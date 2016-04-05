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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3891389238933894
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:я користувався тільки освітніми послугами і то досить давно

так ви теж не проти щоб діти росли в холоді, без світла, без освіти, ховаючись по підвалах, напівсиротами?

Поки що є світло й газ, та й освіта, яка не яка, але є.
Стосовно "користувався тільки освітою" - росли ви не в Сомалі, тому мабуть, правоохоронною системою теж користувалися. Світло, вода,газ в хаті були ж? Щеплення від поліомієліту вам в дитинстві робили, люди з відкритою формою туберкульозу по вулицях не ходять. Тому медициною теж користувалися.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Стосовно форумного закарпатця особисто я не впевнений шо він саме з Закарпаття, а не з умовного Воронєжу.

На жаль ні. На Закарпатті більшість таких. Знаю, бо сам там там виріс...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Та Вашого чоловіка з такими здібностями - тут би, взагалі, на руках носили!!!
Такі люди тут НЕ менш важливі, як і ті, що безпосередньо гатять по орках з гармати!

А на рахунок придатності... - та нас, якби нормальна комісія оглянула/провірила, то напевно що виявили б мінумум третину таких, як Ваш чоловік!


саме так, пропадає такий корисний спец.
А щодо ВЛК то зараз вона зцілює навіть невиліковних та інвалідів дитинства. Чудеса ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:37

Ветка снова потеряла смысл. Воспитывать взрослых форумчан последнее дело на свете. А тут с утра только этим и занимаются. Как будто в детский сад попал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Ветка снова потеряла смысл. Воспитывать взрослых форумчан последнее дело на свете. А тут с утра только этим и занимаются. Как будто в детский сад попал.

А в чому смисл? Накидувати казки з сотень телеграм каналів?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тут дуже цікаво виходить. Всі можуть користуватись державою, але коли треба платити по кредиту - то вже не всі...

Держава не кредитор - а роботодавець. А люди - цінний ресурс, за який потрібно конкурувати з іншими державами.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:На жаль ні. На Закарпатті більшість таких. Знаю, бо сам там там виріс...


Знову зверхсть відчувається.. так відпустіть нас раз ми такі погані, чого мучаєтесь.

  sashaqbl написав:Світло, вода,газ в хаті були ж?


так не безкоштовно ж?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:45

  Water написав:
  fler написав:мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань,
Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ

Розідляючи українців на схід та захід саме ми підтримуємо задуми кремлядів.

Маєте рацію, але захід тут умовний. Наприклад, поки я виїхав з під обстрілів та розбеханого міста до Дніпропетровьскої області, в цей час деякі місцеві мешканці виїхали з Дніпропетровщини до Європи, каталися там різними країнами, навіть виступали у Європарламенті і розповідали там про страшну війну. Це ті, хто не бачив жодного снаряду чи вибуху, жодного трупа, в місті, до якого взагалі жодного разу нічого не прилітало за минулий рік. Але як відомо справедливості не існує і тут нема на що скаржитись.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Держава не кредитор - а роботодавець. А люди - цінний ресурс, за який потрібно конкурувати з іншими державами.


Це з області фантастики
Набагато простіше примусити - повинен бо в дитинстві отримав безкоштовну привику)))
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Ветка снова потеряла смысл. Воспитывать взрослых форумчан последнее дело на свете. А тут с утра только этим и занимаются. Как будто в детский сад попал.


Тут є отцы (хотаб, песікот, будівельник і ще пару) а є всі інші
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