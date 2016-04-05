Hotab написав:





або коли поважні воїни теж починають

Успіх починає нервувати, коли або герої диваного фронту починають повчати - та ти ж за повісткою пішов, не добровольцем. хоча якщо подивимось багато кругом й повістки намагаються уникати, а навіть ті що отримали - морозяться. й так, у більшості повістка отримана батьками - це не повісткаабо коли поважні воїни теж починають

Успіх написав: Чи не буде бажання тепер десь більше "пошаритись/побайдикувати", а роботи зробити по-мінімуму і як небудь?

Чи не буде бажання тепер десь більше "пошаритись/побайдикувати", а роботи зробити по-мінімуму і як небудь?

Ви ж правда розібрались, коли саме долярчик починає отримувати на горіхи? Невже просто так? Невже тут зібрались ненависники захисників свлєї країни?Давайте розберемось зі словами долярчика.Він заявляє, що так як йому почали платити менше, то чому б не підзабити на свої обов’язки. Десь виконати їх неналежним чином, десь невчасно, непоспішаючи. Перекладемо з ларьочної мови на військову:Коли піхота в окопі попросить від мене (від арти) нанести удар по ворожим позиціям, які їх кошмарять, то я, як зв’язківець спочатку зроблю вигляд, що не розчув, потім снаряд понесу не кваплячись, потім , коли піхота дасть дорозвідку і уточнення, не передам нові координати .А давайте коли долярчика (хай цього не трапиться) поранять , то умовнийтрішки його недоколе, трішки недообробить рану, хай трішки погниє нога. А Хотаб трішки недовезе долярчика до шпиталю, буде облітати придуману грозу, бо він теж , як долярчик, несповна розуму, і вважає, що можна трішки підзабити. Причому не важливо насправді багато чи мало заплатили, « я художнік, я так віжу!»Ви розумієте соціальну небезпеку від таких долярчиків?? Тепер розумієте за що його тут писком в какахи товчуть?А хто погоджується з долярчиком в його позиції, може особисто дорахувати йому 70к щомісяця. Він буде задоволено мурликати тут, не сумнівайтесь.З.І зараз наш «майже доброволець» почне знов верещати, що його не так зрозуміли, він не збирався о̶т̶р̶и̶м̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶б̶о̶й̶о̶в̶і̶ ̶1̶0̶0̶к̶ ̶у̶ ̶в̶і̶д̶п̶у̶с̶т̶ц̶і̶ ̶у̶ ̶Л̶ь̶в̶о̶в̶і неналежно виконувати свої обов’язки, то він просто так казав.