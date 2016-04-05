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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3893389438953896>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доллярчик, ты хоть думаешь, что городишь?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:57

  pesikot написав:
"Надо срочно остановиться!" Лукашенко уже умоляет о перемирии

Что єто картофельньій дуче возбудился ? ...


Это разве не проукраинский форум? Что-то я не понял. Почему весь мусор из росии сюда тянут под изощренными предлогами? Или Лукашенко стал примером честности миролюбивости и патриотизма в отношении Украины? Или забыли как он предал нашего президента в вопросе вагнеровцев перед 24.02.22 года?

Можно даже не сомневаться, что все на видео и спич лукашенко это вброс кремля. Агрессору и оккупанту нужна перегруппировка. Они собираются нанести главный удар. Есть признаки его подготовки. Не могу сказать пока с применением ядерного оружия или без.

Не забывайте, что ЗАЭС уже сколько месяцев находится под оккупацией и там присутствуют специалисты из Росатома не просто так. По этой причине провокации с неожиданным обнаружением там ядерного оружия обязательно "украинского производства" могут быть созданы уже вот-вот. Им важно отвлечь внимание от своего союзника Ирана и дискредитировать Украину.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:58

  Hotab написав:....
Подивіться таки фільм «Щедрик» . Ясно що художній, але там фактично всі моменти знаходять підтвердження в історичних документах та спогадах очевидців. .

Не було переслідування тих українців, які вважали себе «адіннарот». Але тих, хто так не думав, нищили.

По возможности посмотрю обязательно.
Но уничтожали не тех, кто "так не думав", а тех, кто брался за оружие, чтобы это доказать и отколоться от Союза. Свою целостность защищает любое государство.
А так, никто не запрещал носить вышиванки, говорить по-украински, співати українські пісні. Була і українська література (і тиражи більші, ніж зараз), і український театр.
И я не откажусь, например, от Леонида Быкова как украинца.
И, если не смотрели, посмотрите его фильмы «В бой идут одни „старики“» и «Аты-баты, шли солдаты…».
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:00

  buratinyo написав:.....
Не забывайте, что ЗАЭС уже сколько месяцев находится под оккупацией и там присутствуют специалисты из Росатома не просто так. По этой причине провокации с неожиданным обнаружением там ядерного оружия обязательно "украинского производства" могут быть созданы уже вот-вот. Им важно отвлечь внимание от своего союзника Ирана и дискредитировать Украину.

После года оккупации?
Вы пошутили?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:03

ЛАД ,
а тех, кто брался за оружие, чтобы это доказать и отколоться от Союза. Свою целостность защищает любое государство.


«мы не воюем с украинским народом, мы воюем с теми вооружениями националистами…»
если не смотрели, посмотрите его фильмы «В бой идут одни „старики“»

Наизусть. А в курсе, что уже убирают эпизоды, где про Украину речь??
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 бер, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:03

  Water написав:
  fler написав:мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань,
Тому я засуджую вибір співвітчизників із ЗУ

Розідляючи українців на схід та захід саме ми підтримуємо задуми кремлядів.
Багато умовних львів`ян загинуло або зникли безвісти на цій війні, а їхні діти залишились сиротами.

З якого переляку ви вважаєте, що я розділяю українців? Між іншим, я так само, як і жінки з ЗУ засуджую тих чоловіків, що придатні до військової служби, але втекли з Харкова, Чернігова, Мико та інших фронтових міст та районів на ЗУ чи за кордон. У мене конкретні претензії до конкретних груп людей - як із ЗУ, так і з інших регіонів. І ці претензії політично чи мовно-культурно не вмотивовані.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:06

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Что бы ни писали о Союзе, но преследования или ущемления в правах украинцев именно по национальному признаку точно не было

11 грудня 2018 року, Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українського народу.
вот и всплыла ваша антиамериканская позиция. РФ считает что геноцида не было. Геноцид можно считать ущемлением прав?

:mrgreen:
Голодомор - это всего лишь 3 года.
- А остальные?(года)
Даже голодомор устраивался и в 46-47 - тогда просто оружие было на руках.
- А за геноцид уже при НЕЗАЛЕЖНОСТИ - базар никто держать не хочет?
- Поинтересуйтесь у ЕСПЧ из какой страны идёт больше всего вмотивованих обращений? В какой стране грабят и убивают по бепределу от имени "Государства"?
...............................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:10

  antey1969 написав:Доллярчик, ты хоть думаешь, что городишь?

А ви хіба не бачите? Думає рівно настільки, наскільки йому дозволяє його світогляд.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:12

  Kudrjavuy написав:- А за геноцид уже при НЕЗАЛЕЖНОСТИ - базар никто держать не хочет?
- Поинтересуйтесь у ЕСПЧ из какой страны идёт больше всего вмотивованих обращений? В какой стране грабят и уб
ивают по бепределу от имени "Государства"
и к чему вы призываете? Отыграть независимость назад? Сдаться пуйлу? Сдаться ДНРу?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:12

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Что бы ни писали о Союзе, но преследования или ущемления в правах украинцев именно по национальному признаку точно не было

11 грудня 2018 року, Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українського народу.
вот и всплыла ваша антиамериканская позиция. РФ считает что геноцида не было. Геноцид можно считать ущемлением прав?

1. О Голодоморе у нас есть закон, который предусматривает уголовное наказание.
2. Любое несогласие с действиями/решениями США - это антиамериканская позиция? :shock:
Остыньте чуток.
ЛАД
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