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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3891389238933894>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тут дуже цікаво виходить. Всі можуть користуватись державою, але коли треба платити по кредиту - то вже не всі...


я користувався тільки освітніми послугами і то досить давно

так ви теж не проти щоб діти росли в холоді, без світла, без освіти, ховаючись по підвалах, напівсиротами?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:07

  fler написав:мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань,
Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ

Розідляючи українців на схід та захід саме ми підтримуємо задуми кремлядів.
Багато умовних львів`ян загинуло або зникли безвісти на цій війні, а їхні діти залишились сиротами.
Стосовно форумного закарпатця особисто я не впевнений шо він саме з Закарпаття, а не з умовного Воронєжу.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:08

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Але в принципі засуджуєте бажання людей виїхати з воюючої країни (не всі можуть налаштуватись на довгі роки життя по афганістанські).

Тут дуже цікаво виходить. Всі можуть користуватись державою, але коли треба платити по кредиту - то вже не всі...

Там щось було типа натяку, що на лівому березі не був, не жив, то вже інша держава, і захищати мабуть її мають ті, хто там живе. А хто біля кордону живе, то йому треба його відкрити.

Саме так і було
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:14

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Тут дуже цікаво виходить. Всі можуть користуватись державою, але коли треба платити по кредиту - то вже не всі...


я користувався тільки освітніми послугами і то досить давно

так ви теж не проти щоб діти росли в холоді, без світла, без освіти, ховаючись по підвалах, напівсиротами?

А чому ти дітьми прикриваєшься ?

Дітям в Чернігові лютий-березень 2022 було дуже важко
Як і батькам, хтось виїзжав, хтось залашився
А хтось народжував під обстрілами

Але якого дідька, ти в Закарпаття, так скиглиш ?
Ти що, чув кожен день вибухи ?
Ти що, кожен день бачив як зникає вода, єлектрика, продукти ?
Ти що, бачив як горить по ночах або нафтобаза, або газосховище ?
Ти що, чув кожної ночі о 12-й, або о 4-ій ранку бомбардування міста ?

Якщо ти цього не чув, то не скигли і не прикривайся дітьми
Бо ти і є той самий панікер
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Там щось було типа натяку, що на лівому березі не був, не жив, то вже інша держава, і захищати мабуть її мають ті, хто там живе. А хто біля кордону живе, то йому треба його відкрити.


подарую житло якомусь (з тисяч) донецькому мажору що в карпатських санаторіях шашлики жарить від березня 2022 і відразу біжу під Бахмут
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Стосовно форумного закарпатця особисто я не впевнений шо він саме з Закарпаття, а не з умовного Воронєжу.


промахнулись трошки, кілометрів на 1500
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:25

За крок до перевороту думок©

  fler написав:Чоловіки, які придатні до військової роботи, мають її виконувати. Мій - не придатний, толку з нього на фронті - нуль, але в тилу на цей час ремонтує автівки військовим та поліції.
Та Вашого чоловіка з такими здібностями - тут би, взагалі, на руках носили!!!
Такі люди тут НЕ менш важливі, як і ті, що безпосередньо гатять по орках з гармати!

А на рахунок придатності... - та нас, якби нормальна комісія оглянула/провірила, то напевно що виявили б мінумум третину таких, як Ваш чоловік! ;)

Але я нікого не засуджую... - хіба коли "диванні штурмовики", типу Рівненського, чи Чернігівського починають щось вякати в сторону воїнів, які безпосередньо приймають участь у стримуванні і знищенні ворога!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:28

  Shaman написав:.......
й вже мовчу про ці срсрські висери, що головне, це виробляти, а дорогу до споживача продукція сама знайде. в СРСР так й було, що товарів для населення виробляли так мало, що його починали красти вже на заводі. а зараз весь світ побудован, що виробляти є багато бажаючих, але зараз головне логістика, як це продати споживачеві (а торгівля - це частина логістика). Чому такий успіх у Amazon, Aliexpress та іншої дрібноти. кому в Китаї потрібно все, що він виробляє??? вибачте, відволікся на основи економіки

сила в єдності - а єдність - це повага один до одного, незважаючи хто чим займається 8)
мова не йде про різних панікерів та провокаторів.

1. Я ваши висловлювання "висерами" не называл ни разу.
2. Логика у Вас слабая. Вы сами пишете, что в Союзе "товарів для населення виробляли так мало", т.е. причина в низком производстве, а не в нехватке магазинов.
"Зараз головне логістика", потому что с ростом производительности труда нужное количество товара производится гораздо меньшим количеством работников, чем раньше, даже 50 лет назад. Т.е. потребность в рабочей силе резко упала, а людей надо чем-то занять. Отсюда и резкий рост торговли и сферы услуг.
3. "вибачте, відволікся на основи економіки" - с основами экономики у Вас плоховато.
И вместо того, чтобы возразить мне, Вы, видимо, предпочли пожаловаться на мой пост, в котором не было абсолютно никаких "срсрськів висерів", а были абсолютно нейтральные и общеизвестные экономические истины, что материальные богатства создаются в производительной сфере, а не в сфере распределения.
Никак не ожидал, что этот пост будет удалён и не сохранял его, а восстанавливать лень.
И вообще писал его только к тому, что ларёчникам и торговцам не стоит хвастать большими налогами, которые они платят и за которые якобы содержат армию. Эти налоги фактически зарабатываются в производительной сфере, а торговля практически выполняет роль налоговых агентов.
При этом совсем не хочу сказать, что торговцы не нужны. Нужны, они выполняют необходимую общественную функцию. Но в условиях войны их могло бы быть намного меньше. Тем более, что и производство упало, и народу стало меньше.
А вот в армии нужно больше людей. И на производстве тоже нужно было бы больше, чтобы делать больше оружия. Но этого, к сожалению, не происходит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:29

  Letusrock написав:
  Water написав:Стосовно форумного закарпатця особисто я не впевнений шо він саме з Закарпаття, а не з умовного Воронєжу.


промахнулись трошки, кілометрів на 1500

Так і пишу- умовно, бо москальщина вона велика.
Тобто десь Чєлябінськ, або анексована свого часу у Фінляндії "Карєлія"?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Так і пишу- умовно, бо москальщина вона велика.
Тобто десь Чєлябінськ, або анексована свого часу у Фінляндії "Карєлія"?


не в той бік рахуєте. Рахуйте 1500 на захід від вашого воронежу
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