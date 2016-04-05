Але ж ти не йдеш , бо задоволений. І це прекрасно. Тепер і я спокійний, що ти задоволений. Ті хто пішли, я переконаний легко знайдуть чим годувати трьох дітей. Займуть вакансії свіжемобілізованих . Вони до призову отримували не менше 50к, зараз всюди так.
Успіх написав:
Hotab написав:Давай нарешті домовимось , якщо тебе особисто вже влаштовує 20+30к
- це на моменті влаштовує, коли я не так багато днів знаходжусь на вогневій! А от коли буду там знаходитись по +/-25днів на місяць - то звичайно, що мене це НЕ буде влаштовувати!
У тебе так швидко міняються хотєлки, що держава може не встигнути їх задовольняти. Починай робити другу , а потім третю дитину вже зараз! Готуй санки влітку!
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 бер, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Успіх починає нервувати, коли або герої диваного фронту починають повчати - та ти ж за повісткою пішов, не добровольцем. хоча якщо подивимось багато кругом й повістки намагаються уникати, а навіть ті що отримали - морозяться. й так, у більшості повістка отримана батьками - це не повістка
або коли поважні воїни теж починають
Ви ж правда розібрались, коли саме долярчик починає отримувати на горіхи? Невже просто так? Невже тут зібрались ненависники захисників свлєї країни? Давайте розберемось зі словами долярчика.
Успіх написав:Чи не буде бажання тепер десь більше "пошаритись/побайдикувати", а роботи зробити по-мінімуму і як небудь?
Він заявляє, що так як йому почали платити менше, то чому б не підзабити на свої обов’язки. Десь виконати їх неналежним чином, десь невчасно, непоспішаючи. Перекладемо з ларьочної мови на військову: Коли піхота в окопі попросить від мене (від арти) нанести удар по ворожим позиціям, які їх кошмарять, то я, як зв’язківець спочатку зроблю вигляд, що не розчув, потім снаряд понесу не кваплячись, потім , коли піхота дасть дорозвідку і уточнення, не передам нові координати . А давайте коли долярчика (хай цього не трапиться) поранять , то умовний Холява трішки його недоколе, трішки недообробить рану, хай трішки погниє нога. А Хотаб трішки недовезе долярчика до шпиталю, буде облітати придуману грозу, бо він теж , як долярчик, несповна розуму, і вважає, що можна трішки підзабити. Причому не важливо насправді багато чи мало заплатили, « я художнік, я так віжу!» Ви розумієте соціальну небезпеку від таких долярчиків?? Тепер розумієте за що його тут писком в какахи товчуть? А хто погоджується з долярчиком в його позиції, може особисто дорахувати йому 70к щомісяця. Він буде задоволено мурликати тут, не сумнівайтесь.
З.І зараз наш «майже доброволець» почне знов верещати, що його не так зрозуміли, він не збирався о̶т̶р̶и̶м̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶б̶о̶й̶о̶в̶і̶ ̶1̶0̶0̶к̶ ̶у̶ ̶в̶і̶д̶п̶у̶с̶т̶ц̶і̶ ̶у̶ ̶Л̶ь̶в̶о̶в̶і неналежно виконувати свої обов’язки, то він просто так казав.
як там кажуть - "зальоти" є
але одна справа зробити чемно зауваження, а друга справа - пихато повчати - це як приклад. як на мене, може не вистачає розуміння деяких процесів, але загалом людина налаштована позитивно, хоч й надто переймається публічно особистими проблемами (з іншого боку всі в першу чергу думають про себе). вибач Успіх, що тут тебе обговорюємо (це теж не дуже чемно)
а побайдикувати, то так для слівця, ніхто так не планує робити, бо таке й в мирний час в колективі не полюбляють, а на війні - тим паче. так Успіх?
тут є набагато більше людей - які "нічого не винні", "їх конституційні права порушують", просто панікери, "треба домовлятись" та таке інше. оце вже треба прибирати.
а з приводу зменшення виплат - це непопулярна, але як на мене, необхідна міра. знову ж таки спочатку популістські рішення без уявлення, що війна може затягнутися, а потім розрахунки, як це робити. думати треба відразу, а не потім...
