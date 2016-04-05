|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:54
Доллярчик, ты хоть думаешь, что городишь?
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11842
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1629 раз.
- Подякували: 3530 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:57
pesikot написав:
"Надо срочно остановиться!" Лукашенко уже умоляет о перемирии
Что єто картофельньій дуче возбудился ? ...
Это разве не проукраинский форум? Что-то я не понял. Почему весь мусор из росии сюда тянут под изощренными предлогами? Или Лукашенко стал примером честности миролюбивости и патриотизма в отношении Украины? Или забыли как он предал нашего президента в вопросе вагнеровцев перед 24.02.22 года?
Можно даже не сомневаться, что все на видео и спич лукашенко это вброс кремля. Агрессору и оккупанту нужна перегруппировка. Они собираются нанести главный удар. Есть признаки его подготовки. Не могу сказать пока с применением ядерного оружия или без.
Не забывайте, что ЗАЭС уже сколько месяцев находится под оккупацией и там присутствуют специалисты из Росатома не просто так. По этой причине провокации с неожиданным обнаружением там ядерного оружия обязательно "украинского производства" могут быть созданы уже вот-вот. Им важно отвлечь внимание от своего союзника Ирана и дискредитировать Украину.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1505
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2896 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:58
Hotab написав:
....
Подивіться таки фільм «Щедрик» . Ясно що художній, але там фактично всі моменти знаходять підтвердження в історичних документах та спогадах очевидців. .
Не було переслідування тих українців, які вважали себе «адіннарот». Але тих, хто так не думав, нищили.
По возможности посмотрю обязательно.
Но уничтожали не тех, кто "так не думав", а тех, кто брался за оружие, чтобы это доказать и отколоться от Союза. Свою целостность защищает любое государство.
А так, никто не запрещал носить вышиванки, говорить по-украински, співати українські пісні. Була і українська література (і тиражи більші, ніж зараз), і український театр.
И я не откажусь, например, от Леонида Быкова как украинца.
И, если не смотрели, посмотрите его фильмы «В бой идут одни „старики“» и «Аты-баты, шли солдаты…».
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24260
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:00
buratinyo написав:
.....
Не забывайте, что ЗАЭС уже сколько месяцев находится под оккупацией и там присутствуют специалисты из Росатома не просто так. По этой причине провокации с неожиданным обнаружением там ядерного оружия обязательно "украинского производства"
могут быть созданы уже вот-вот. Им важно отвлечь внимание от своего союзника Ирана и дискредитировать Украину.
После года оккупации?
Вы пошутили?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24260
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:03
ЛАД
,
а тех, кто брался за оружие, чтобы это доказать и отколоться от Союза. Свою целостность защищает любое государство.
«мы не воюем с украинским народом, мы воюем с теми вооружениями националистами…»
если не смотрели, посмотрите его фильмы «В бой идут одни „старики“»
Наизусть. А в курсе, что уже убирают эпизоды, где про Украину речь??
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 31 бер, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8785
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 560 раз.
- Подякували: 1941 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:03
Water написав: fler написав:
мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань,
Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ
Розідляючи українців на схід та захід саме ми підтримуємо задуми кремлядів.
Багато умовних львів`ян загинуло або зникли безвісти на цій війні, а їхні діти залишились сиротами.
З якого переляку ви вважаєте, що я розділяю українців? Між іншим, я так само, як і жінки з ЗУ засуджую тих чоловіків, що придатні до військової служби, але втекли з Харкова, Чернігова, Мико та інших фронтових міст та районів на ЗУ чи за кордон. У мене конкретні претензії до конкретних груп людей - як із ЗУ, так і з інших регіонів. І ці претензії політично чи мовно-культурно не вмотивовані.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3695
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1108 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:06
vitaliian написав: ЛАД написав:
Что бы ни писали о Союзе, но преследования или ущемления в правах украинцев именно по национальному признаку точно не было
11 грудня 2018 року, Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українського народу.
вот и всплыла ваша антиамериканская позиция. РФ считает что геноцида не было. Геноцид можно считать ущемлением прав?
Голодомор - это всего лишь 3 года.
- А остальные?(года)
Даже голодомор устраивался и в 46-47 - тогда просто оружие было на руках.
- А за геноцид уже при НЕЗАЛЕЖНОСТИ - базар никто держать не хочет?
- Поинтересуйтесь у ЕСПЧ из какой страны идёт больше всего вмотивованих обращений? В какой стране грабят и убивают по бепределу от имени "Государства"?
...............................................
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10677
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:10
antey1969 написав:
Доллярчик, ты хоть думаешь, что городишь?
А ви хіба не бачите? Думає рівно настільки, наскільки йому дозволяє його світогляд.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3695
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1108 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:12
Kudrjavuy написав:
- А за геноцид уже при НЕЗАЛЕЖНОСТИ - базар никто держать не хочет?
- Поинтересуйтесь у ЕСПЧ из какой страны идёт больше всего вмотивованих обращений? В какой стране грабят и уб
ивают по бепределу от имени "Государства"
и к чему вы призываете? Отыграть независимость назад? Сдаться пуйлу? Сдаться ДНРу?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17386
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2123 раз.
- Подякували: 3018 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:12
vitaliian написав: ЛАД написав:
Что бы ни писали о Союзе, но преследования или ущемления в правах украинцев именно по национальному признаку точно не было
11 грудня 2018 року, Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українського народу.
вот и всплыла ваша антиамериканская позиция. РФ считает что геноцида не было. Геноцид можно считать ущемлением прав?
1. О Голодоморе у нас есть закон, который предусматривает уголовное наказание.
2. Любое несогласие с действиями/решениями США - это антиамериканская позиция?
Остыньте чуток.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24260
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|114630
|
|
|6076
|484744
|
|
|1
|5096
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|