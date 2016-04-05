Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:57

pesikot написав: "Надо срочно остановиться!" Лукашенко уже умоляет о перемирии

Что єто картофельньій дуче возбудился ? ... Что єто картофельньій дуче возбудился ? ...

Это разве не проукраинский форум? Что-то я не понял. Почему весь мусор из росии сюда тянут под изощренными предлогами? Или Лукашенко стал примером честности миролюбивости и патриотизма в отношении Украины? Или забыли как он предал нашего президента в вопросе вагнеровцев перед 24.02.22 года?Можно даже не сомневаться, что все на видео и спич лукашенко это вброс кремля. Агрессору и оккупанту нужна перегруппировка. Они собираются нанести главный удар. Есть признаки его подготовки. Не могу сказать пока с применением ядерного оружия или без.Не забывайте, что ЗАЭС уже сколько месяцев находится под оккупацией и там присутствуют специалисты из Росатома не просто так. По этой причине провокации с неожиданным обнаружением там ядерного оружия обязательно "украинского производства" могут быть созданы уже вот-вот. Им важно отвлечь внимание от своего союзника Ирана и дискредитировать Украину.