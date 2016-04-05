Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:34

А на Letusrock напрасно наехали и сделали из него чуть ли не врага. И несколько перекручивают его слова, делая выводы, которых у него не было.

По сути он всё правильно написал.

Просто в сегодняшней ситуации нам деваться некуда, нет других вариантов, кроме воевать.

Но и трактовки, которые здесь проскакивают - Запад выматывает Россию, США отрабатывают методы современной войны, готовясь к столкновению с Китаем, Запад проверяет эффективность различных видов оружия, как-то не радуют.

Пусть бы проверяли воюя сами, а не наших спинах.

Спасибо, конечно, огромное и за такую помощь, но такая помощь не позволяет назвать их союзниками, в лучшем случае - "партнёры".

И тут вспоминают о 1939. Так как раз Запад повторил во многом ту ситуацию. Более чётко выраженная позиция Запада перед войной, более серьёзная военная поддержка (хотя бы как сегодня - поставками оружия), скорее всего, позволила бы избежать войны.

А сегодня...

Есть хорошая фраза: " Мне неизвестно, каково потерпеть поражение в битве, но, несомненно, нет ничего более мучительного, чем выиграть её, потеряв стольких друзей."

Это слова Веллингтона после Ватерлоо.

Не берусь ручаться за точность, мне эта фраза попалась в худлитературе, но фраза хорошая.

Вопрос о цене победы достаточно серьёзный.



P.s. Что касается "користуватись державою", утверждение слабое. В чём заключается "користування"в Украине? Раньше воевали за территорию, за землю. Просто потому, что другой нет.

Тут часто вспоминают пример Израиля. Стоило бы вспомнить, что до нацистов в Палестину евреи ехали, но в относительно небольших количествах. Европейские евреи вполне прижились в Европе и не рвались реализовывать идеи сионизма. Массовая иммиграция началась после войны. И если бы не Холокост, то совсем не уверен, что Израиль был бы вообще создан. После Холокоста евреи увидели, что защитить может только своё государство.

Что бы ни писали о Союзе, но преследования или ущемления в правах украинцев именно по национальному признаку точно не было.