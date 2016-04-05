|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:07
fler написав:
мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань,
Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ
Розідляючи українців на схід та захід саме ми підтримуємо задуми кремлядів.
Багато умовних львів`ян загинуло або зникли безвісти на цій війні, а їхні діти залишились сиротами.
Стосовно форумного закарпатця особисто я не впевнений шо він саме з Закарпаття, а не з умовного Воронєжу.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1820
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:08
Hotab написав: sashaqbl написав: Letusrock написав:
Але в принципі засуджуєте бажання людей виїхати з воюючої країни (не всі можуть налаштуватись на довгі роки життя по афганістанські).
Тут дуже цікаво виходить. Всі можуть користуватись державою, але коли треба платити по кредиту - то вже не всі...
Там щось було типа натяку, що на лівому березі не був, не жив, то вже інша держава, і захищати мабуть її мають ті, хто там живе. А хто біля кордону живе, то йому треба його відкрити.
Саме так і було
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7837
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 1235 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:14
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Тут дуже цікаво виходить. Всі можуть користуватись державою, але коли треба платити по кредиту - то вже не всі...
я користувався тільки освітніми послугами і то досить давно
так ви теж не проти щоб діти росли в холоді, без світла, без освіти, ховаючись по підвалах, напівсиротами?
А чому ти дітьми прикриваєшься ?
Дітям в Чернігові лютий-березень 2022 було дуже важко
Як і батькам, хтось виїзжав, хтось залашився
А хтось народжував під обстрілами
Але якого дідька, ти в Закарпаття, так скиглиш ?
Ти що, чув кожен день вибухи ?
Ти що, кожен день бачив як зникає вода, єлектрика, продукти ?
Ти що, бачив як горить по ночах або нафтобаза, або газосховище ?
Ти що, чув кожної ночі о 12-й, або о 4-ій ранку бомбардування міста ?
Якщо ти цього не чув, то не скигли і не прикривайся дітьми
Бо ти і є той самий панікер
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7837
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 1235 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:25
fler написав:
Чоловіки, які придатні до військової роботи, мають її виконувати. Мій - не придатний, толку з нього на фронті - нуль, але в тилу на цей час ремонтує автівки військовим та поліції.
Та Вашого чоловіка з такими здібностями - тут би, взагалі, на руках носили!!!
Такі люди тут НЕ менш важливі, як і ті, що безпосередньо гатять по орках з гармати!
А на рахунок придатності... - та нас, якби нормальна комісія оглянула/провірила, то напевно що виявили б мінумум третину таких, як Ваш чоловік!
Але я нікого не засуджую... - хіба коли "диванні штурмовики", типу Рівненського, чи Чернігівського починають щось вякати в сторону воїнів, які безпосередньо приймають участь у стримуванні і знищенні ворога!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4613
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:28
1.
Shaman написав:
.......
й вже мовчу про ці срсрські висери, що головне, це виробляти, а дорогу до споживача продукція сама знайде. в СРСР так й було, що товарів для населення виробляли так мало, що його починали красти вже на заводі. а зараз весь світ побудован, що виробляти є багато бажаючих, але зараз головне логістика, як це продати споживачеві (а торгівля - це частина логістика). Чому такий успіх у Amazon, Aliexpress та іншої дрібноти. кому в Китаї потрібно все, що він виробляє??? вибачте, відволікся на основи економіки
сила в єдності - а єдність - це повага один до одного, незважаючи хто чим займається
мова не йде про різних панікерів та провокаторів.
Я ваши висловлювання "висерами" не называл ни разу.2.
Логика у Вас слабая. Вы сами пишете, что в Союзе "товарів для населення виробляли так мало", т.е. причина в низком производстве, а не в нехватке магазинов.
"Зараз головне логістика", потому что с ростом производительности труда нужное количество товара производится гораздо меньшим количеством работников, чем раньше, даже 50 лет назад. Т.е. потребность в рабочей силе резко упала, а людей надо чем-то занять. Отсюда и резкий рост торговли и сферы услуг. 3.
"вибачте, відволікся на основи економіки" - с основами экономики у Вас плоховато.
И вместо того, чтобы возразить мне, Вы, видимо, предпочли пожаловаться на мой пост, в котором не было абсолютно никаких "срсрськів висерів", а были абсолютно нейтральные и общеизвестные экономические истины, что материальные богатства создаются в производительной сфере, а не в сфере распределения.
Никак не ожидал, что этот пост будет удалён и не сохранял его, а восстанавливать лень.
И вообще писал его только к тому, что ларёчникам и торговцам не стоит хвастать большими налогами, которые они платят и за которые якобы содержат армию. Эти налоги фактически зарабатываются в производительной сфере, а торговля практически выполняет роль налоговых агентов.
При этом совсем не хочу сказать, что торговцы не нужны. Нужны, они выполняют необходимую общественную функцию. Но в условиях войны их могло бы быть намного меньше. Тем более, что и производство упало, и народу стало меньше.
А вот в армии нужно больше людей. И на производстве тоже нужно было бы больше, чтобы делать больше оружия. Но этого, к сожалению, не происходит.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24260
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:34
Letusrock написав:
я користувався тільки освітніми послугами і то досить давно
так ви теж не проти щоб діти росли в холоді, без світла, без освіти, ховаючись по підвалах, напівсиротами?
Поки що є світло й газ, та й освіта, яка не яка, але є.
Стосовно "користувався тільки освітою" - росли ви не в Сомалі, тому мабуть, правоохоронною системою теж користувалися. Світло, вода,газ в хаті були ж? Щеплення від поліомієліту вам в дитинстві робили, люди з відкритою формою туберкульозу по вулицях не ходять. Тому медициною теж користувалися.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1211
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:35
Water написав:
Стосовно форумного закарпатця особисто я не впевнений шо він саме з Закарпаття, а не з умовного Воронєжу.
На жаль ні. На Закарпатті більшість таких. Знаю, бо сам там там виріс...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1211
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:40
vitaliian написав:
Ветка снова потеряла смысл. Воспитывать взрослых форумчан последнее дело на свете. А тут с утра только этим и занимаются. Как будто в детский сад попал.
А в чому смисл? Накидувати казки з сотень телеграм каналів?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1211
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:44
sashaqbl написав:
Тут дуже цікаво виходить. Всі можуть користуватись державою, але коли треба платити по кредиту - то вже не всі...
Держава не кредитор - а роботодавець. А люди - цінний ресурс, за який потрібно конкурувати з іншими державами.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 736
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:45
Water написав: fler написав:
мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань,
Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ
Розідляючи українців на схід та захід саме ми підтримуємо задуми кремлядів.
Маєте рацію, але захід тут умовний. Наприклад, поки я виїхав з під обстрілів та розбеханого міста до Дніпропетровьскої області, в цей час деякі місцеві мешканці виїхали з Дніпропетровщини до Європи, каталися там різними країнами, навіть виступали у Європарламенті і розповідали там про страшну війну. Це ті, хто не бачив жодного снаряду чи вибуху, жодного трупа, в місті, до якого взагалі жодного разу нічого не прилітало за минулий рік. Але як відомо справедливості не існує і тут нема на що скаржитись.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1403
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|114630
|
|
|6076
|484744
|
|
|1
|5096
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|