або за віком, але їх досі тримали в армії гроші.
Після зниження виплат вони зникнуть з армії.
На жаль, freeze підтвердив це по ситуації в своєму батальйоні.
Саме так!
Тепер ті, що мали троє неповнолітніх дітей - пішли....
Ті, що мали трохи проблеми зі здоров'ям - пішли... а решта з таких - хто ще думає... а хто вже готує документи... на звільнення.
Те саме роблять і ті солдати, в яких дома хворі родичі(2га група і т.п.) - теж оформляють "по догляду" і ... "Бувайте! Воюйте тепер самі..."

Як то кажуть - результат обрізання премії - на ліцццо!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:35

  Успіх написав:ДумайТЕ!

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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:по-друге хіба існує спосіб відмовитись від громадянства, здається нема (цікавлюсь лише для загального розвитку)

Набуваєш громадянства іншої країни і подаєш заяву на втрату нашого (ст. 19). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:06

Терміново!! Як лікувати гонорею!Один мій знайомий захворів))

  Успіх написав:Не я підзаб'ю, а побратими, які безпосередньо стріляють з гармати - так, як ВОНИ дуже обурені за виплати! Що ВОНИ …

Я читаю як обурений ти. Розказуєш, що заробленого за рік 1 млн+ тобі вистачить на щасливе життя кілька років і готовий все кинути, якщо тепер платять так мало. Чи вже не готовий? Вже 20+30 влаштовує??
І шукаєш справедливості саме ТИ і саме для себе!
Це я тут якоїсь ще ПРАВДИ/справедливості чекаю/шукаю... А хлопці плюють і йдуть... звільняються...


І це біля тебе з твоїх слів розривається, і це коштує більше, ніж20+30.
Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?))
(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються)


Коротше кажучи - треба було просто зробити премію на нулі 150К і решта все залишити, як є.
Або(якщо нема грошей) спочатку було ПОДУМАТИ і розділити на декілька груп:
3. Зона БД, де вже приходи бувають як за 1км, так і за 500-300-100-50-0м - давати 20К +50К


Так тобі 20+30 вистачить, чи таки треба 20+50? Чи залишити ті 100к, як було?? (щоб ти не підзабивав на обов’язки) бо я вже заплутався.
Сьогодні ти кажеш геть інше:
Успіха ВЛАШТОВУЄ теперішні 20К+30Кпремії


Це знов як з якимись іншими побратимами, які незаконно отримували бойові у відпустці у Львові, але ти ні, ти лише хотів??

Давай нарешті домовимось , якщо тебе особисто вже влаштовує 20+30к, відпустимо тему твого невдоволення своїм ГЗ. Бо як для задоволеного ти вже трохи набрид з нею.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:21

Трохи туго, але до летунів по-трошки доходить))

  Hotab написав:Давай нарешті домовимось , якщо тебе особисто вже влаштовує 20+30к, відпустимо тему

Ну, якщо стосовно мене +/- зрозуміло))
- то давай перейдемо до інших ;)
Тож чекаю коменти стосовно цього >>>
  Успіх написав:Тепер ті, що мали троє неповнолітніх дітей - пішли....
Ті, що мали трохи проблеми зі здоров'ям - пішли... а решта з таких - хто ще думає... а хто вже готує документи... на звільнення.
Те саме роблять і ті солдати, в яких дома хворі родичі(2га група і т.п.) - теж оформляють "по догляду" і ... "Бувайте! Воюйте тепер самі..."

Як то кажуть - результат обрізання премії - на ліцццо!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:24

І ще додам...

  Hotab написав:Давай нарешті домовимось , якщо тебе особисто вже влаштовує 20+30к
- це на моменті влаштовує, коли я не так багато днів знаходжусь на вогневій!
А от коли буду там знаходитись по +/-25днів на місяць - то звичайно, що мене це НЕ буде влаштовувати! ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:24

  Letusrock написав:
  Hotab написав:
  Hotab написав:Принцип «або плати, або захищай» . Або принаймні закрий хлєбало і сиди тихо. Ніяк інакше.


для чого тоді форум якщо всім сидіти тихо?

Бо відомо, що роблять із панікерами під час війни.
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