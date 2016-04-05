Letusrock написав:Це з області фантастики Набагато простіше примусити - повинен бо в дитинстві отримав безкоштовну привику)))
Наразі так. Троха дивно виховувати дорослих людей. Але маємо що маємо. Наша держава була, звісно, поганою, але ж якщо не влаштовувала - то можна було давно виїхати. Але чомусь всіх влаштовувала до війни. Навіть тих, хто нахапав паспортів угорців. А як треба платити по кредиту - то різко перестала влаштовувати.
А на Letusrock напрасно наехали и сделали из него чуть ли не врага. И несколько перекручивают его слова, делая выводы, которых у него не было. По сути он всё правильно написал. Просто в сегодняшней ситуации нам деваться некуда, нет других вариантов, кроме воевать. Но и трактовки, которые здесь проскакивают - Запад выматывает Россию, США отрабатывают методы современной войны, готовясь к столкновению с Китаем, Запад проверяет эффективность различных видов оружия, как-то не радуют. Пусть бы проверяли воюя сами, а не наших спинах. Спасибо, конечно, огромное и за такую помощь, но такая помощь не позволяет назвать их союзниками, в лучшем случае - "партнёры". И тут вспоминают о 1939. Так как раз Запад повторил во многом ту ситуацию. Более чётко выраженная позиция Запада перед войной, более серьёзная военная поддержка (хотя бы как сегодня - поставками оружия), скорее всего, позволила бы избежать войны. А сегодня... Есть хорошая фраза: " Мне неизвестно, каково потерпеть поражение в битве, но, несомненно, нет ничего более мучительного, чем выиграть её, потеряв стольких друзей." Это слова Веллингтона после Ватерлоо. Не берусь ручаться за точность, мне эта фраза попалась в худлитературе, но фраза хорошая. Вопрос о цене победы достаточно серьёзный.
P.s. Что касается "користуватись державою", утверждение слабое. В чём заключается "користування"в Украине? Раньше воевали за территорию, за землю. Просто потому, что другой нет. Тут часто вспоминают пример Израиля. Стоило бы вспомнить, что до нацистов в Палестину евреи ехали, но в относительно небольших количествах. Европейские евреи вполне прижились в Европе и не рвались реализовывать идеи сионизма. Массовая иммиграция началась после войны. И если бы не Холокост, то совсем не уверен, что Израиль был бы вообще создан. После Холокоста евреи увидели, что защитить может только своё государство. Что бы ни писали о Союзе, но преследования или ущемления в правах украинцев именно по национальному признаку точно не было.
ЛАД написав:В марте прошлого года кто-нибудь рассчитывал, что война не закончится за год, а затянется непонятно на сколько? Найдёте прогнозы, что это война "на годы", как часто пишут сейчас?
В березні-квітні я чітко говорив, може десь і писав про тривалість війни від 2 до 5 років.
Знаете, если посадить миллион обезьян за печатные машинки,то за миллион лет какая-нибудь, возможно, напечатает и "Войну и мир". Если собрать миллион человек и попросить их спрогнозировать какое-то событие, то практически наверняка у кого-то окажется правильный прогноз. В березні 2022 скорее можно было сделать прогноз о скорой победе России. И я писал о прогнозах "экспертов". Тогда (после отступления от Киева) писали о скором крушении рубля и вообще экономики РФ вследствие санкций. Да и ещё много чего писали.