про відпустку в Львові пам'ятаю, саме я здається зробив перше зауваження - а потім понеслась
але одна справа зробити чемно зауваження, а друга справа - пихато повчати - це як приклад
Та скільки вже будо оцих коректних зауважень!! Хіба не пояснювали десятки людей очевидне: така фінансова ситуація в країні. Він вже всі ліміти коректності вибрав. Чи не вам бачити, що він бісячий, йому нормальні пояснення побарабану. «Дай мені, бо раніше давав! А інакше буду потрохи шкодити!»
Hotab написав:Але ж ти не йдеш , бо задоволений. І це прекрасно
Знову про мене і про мене!))) Нікому не дає спокою Успіх ЗСУ!
Не йду, бо чекаю справедливості... справедливого закону... - хоча б такого, як от зараз подали у ВР!(про 18міс. служби, а далі на вибір - хочеш залишаєшся на такі тут форумчанозаздрісних 50, чи 100К+ зарплатні/премії! Або йдеш додому на зарплатню 15-20К і тебе 5р. не призивають на військову службу!) За такий закон тут всі наші тримають кулаки!(щоб він пройшов/щоб його підписали) Бо таки надіяться, що вже на початку цієї осені буде такий довгоочікуваний дембель!
Hotab написав:Принцип «або плати, або захищай» . Або принаймні закрий хлєбало і сиди тихо. Ніяк інакше.
для чого тоді форум якщо всім сидіти тихо? Закрити тоді все, і ютуб і телеграм, відключити інет а по ТВ показувати сурове і мужнє обличчя big brother, який має дивитись на тебе максимально мотивуюче і з осудом
зараз війна, тому свобода слова трохи інша, ніж під час миру.
й висловлювання, що Раша мала підстави, не всьо так однозначно - зараз державна зрада.
після закінчення війни, після Гаазького трибуналу обговоримо. нагадаю, що ті, хто недоречно згадують свободу слова, забувають що вихваляння фашизму в багатьох країнах, включаючи Рашу, - карний злочин. а в України злочин вихваляти рашизм.
Shaman написав:побайдикувати, то так для слівця, ніхто так не планує робити, бо таке й в мирний час в колективі не полюбляють, а на війні - тим паче. так Успіх?
Скажу так - якщо 1-2 захочуть побайдикувати, а умовно 20 проти цього - то звичайно, що тим двом не вдасться дуже це робити(хоч місцями може вдаватись) - а от якщо умовно отих 20 "покладуть болт"... - тут, я думаю - їм має вдатись... Тому, як якби застережую, щоб до цього не скотилось все.
Shaman написав:а з приводу зменшення виплат - це непопулярна, але як на мене, необхідна міра. знову ж таки спочатку популістські рішення без уявлення, що війна може затягнутися, а потім розрахунки, як це робити. думати треба відразу, а не потім
Shaman написав:.......... тут є набагато більше людей - які "нічого не винні", "їх конституційні права порушують", просто панікери, "треба домовлятись" та таке інше. оце вже треба прибирати.
а з приводу зменшення виплат - це непопулярна, але як на мене, необхідна міра. знову ж таки спочатку популістські рішення без уявлення, що війна може затягнутися, а потім розрахунки, як це робити. думати треба відразу, а не потім... .........
"Если б я был такой умный сразу, как моя жена потом". В марте прошлого года кто-нибудь рассчитывал, что война не закончится за год, а затянется непонятно на сколько? Найдёте прогнозы, что это война "на годы", как часто пишут сейчас? Не уверен, что, к примеру, люди, оставшиеся в оккупации, не решили бы всеми силами уехать оттуда, если бы рассчитывали на многолетнюю оккупацию. Думаю, большие зарплаты, установленные сначала, объясняются тем, что пытались привлечь опытных бойцов из-за рубежа. Не помните постоянные призывы в начале войны? И сюжеты по ТВ о приехавших? Для них это совершенно обычные, а не супервысокие зарплаты. Сколько удалось привлечь, естественно, не знаю, но, похоже, не очень много. Ну а платить им высокие зарплаты, а нашим меньше, было бы сильно не прилично.
И если "нічого не винні", "їх конституційні права порушують" здесь порой встречается, то "панікери, "треба домовлятись" что-то не помню. Паникёры встречались год назад, сегодня не видно. О том, что сегодня "треба домовлятись" не видел.