більш ймовірним є ти що до осені щось вирішиться, ніж те що умовних 500 тисяч Успіхів демобілізують і десь (?) знайдуть 500тис нових..
|
|
|
Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
більш ймовірним є ти що до осені щось вирішиться, ніж те що умовних 500 тисяч Успіхів демобілізують і десь (?) знайдуть 500тис нових..
Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:58
Почну з того, що вже у перших числах лютого 2022 я мала чіткий намір виїхати за кордон із сім'єю на авто як тільки почнеться війна (була абсолютно впевнена, що почнеться). Ми не виїхали лише тому, що мій чоловік був проти (але вже через місяць почав шкодувати). Мій намір виїхати базувався виключно на бажанні врятувати дитину. Я і зараз вважаю, що всі, хто мав можливість виїхати з дітьми з фронтових областей, мали б виїхати, а не сидіти чекати окупації. Чоловіки, які придатні до військової роботи, мають її виконувати. Мій - не придатний, толку з нього на фронті - нуль, але в тилу на цей час ремонтує автівки військовим та поліції.
Тепер щодо вашого запитання. Воно, вибачте, дурне по суті, тому що люди в Україні знаходяться в нерівних умовах. Першочергове право на виїзд слід було надати фронтовим областям, а не мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань, зате створили натовпи на кордоні та зайняли "чужі" місця за кордоном, через що ті, хто дійсно потребував допомоги, фактично не змогли її отримати та змушені були вертатися додому, в зони бойових дій, оскільки сидіти на кордоні кілька діб з дітьми не було можливості - ані фізично, ані фінансово.
Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ, але не засуджую виїзд співвітчизників із фронтових областей.
Не розумію, як ви можете донатити 40% від доходу та при цьому мати в голові такі думки та ставити такі запитання
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|