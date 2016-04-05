Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:58

Letusrock написав: fler написав: Всі громадяни мають працювати на благо своєї країни, тим більше, коли в цій країні йде війна. Легше за все просто змитися з країни за кордон і чекати, поки хтось захистить твоє майно. Найбільше дратує, коли такі, як ви та флайман ведуть мову з дивану про "несправедливість" щодо виїзду М18-60. Відмовляйтеся від громадянства України та бувайте вільні. А поки не відмовилися, то будьте люб'язні виконувати свої обов'язки Всі громадяни мають працювати на благо своєї країни, тим більше, коли в цій країні йде війна. Легше за все просто змитися з країни за кордон і чекати, поки хтось захистить твоє майно. Найбільше дратує, коли такі, як ви та флайман ведуть мову з дивану про "несправедливість" щодо виїзду М18-60. Відмовляйтеся від громадянства України та бувайте вільні. А поки не відмовилися, то будьте люб'язні виконувати свої обов'язки



Цікава ваша думка на таку ситуацію - от війна 10 років, у вас є свій будинок і два шляхи :

а) будинок лишається ваш, але все дитинство ваших дітей пройде у підвалі ховаючись від ракет, а вашого чоловіка скоріш за все вбють на війні

б) ви переїзжаєте в умовну Австралію, жиєте довгим щасливим мирним життям, в дітей справжнє дитинство, але квартира арендована і працюєте перші роки в макдональдсі

Що ви виберете, і чи мають ваші співвідчизники право на інший вибір ніж ваш?

Цікава ваша думка на таку ситуацію - от війна 10 років, у вас є свій будинок і два шляхи :а) будинок лишається ваш, але все дитинство ваших дітей пройде у підвалі ховаючись від ракет, а вашого чоловіка скоріш за все вбють на війніб) ви переїзжаєте в умовну Австралію, жиєте довгим щасливим мирним життям, в дітей справжнє дитинство, але квартира арендована і працюєте перші роки в макдональдсіЩо ви виберете, і чи мають ваші співвідчизники право на інший вибір ніж ваш?

Почну з того, що вже у перших числах лютого 2022 я мала чіткий намір виїхати за кордон із сім'єю на авто як тільки почнеться війна (була абсолютно впевнена, що почнеться). Ми не виїхали лише тому, що мій чоловік був проти (але вже через місяць почав шкодувати). Мій намір виїхати базувався виключно на бажанні врятувати дитину. Я і зараз вважаю, що всі, хто мав можливість виїхати з дітьми з фронтових областей, мали б виїхати, а не сидіти чекати окупації. Чоловіки, які придатні до військової роботи, мають її виконувати. Мій - не придатний, толку з нього на фронті - нуль, але в тилу на цей час ремонтує автівки військовим та поліції.Тепер щодо вашого запитання. Воно, вибачте, дурне по суті, тому що люди в Україні знаходяться в нерівних умовах. Першочергове право на виїзд слід було надати фронтовим областям, а не мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань, зате створили натовпи на кордоні та зайняли "чужі" місця за кордоном, через що ті, хто дійсно потребував допомоги, фактично не змогли її отримати та змушені були вертатися додому, в зони бойових дій, оскільки сидіти на кордоні кілька діб з дітьми не було можливості - ані фізично, ані фінансово.Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ, але не засуджую виїзд співвітчизників із фронтових областей.Не розумію, як ви можете донатити 40% від доходу та при цьому мати в голові такі думки та ставити такі запитання