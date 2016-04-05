я користувався тільки освітніми послугами і то досить давно
так ви теж не проти щоб діти росли в холоді, без світла, без освіти, ховаючись по підвалах, напівсиротами?
|
|
|
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:07
Розідляючи українців на схід та захід саме ми підтримуємо задуми кремлядів.
Багато умовних львів`ян загинуло або зникли безвісти на цій війні, а їхні діти залишились сиротами.
Стосовно форумного закарпатця особисто я не впевнений шо він саме з Закарпаття, а не з умовного Воронєжу.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:08
Саме так і було
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:14
А чому ти дітьми прикриваєшься ?
Дітям в Чернігові лютий-березень 2022 було дуже важко
Як і батькам, хтось виїзжав, хтось залашився
А хтось народжував під обстрілами
Але якого дідька, ти в Закарпаття, так скиглиш ?
Ти що, чув кожен день вибухи ?
Ти що, кожен день бачив як зникає вода, єлектрика, продукти ?
Ти що, бачив як горить по ночах або нафтобаза, або газосховище ?
Ти що, чув кожної ночі о 12-й, або о 4-ій ранку бомбардування міста ?
Якщо ти цього не чув, то не скигли і не прикривайся дітьми
Бо ти і є той самий панікер
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
подарую житло якомусь (з тисяч) донецькому мажору що в карпатських санаторіях шашлики жарить від березня 2022 і відразу біжу під Бахмут
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:25
За крок до перевороту думок©
Та Вашого чоловіка з такими здібностями - тут би, взагалі, на руках носили!!!
Такі люди тут НЕ менш важливі, як і ті, що безпосередньо гатять по орках з гармати!
А на рахунок придатності... - та нас, якби нормальна комісія оглянула/провірила, то напевно що виявили б мінумум третину таких, як Ваш чоловік!
Але я нікого не засуджую... - хіба коли "диванні штурмовики", типу Рівненського, чи Чернігівського починають щось вякати в сторону воїнів, які безпосередньо приймають участь у стримуванні і знищенні ворога!
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:28
1. Я ваши висловлювання "висерами" не называл ни разу.
2. Логика у Вас слабая. Вы сами пишете, что в Союзе "товарів для населення виробляли так мало", т.е. причина в низком производстве, а не в нехватке магазинов.
"Зараз головне логістика", потому что с ростом производительности труда нужное количество товара производится гораздо меньшим количеством работников, чем раньше, даже 50 лет назад. Т.е. потребность в рабочей силе резко упала, а людей надо чем-то занять. Отсюда и резкий рост торговли и сферы услуг.
3. "вибачте, відволікся на основи економіки" - с основами экономики у Вас плоховато.
И вместо того, чтобы возразить мне, Вы, видимо, предпочли пожаловаться на мой пост, в котором не было абсолютно никаких "срсрськів висерів", а были абсолютно нейтральные и общеизвестные экономические истины, что материальные богатства создаются в производительной сфере, а не в сфере распределения.
Никак не ожидал, что этот пост будет удалён и не сохранял его, а восстанавливать лень.
И вообще писал его только к тому, что ларёчникам и торговцам не стоит хвастать большими налогами, которые они платят и за которые якобы содержат армию. Эти налоги фактически зарабатываются в производительной сфере, а торговля практически выполняет роль налоговых агентов.
При этом совсем не хочу сказать, что торговцы не нужны. Нужны, они выполняют необходимую общественную функцию. Но в условиях войны их могло бы быть намного меньше. Тем более, что и производство упало, и народу стало меньше.
А вот в армии нужно больше людей. И на производстве тоже нужно было бы больше, чтобы делать больше оружия. Но этого, к сожалению, не происходит.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:29
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|