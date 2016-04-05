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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 38903891389238933894>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але, напевно шкода лиш одне, що фантастика - поверхом вище...©

Чи таки є шанс як не на цей, то хоч на схожий закон?!
Бо військовослужбовці МАЮТЬ ЗНАТИ чіткі терміни своєї служби/праці/ризику здоров'ям-життям?



більш ймовірним є ти що до осені щось вирішиться, ніж те що умовних 500 тисяч Успіхів демобілізують і десь (?) знайдуть 500тис нових..
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А для чого розтягувати задоволення? Можна ж зразу двох...

а можна взяти під опіку якусь сиротку
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Набуваєш громадянства іншої країни і подаєш заяву на втрату нашого


і як його набуде наприклад Дюрі-бачі, не покидаючи рідну батьківщину?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:58

  Letusrock написав:
  fler написав:Всі громадяни мають працювати на благо своєї країни, тим більше, коли в цій країні йде війна. Легше за все просто змитися з країни за кордон і чекати, поки хтось захистить твоє майно. Найбільше дратує, коли такі, як ви та флайман ведуть мову з дивану про "несправедливість" щодо виїзду М18-60. Відмовляйтеся від громадянства України та бувайте вільні. А поки не відмовилися, то будьте люб'язні виконувати свої обов'язки


Цікава ваша думка на таку ситуацію - от війна 10 років, у вас є свій будинок і два шляхи :
а) будинок лишається ваш, але все дитинство ваших дітей пройде у підвалі ховаючись від ракет, а вашого чоловіка скоріш за все вбють на війні
б) ви переїзжаєте в умовну Австралію, жиєте довгим щасливим мирним життям, в дітей справжнє дитинство, але квартира арендована і працюєте перші роки в макдональдсі
Що ви виберете, і чи мають ваші співвідчизники право на інший вибір ніж ваш?


Почну з того, що вже у перших числах лютого 2022 я мала чіткий намір виїхати за кордон із сім'єю на авто як тільки почнеться війна (була абсолютно впевнена, що почнеться). Ми не виїхали лише тому, що мій чоловік був проти (але вже через місяць почав шкодувати). Мій намір виїхати базувався виключно на бажанні врятувати дитину. Я і зараз вважаю, що всі, хто мав можливість виїхати з дітьми з фронтових областей, мали б виїхати, а не сидіти чекати окупації. Чоловіки, які придатні до військової роботи, мають її виконувати. Мій - не придатний, толку з нього на фронті - нуль, але в тилу на цей час ремонтує автівки військовим та поліції.
Тепер щодо вашого запитання. Воно, вибачте, дурне по суті, тому що люди в Україні знаходяться в нерівних умовах. Першочергове право на виїзд слід було надати фронтовим областям, а не мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань, зате створили натовпи на кордоні та зайняли "чужі" місця за кордоном, через що ті, хто дійсно потребував допомоги, фактично не змогли її отримати та змушені були вертатися додому, в зони бойових дій, оскільки сидіти на кордоні кілька діб з дітьми не було можливості - ані фізично, ані фінансово.
Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ, але не засуджую виїзд співвітчизників із фронтових областей.
Не розумію, як ви можете донатити 40% від доходу та при цьому мати в голові такі думки та ставити такі запитання :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Надо срочно остановиться!" Лукашенко уже умоляет о перемирии


Что єто картофельньій дуче возбудился ? ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Першочергове право на виїзд слід було надати фронтовим областям, а не мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань, зате створили натовпи на кордоні та зайняли "чужі" місця за кордоном, через що ті, хто дійсно потребував допомоги, фактично не змогли її отримати та змушені були вертатися додому, в зони бойових дій, оскільки сидіти на кордоні кілька діб з дітьми не було можливості - ані фізично, ані фінансово.
Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ, але не засуджую виїзд співвітчизників із фронтових областей.


конкретно ви не відповіли.
Але в принципі засуджуєте бажання людей виїхати з воюючої країни (не всі можуть налаштуватись на довгі роки життя по афганістанські). Ваше бачення України на наступні роки це : чоловіки в окопах, жінки на патронних заводах а діти плетуть москітні сітки?

  fler написав:Чоловіки, які придатні до військової роботи, мають її виконувати. Мій - не придатний


досить непогано у вас склалось: мій не придатний, але придатні повинні.

  fler написав:Не розумію, як ви можете донатити 40% від доходу


відкупаюсь від залишків совісті.. та й куди зараз гроші дівати, сенсу нема
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спогади про війну: активні бойові дії в чернігівському мікрорайоні Масани

Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 31 бер, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:51

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Починай робити другу , а потім третю дитину вже зараз!

А для чого розтягувати задоволення?

Слава нє мальчіка но мужа (с) :-D
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Але в принципі засуджуєте бажання людей виїхати з воюючої країни (не всі можуть налаштуватись на довгі роки життя по афганістанські).

Тут дуже цікаво виходить. Всі можуть користуватись державою, але коли треба платити по кредиту - то вже не всі...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:01

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Але в принципі засуджуєте бажання людей виїхати з воюючої країни (не всі можуть налаштуватись на довгі роки життя по афганістанські).

Тут дуже цікаво виходить. Всі можуть користуватись державою, але коли треба платити по кредиту - то вже не всі...

Там щось було типа натяку, що на лівому березі не був, не жив, то вже інша держава, і захищати мабуть її мають ті, хто там живе. А хто біля кордону живе, то йому треба його відкрити.

З. І. згадалось. Просто до відома. Влітку 2014 був якийсь період, коли за день участі у БД платили 100 баксів (1000 грн при курсі близько 10 тоді) . Місяць-два протрималось. Бо зрозуміли , що грошей не вистачить. Доречі відміна тоді була сприйнята нормально. Не було скиглення долярчиків. Я тоді теж встиг отримати десяток-другий тисяч призових. Платили дише за дні бойових вильотів.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 бер, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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