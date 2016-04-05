Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:06

Успіх написав: Не я підзаб'ю, а побратими, які безпосередньо стріляють з гармати - так, як ВОНИ дуже обурені за виплати! Що ВОНИ … Не я підзаб'ю, а побратими, які безпосередньо стріляють з гармати - так, як ВОНИ дуже обурені за виплати! Що ВОНИ …

Це я тут якоїсь ще ПРАВДИ/справедливості чекаю/шукаю... А хлопці плюють і йдуть... звільняються...



Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?))

(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються)



Коротше кажучи - треба було просто зробити премію на нулі 150К і решта все залишити, як є.

Або(якщо нема грошей) спочатку було ПОДУМАТИ і розділити на декілька груп:

3. Зона БД, де вже приходи бувають як за 1км, так і за 500-300-100-50-0м - давати 20К +50К



Успіха ВЛАШТОВУЄ теперішні 20К+30Кпремії





Я читаю як обурений ти. Розказуєш, що заробленого за рік 1 млн+ тобі вистачить на щасливе життя кілька років і готовий все кинути, якщо тепер платять так мало. Чи вже не готовий? Вже 20+30 влаштовує??І шукаєш справедливості саме ТИ і саме для себе!І це біля тебе з твоїх слів розривається, і це коштує більше, ніж20+30.Так тобі 20+30 вистачить, чи таки треба 20+50? Чи залишити ті 100к, як було?? (щоб ти не підзабивав на обов’язки) бо я вже заплутався.Сьогодні ти кажеш геть інше:Це знов як з якимись іншими побратимами, які незаконно отримували бойові у відпустці у Львові, але ти ні, ти лише хотів??Давай нарешті домовимось , якщо тебе особисто вже влаштовує 20+30к, відпустимо тему твого невдоволення своїм ГЗ. Бо як для задоволеного ти вже трохи набрид з нею.