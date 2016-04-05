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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 38923893389438953896>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Це з області фантастики
Набагато простіше примусити - повинен бо в дитинстві отримав безкоштовну привику)))

Наразі так. Троха дивно виховувати дорослих людей. Але маємо що маємо.
Наша держава була, звісно, поганою, але ж якщо не влаштовувала - то можна було давно виїхати. Але чомусь всіх влаштовувала до війни. Навіть тих, хто нахапав паспортів угорців.
А як треба платити по кредиту - то різко перестала влаштовувати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:02

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:Ветка снова потеряла смысл. Воспитывать взрослых форумчан последнее дело на свете. А тут с утра только этим и занимаются. Как будто в детский сад попал.

А в чому смисл? Накидувати казки з сотень телеграм каналів?

Шоб ты мозг сломало. Может в этом? Шучу нельзя сломать то, чего у тебя нету.

Зображення

Как я и говорил законопроекты от Гончаренко в Раде не рассматриваются.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:08

Увага! ЦЕ - ВАЖЛИВО!!!

  vitaliian написав:
  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:Ветка снова потеряла смысл. Воспитывать взрослых форумчан последнее дело на свете. А тут с утра только этим и занимаются. Как будто в детский сад попал.

А в чому смисл? Накидувати казки з сотень телеграм каналів?

Шоб ты мозг сломало. Может в этом? Шучу нельзя сломать то, чего у тебя нету.

Зображення

Как я и говорил законопроекты от Гончаренко в Раде не рассматриваются.

Ееееееееееееееееее!!!!!
Тут в нас чуть не всі моляться на цей законопроект! :evil: :evil: :evil:

Ану, давайте форумчани - НЕ СЛОВОМ А ДІЛОМ - зробіть розголос цього законопроекту, щоб його прийняли!!!

ДОМОМАГАЙТЕ ВІЙСЬКОВИМ ХОЧ ТАК!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ану, давайте форумчани - НЕ СЛОВОМ А ДІЛОМ - зробіть розголос цього законопроекту, щоб його прийняли!!!
ДОМОМАГАЙТЕ ВІЙСЬКОВИМ ХОЧ ТАК!

Ви розумієте, про що ви просите?
Цей закон, це чисто популістична, непрохідна херня від Гончаренка. Гончаренко - депутат від Порошенка. Поширення цієї інфармації - це тупо реклама Порошенка...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:23

Ну як так???

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Ану, давайте форумчани - НЕ СЛОВОМ А ДІЛОМ - зробіть розголос цього законопроекту, щоб його прийняли!!!
ДОМОМАГАЙТЕ ВІЙСЬКОВИМ ХОЧ ТАК!

Ви розумієте, про що ви просите?
Цей закон, це чисто популістична, непрохідна херня від Гончаренка. Гончаренко - депутат від Порошенка. Поширення цієї інфармації - це тупо реклама Порошенка...

Добре, дайте інший схожий законопроект!

І що я прошу - визнати чіткі терміни?

Так я в сотий раз напишу, що навіть, КОНЧЕНІ ЗЕКИ, і то знають, на скільки їх посадили!!!

п.с.
І це ж не тільки я прошу - ВСІ МОЇ ПОБРАТИМИ ЦЬОГО ХОЧУТЬ!!!
Хочуть знати чіткий термін!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:34

А на Letusrock напрасно наехали и сделали из него чуть ли не врага. И несколько перекручивают его слова, делая выводы, которых у него не было.
По сути он всё правильно написал.
Просто в сегодняшней ситуации нам деваться некуда, нет других вариантов, кроме воевать.
Но и трактовки, которые здесь проскакивают - Запад выматывает Россию, США отрабатывают методы современной войны, готовясь к столкновению с Китаем, Запад проверяет эффективность различных видов оружия, как-то не радуют.
Пусть бы проверяли воюя сами, а не наших спинах.
Спасибо, конечно, огромное и за такую помощь, но такая помощь не позволяет назвать их союзниками, в лучшем случае - "партнёры".
И тут вспоминают о 1939. Так как раз Запад повторил во многом ту ситуацию. Более чётко выраженная позиция Запада перед войной, более серьёзная военная поддержка (хотя бы как сегодня - поставками оружия), скорее всего, позволила бы избежать войны.
А сегодня...
Есть хорошая фраза: " Мне неизвестно, каково потерпеть поражение в битве, но, несомненно, нет ничего более мучительного, чем выиграть её, потеряв стольких друзей."
Это слова Веллингтона после Ватерлоо.
Не берусь ручаться за точность, мне эта фраза попалась в худлитературе, но фраза хорошая.
Вопрос о цене победы достаточно серьёзный.

P.s. Что касается "користуватись державою", утверждение слабое. В чём заключается "користування"в Украине? Раньше воевали за территорию, за землю. Просто потому, что другой нет.
Тут часто вспоминают пример Израиля. Стоило бы вспомнить, что до нацистов в Палестину евреи ехали, но в относительно небольших количествах. Европейские евреи вполне прижились в Европе и не рвались реализовывать идеи сионизма. Массовая иммиграция началась после войны. И если бы не Холокост, то совсем не уверен, что Израиль был бы вообще создан. После Холокоста евреи увидели, что защитить может только своё государство.
Что бы ни писали о Союзе, но преследования или ущемления в правах украинцев именно по национальному признаку точно не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В марте прошлого года кто-нибудь рассчитывал, что война не закончится за год, а затянется непонятно на сколько? Найдёте прогнозы, что это война "на годы", как часто пишут сейчас?

В березні-квітні я чітко говорив, може десь і писав про тривалість війни від 2 до 5 років.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:37

vitaliian ,
Может в этом? Шучу нельзя сломать то, чего у тебя нету.

Не гарно писати так останньому , хто залишився у тебе в білому листі))
Доведеться переходити знов в режим «шалений принтер новин з телеграму»
2 ЛАД:
Что бы ни писали о Союзе, но преследования или ущемления в правах украинцев именно по национальному признаку точно не было.

Подивіттся таки фільм «Щедрик» . Ясно що художній, але там фактично всі моменти знаходять підтвердження в історичних документах та спогадах очевидців. .

Не було переслідування тих українців, які вважали себе «адіннарот». Але тих, хто так не думав, нищили.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:45

  Denik написав:
  ЛАД написав:В марте прошлого года кто-нибудь рассчитывал, что война не закончится за год, а затянется непонятно на сколько? Найдёте прогнозы, что это война "на годы", как часто пишут сейчас?

В березні-квітні я чітко говорив, може десь і писав про тривалість війни від 2 до 5 років.

Знаете, если посадить миллион обезьян за печатные машинки,то за миллион лет какая-нибудь, возможно, напечатает и "Войну и мир". :)
Если собрать миллион человек и попросить их спрогнозировать какое-то событие, то практически наверняка у кого-то окажется правильный прогноз.
В березні 2022 скорее можно было сделать прогноз о скорой победе России.
И я писал о прогнозах "экспертов". Тогда (после отступления от Киева) писали о скором крушении рубля и вообще экономики РФ вследствие санкций. Да и ещё много чего писали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:46

  ЛАД написав:Что бы ни писали о Союзе, но преследования или ущемления в правах украинцев именно по национальному признаку точно не было

11 грудня 2018 року, Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українського народу.
вот и всплыла ваша антиамериканская позиция. РФ считает что геноцида не было. Геноцид можно считать ущемлением прав?
vitaliian
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